Будьте в Плюсе

Российский рынок акций вырос на 3,5% после утреннего падения

Индекс Мосбиржи
 по состоянию на 13:04 мск поднялся на 3,5% до 3445 пункта.
Коммерсантъ
Ситуация остается напряженной, но пока что рынки устали падать и в рамках отскока могут стремиться к уровням 3600 и 1500 пунктов по индексам МосБиржи и РТС, считает Кожухова.
Финмаркет
Рублевый индекс Мосбиржи к 11.05 мск рос на 0,33% — до 3448,32 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,28%, до 1418,62 пункта.
ПРАЙМ
Курс доллара расчетами «завтра» увеличился на 1 копейку, до 76,92 рубля, а евро подорожал на 9 копеек, до 87,20 рубля.
Аргументы и Факты

Подробнее о событии

Индекс РТС в начале основной сессии вырос на 2,4%
ТАСС03:31
Падение российского рынка акций связали с паникой инвесторов
Компания18 января в 05:23
Российский рынок акций волатилен в четверг, но в основном растет
ПРАЙМ03:09
Рынок акций РФ отскочил вверх после четырех дней падения
Интерфаксвчера в 11:35
Рублевый индекс Мосбиржи на открытии торгов опустился более чем на 2%
РБКвчера в 02:18
Нефть дорожает, но российский фондовый рынок ускорил падение
BFM.ru18 января в 10:08
Российский рынок акций немного повышается на старте утренней торговой сессии четверга
РИА Новости23:49

Интересное

Автоконцерн АВТОВАЗ запатентовал новые детали обновленной LADA Vesta в январе 2022 года

Отечественный «АвтоВАЗ» продолжает патентовать детали интерьера обновленной LADA Vesta.
Автоновости дня18 января в 04:11

Замглавы АСВ Андрей Мельников назначен главой госкорпорации

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) назначил Андрея Мельникова гендиректором госкорпорации.
Коммерсантъвчера в 09:18

Песков: отключение России от SWIFT может привести к гражданской войне на Украине

В Кремле оценили опасность отключения России от системы SWIFT и увидели в этом угрозу возобновления гражданской войны на Украине.
Lenta.ru05:13

Матово-черный Lamborghini Urus Evo 2023 года попал в объективы камер без камуфляжа

Матово-черный прототип Urus, замеченный недалеко от Полярного круга, не имел обычного камуфляжа.
CarsWeek.ru18 января в 06:46

Компания Haval выводит на рынок Австралии премиальное кросс-купе H6 GT

Китайская компания Haval расширяет модельный ряд своей продукции, первые партии новейшего кроссовера Н6 GT в кузове кросс-купе прибыли в Австралию.
Car.ru05:37

ВСУ обстреляли из 120-миллиметровых минометов село Спартак в ДНР

По населенному пункту киевские силовики выпустили шесть 120-миллиметровых мин. Тем временем на линии разграничения с Луганской Народной Республики сохранялось перемирие.
КП - Донецквчера в 02:51

В Сирии обнаружены останки древнейших гибридных животных

Исследователи смогли обнаружить в Сирии останки древнейших гибридных животных, которыми оказались скакуны «кунга».
ТУТ НЬЮС17 января в 09:09

Григор Димитров проиграл Бенуа Пэру в Мельбурне

Счёт личных встреч оппонентов стал 4:1 в пользу француза.В третьем раунде Открытого первенства Австралии Пэр сыграет с греком Стефаносом Циципасом.
GoTennis.ru03:34

В Южной Корее предложили новый материал для катода литиевых аккумуляторов

Инженеры испытали новые катоды, созданные из фосфата железа. Вообще-то, батареи с такими катодами уже производятся.
Rusargument16:48