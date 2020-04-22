Экономика
Взгляд.руИндекс Мосбиржи снизился на открытии торгов
По данным на 10.01 индекс Мосбиржи терял 0,4% и достигал отметки в 2478,03 пункта, индекс РТС снижался на 0,5%, до 1007,08 пункта, передает ТАСС.
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Российский фондовый рынок закрылся ростом основных индексов на 3,5 - 5,3%
Национальная служба новостейвчера в 12:16
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Футбол
УЕФА настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) настоятельно рекомендует доиграть европейские чемпионаты, передает официальный сайт организации.
Газета.Ru 21 апреля в 11:16
Общество
Мантуров раскритиковал регионы, не объявившие закупку средств защиты
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров раскритиковал власти Амурской области, республик Алтай и Тыва, которые не подают заявки на поставки средств индивидуальной защиты для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 08:06
Экономика
Fitch спрогнозировало падение ВВП России на 3,3% в 2020 году
Агентство Fitch прогнозирует снижение ВВП России на 3,3% в 2020 году. Об этом говорится в их опубликованном в среду, 22 апреля, отчете.
Известия вчера в 10:25
Политика
Политолог объяснил решение Зеленского предложить пост Саакашвили
Ранее Саакашвили выразил мнение, что в будущем Украина может распасться на несколько территорий.
Аргументы и Факты вчера в 21:02
Здоровье
«Настоящая пытка»: инфекционист рассказал о работе в условиях пандемии
Заведующий инфекционным отделением Центральной городской клинической больницы города Ульяновска Дмитрий Николаев рассказал порталу "УлПравда" о работе в условиях пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 08:16
Экономика
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Общество
Банки заявили о росте активности мошенников в период самоизоляции
Клиенты ВТБ в период самоизоляции стали чаще сообщать в контакт-центр банка о мошеннических действиях: резкий рост числа таких звонков зафиксирован на второй нерабочей неделе (с 6 по 12 апреля) — почти в два с половиной раза по сравнению со средними значениями в марте.
РБК вчера в 17:01
Общество
В Москве умерли 28 пациентов с коронавирусом
Еще 28 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщается на сайте оперативного штаба столицы. Среди погибших — пациенты от 30 до 93 лет.
Lenta.ru 21 апреля в 17:22
Общество
В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
Политика
В госдепе не нашли доказательств искусственного происхождения COVID-19
Бюро разведки и исследований госдепартамента США не обладает доказательствами искусственного происхождения коронавируса, заявила глава бюро и помощник госсекретаря США Эллен Маккарти в ходе вебинара, организованного неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности".
РИА Новости вчера в 23:27
Происшествия
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы
В Крыму нашли мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонида Ошарина, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
РИА Новости вчера в 10:34
Общество
Собянин предложил распространить пропускную систему на всю страну
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков на всю страну.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Кино
В Японии создали первый 3D-мультфильм про Чебурашку
Мультипликаторы из Японии представили новую короткометражку о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
РИА Новости вчера в 23:43
Политика
Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
Экономика
Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения
Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
РБК вчера в 20:55
Общество
Алексей Текслер рассказал, когда в Челябинске откроют фитнес-клубы
Алексей Текслер добавил, что в областном правительстве уже разрабатывают инструкции для работы таких учреждений.
Вечерний Челябинск вчера в 05:53
Политика
Песков прокомментировал информацию о ссоре Путина с саудовским принцем
Газета.Ru вчера в 09:43
Здоровье
Мишустин призвал не забывать о других больных на фоне пандемии
Глава правительства Михаил Мишустин призвал помнить в процессе борьбы с COVID-19 о людях, страдающих другими заболеваниями и нуждающихся в помощи врачей.
News.ru вчера в 11:39
Шоу-бизнес
Рэперша из США назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Ореанда-Новости вчера в 09:17
Общество
В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика
В Кремле рассказали о прикидках по срокам голосования по Конституции
Определённые прикидки по дате проведения голосования по поправкам к Конституции существуют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 06:42
Хоккей
Анвар Гатиятулин возглавит челябинский «Трактор»
Известный хоккейный эксперт Алексей Шевченко заявил, что новым главным тренером «Трактора» станет Анвар Гатиятуллин.
Новый Век вчера в 09:12
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 21 апреля в 07:50
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru вчера в 11:58
Экономика
Греф объяснил невозможность раздать деньги россиянам
Как отметил Греф, у России нет рыночного источника денег, сопоставимого с теми, которыми располагают США и ЕС.
РИА Новости 21 апреля в 16:33
Общество
Вирусолог назвал главный способ передачи коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамелеи Минздрава Александр Бутенко перечислил основные способы заражения коронавирусом.
Моя Москва.онлайн вчера в 13:53
Общество
«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания вчера в 10:29
Гаджеты
Motorola Edge+ представлен официально
Компания Motorola представила новый флагманский смартфон Motorola Edge+. Девайс отличается стильным дизайном и тройной камерой на 108 Мп.
Ридус вчера в 14:30
Кино
Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США
Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости вчера в 05:25