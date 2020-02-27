Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости11:46

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Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Фонтанка.Ру11:35

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

РБК14:38

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Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

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Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русском15:39

Что произошло за день: четверг, 27 февраля

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Акции российских компаний массово дешевеют

News.ru08:55
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На МКС будут временно ограничивать связь с Землей

Piter.tv 03:20
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ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
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Турция уточнила число погибших военных в Идлибе

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Borderlands 3 выйдет в Steam уже 13 марта

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В Самаре трамвай рухнул на автомобили

Сегодня, 27 февраля, в Самаре трамвай упал на парковку, на которой находилось 5 автомобилей, сообщает ГУ МЧС.
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Боевики устроили лагерь в руинах древнего города в Сирии

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Партия Вакарчука представила план по «возвращению» Донбасса и Крыма

План по «возвращению» Крыма и Донбасса, предусматривающий создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, представила украинская партия «Голос», лидером которой является Святослав Вакарчук.
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РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за его спутников Starlink

Российская академия наук собирается направить в Организацию Объединенных Наций письмо с жалобой на спутниковую систему Илона Маска Starlink, которая предполагает развертывание тысяч малых спутников на низких околоземных орбитах.
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Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявлен в Нидерландах

На территории Нидерландов был выявлен первый случай заражения человека новым коронавирусом.
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Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету «Циркон» впервые испытали с корабля

В России впервые испытали с корабля новейшую гиперзвуковую ракету "Циркон", сообщили ТАСС два источника в силовых структурах Северо-Западного федерального округа.
Газета.Ru 04:58
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Стал известен состав сборной России на этап Кубка мира в Лахти

Этап Кубка мира в Лахти пройдет 29 февраля — 1 марта.
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Во втором матче раунда 1/16 финала Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее бельгийского "Брюгге" и вышел в следующий круг соревнований.
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Футболисты донецкого "Шахтера" на выезде сыграли вничью с португальской "Бенфикой" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышли в следующую стадию турнира.
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С 1 марта жизнь россиян изменится

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Экс-полковнику Захарченко предъявили новое обвинение во взяточничестве

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В России предлагают ликвидировать Пенсионный фонд

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На чеченского блогера Тумсо Абдурахманова совершено покушение

Lenta.ru вчера в 15:05
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Жителей США возмутило интервью жены Сандерса RT четырехлетней давности

В США разразился скандал из-за жены сенатора и претендента на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерса Джейн, которая в 2016 году дала интервью телеканалу RT.
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Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру

Российская теннисистка, экс-первая ракетка мира, победительница пяти турниров "Большого шлема" Мария Шарапова приняла решение завершить свою спортивную карьеру.
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