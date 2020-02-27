МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Армия и оружие Турция уточнила число погибших военных в Идлибе Число турецких военных, погибших при авиаударе в сирийском Идлибе, возросло до 29, ранены 36 человек, заявил губернатор провинции Хатай Рахми Доган в пятницу.

Происшествия В Самаре трамвай рухнул на автомобили Сегодня, 27 февраля, в Самаре трамвай упал на парковку, на которой находилось 5 автомобилей, сообщает ГУ МЧС.

Политика Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за введение ответственности для нарушителей процедуры общероссийского голосования по поправке в конституцию и попросила комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработать соответствующие законодательные инициативы.

Происшествия Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.

Политика Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.

Космос РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink Российская академия наук собирается направить в Организацию Объединенных Наций письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая предполагает развертывание тысяч малых спутников на низких околоземных орбитах.

Биатлон Кугаевский: об иске Логинова к сотруднице IBU речи пока не идёт Логинов и Касперович подадут в суд на сотрудницу IBU Логинов не планирует завершать карьеру Тихонов: так, как стреляет Логинов, дано единицам Тихонов: с Драчевым никто не здоровается, он ходит как изгой Тихонов: сделаю все, чтобы Италия больше не получила чемпионат мира.

Религия Патриарх Кирилл: единству православной Церкви брошен вызов Встреча в Аммане глав церквей, представляющих абсолютное большинство православной паствы планеты, ещё раз подчеркивает сомнительный статус автокефалии, предоставленной Варфоломеем украинским раскольникам.

Футбол «Шахтер» выбил «Бенфику» из Лиги Европы Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.

Общество С 1 марта жизнь россиян изменится С первого марта вступает в силу закон, узаконивающий ввоз на территорию России незарегистрированных лекарственных средств, в случае если они жизненно необходимы пациентам.

Общество У троих граждан РФ с лайнера Diamond Princess подтвержден коронавирус Стоит отметить, что ИА REGNUM ранее уже сообщало о том, что у троих граждан России, которые находились на борту круизного лайнера Diamond Princess и были эвакуирован из Японии, был выявлен коронавирус Covid-2019.

Происшествия На Кубани убийца девочки написал на стенах домов, где спрятал тело В Краснодарском крае во время расследования уголовного дела о безвестном исчезновении 20 июня 2016 года восьмилетней жительницы поселка Звезда задержали подозреваемого в ее убийстве.

Общество В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд Предлагается поэтапная ликвидация отделений ПФР по мере расширения услуг на портале Госуслуг и расширения офисов МФЦ по регионам.

Политика Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.

Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $52 В прошлый раз стоимость Brent опускалась ниже $52 за баррель 28 декабря 2018 года: тогда нефть этой марки торговалась по $51,6.