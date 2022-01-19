КоммерсантъРоссийский рынок акций вырос на 3,5% после утреннего паденияИндекс Мосбиржи по состоянию на 13:04 мск поднялся на 3,5% до 3445 пункта.КоммерсантъСитуация остается напряженной, но пока что рынки устали падать и в рамках отскока могут стремиться к уровням 3600 и 1500 пунктов по индексам МосБиржи и РТС, считает Кожухова.ФинмаркетРублевый индекс Мосбиржи к 11.05 мск рос на 0,33% — до 3448,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1418,62 пункта.ПРАЙМКурс доллара расчетами «завтра» увеличился на 1 копейку, до 76,92 рубля, а евро подорожал на 9 копеек, до 87,20 рубля.Аргументы и ФактыЧитать далееСвернутьНТВНТВDaily MoscowДума ТВLife.ruПрофильКомсомольская правдаНародные новостиГазета.RuРосбалтРоссийская газетаФАНИА Красная ВеснаРБКГород55.руREGNUMDeita.ruДума ТВМИР 24Вечерняя МоскваБизнес журналGazeta.SPbПодробнее о событииИндекс РТС в начале основной сессии вырос на 2,4%ТАСС03:31Падение российского рынка акций связали с паникой инвесторовКомпания18 января в 05:23Российский рынок акций волатилен в четверг, но в основном растетПРАЙМ03:09Рынок акций РФ отскочил вверх после четырех дней паденияИнтерфаксвчера в 11:35Рублевый индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился более чем на 2%РБКвчера в 02:18Нефть дорожает, но российский фондовый рынок ускорил падениеBFM.ru18 января в 10:08Российский рынок акций немного повышается на старте утренней торговой сессии четвергаРИА Новости23:49Показать ещёОценитьПоделиться