Экономика

РБКРБКПадение индекса РТС превысило 7%

Индекс Мосбиржи снижается на 5,16% — до 2765,32 пункта. Резкое снижение индекса РТС произошло на фоне ослабления рубля (курс доллара поднялся выше 71 руб.) и падения цен на нефть — нефть марки Brent 28 февраля упала в цене ниже $50 за баррель.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБКвчера в 12:06

Индексы Мосбиржи и РТС обвалились на 3,8-4,7%

Взгляд.рувчера в 02:10

Февраль-2020 стал худшим месяцем для рынка акций РФ впервые за много лет

ПРАЙМвчера в 11:22

Индекс РТС упал ниже 1300 пунктов впервые с сентября 2019 года

РИА Новостивчера в 05:10

Индексы РТС и Мосбиржи ускорили снижение из-за коронавируса

Газета.Ruвчера в 06:45

Индекс РТС на Московской бирже падает более чем на 7%, индекс Московской биржи на 5%

Эхо Москвывчера в 05:30

Рынок акций завершил неделю и февраль обвалом на рекордных оборотах МосБиржи

Интерфаксвчера в 11:27
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 08:32, Ашберн
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

ТАСС 08:00
Армия и оружие

Эрдоган предложил Путину оставить Турцию «один на один» с Сирией

RT на русском 04:37
Общество

В Москве начался марш памяти Бориса Немцова

В Москве началось согласованное с властями шествие памяти сопредседателя партии «Парнас» и бывшего вице-премьера Бориса Немцова.
Lenta.ru 07:12
Футбол

ЦСКА сыграл вничью с «Уралом» в 20-м туре РПЛ

RT на русском 07:58
Армия и оружие

Турецкие военные обстреляли самолеты ВКС России в Идлибе

Piter.tv 27 февраля в 07:47
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ вчера в 06:30
Происшествия

В Челябинской области школьник умер во время урока

"В дневное время в одной из школ города Магнитогорска во время урока скончался 9-летний школьник", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:55
Политика

Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе

Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Взгляд.ру вчера в 22:40
Происшествия

МВД возбудило дело из-за показа порноролика на гуляниях в Приморье

Сотрудники МВД возбудили уголовное дело в связи с тем, что на масленичных гуляниях в Михайловском районе Приморского края неизвестные показали на уличном экране порноролик.
RT на русском 07:30
Общество

Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Вести.Ru вчера в 11:12
Политика

США и движение «Талибан» подписали мирное соглашение

Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера движения «Талибан» (запрещено в России), глава катарского политического офиса движения мулла Абдулла Гани Барадар подписали мирное соглашение между США и талибами.
Известия 08:32
Здоровье

Как снизить давление без лекарств? Простейшие способы от кардиолога

Немецкий кардиолог из Технического университета Мюнхена Мартин Холле назвал простые способы снизить давление без лекарств.
Аргументы и Факты вчера в 16:08
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 марта

Закон о ввозе незарегистрированных лекарств С 1 марта 2020 года вступит в силу закон, по которому в Россию разрешается ввозить незарегистрированные в стране лекарства по решению медицинской комиссии.
Известия 27 февраля в 16:02
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас назвал младшую дочь русским именем

Испанский исполнитель Энрике Иглесиас назвал новорожденную дочку несуществующим русским именем – Маша, а не Мария.
OvideO.ru 00:37
Общество

В Росгидромете пообещали аномально теплый март

Известия 27 февраля в 22:01
Авто

В России расширился список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

ToDay News Ufa 00:47
Армия и оружие

Два российских фрегата с «Калибрами» направились в Средиземное море

Два фрегата Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы из Черного в Средиземное море.
РБК вчера в 02:37
Здоровье

Минздрав скорректировал рекомендации по диагностике коронавируса

Эксперты Минздрава России скорректировали рекомендации для врачей по выявлению коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 07:43
Экономика

Великобритания рекордно закупила золото в России

Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Lenta.ru вчера в 06:23
Спорт

Большунов стал вторым в 15-километровой гонке на Кубке мира в Лахти

Российский лидер Александр Большунов стал вторым в гонке на 15 км на этапе Кубка мира в финском Лаячхти.
Российская газета 08:07
Биатлон

Матвей Елисеев выиграл спринт на чемпионате Европы по биатлону

РИА Новости 05:42
Армия и оружие

Илон Маск назвал конкурента американскому истребителю F-35

У американского самолета F-35 «не было бы шансов» против дистанционно управляемого беспилотного истребителя.
РБК 00:47
Политика

Украина не станет праздновать День Победы 9 мая

Украина отказалась отмечать День Победы 9 мая, заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в интервью телеканалу "Украина 24".
Газета.Ru вчера в 23:28
Политика

Глава фракции «Слуга народа» объяснил внеочередное заседание Рады

Глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, что внеочередное заседание Верховной рады произошло из-за планов произвести ряд кадровых перестановок в правительстве страны.
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза вчера в 09:06
Шоу-бизнес

Рэпер Элджей показал свои глаза без белых линз

В комментариях многие отметили, что не ожидали увидеть Элджея без линз и теперь не удивятся, если он вдруг даст интервью.
Gazeta.SPb вчера в 17:50
Космос

Прототип Starship Илона Маска лопнул при испытаниях

Прототип космического корабля Starship Илона Маска лопнул при испытаниях в Техасе.
Вести.Ru 05:26
Происшествия

В ДТП с автобусом под Ульяновском пострадали девять детей

Автобус с детьми попал в аварию в Кузоватовском районе Ульяновской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 01:47
Общество

Путин пообщался с детьми в парке «Остров мечты»

Президент России Владимир Путин в четверг пообщался с первыми посетителями тематического детского парка "Остров мечты" в Москве - воспитанниками детских домов, многодетных, малообеспеченных и оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей, а также подопечными благотворительного фонда Константина Хабенского.
ТАСС 27 февраля в 06:43
Происшествия

Лионский вокзал в Париже эвакуируют из-за пожара

RT на русском вчера в 12:49
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