МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Российский рынок акций сегодня, 27 февраля, закрыл торги. показав сильнейшее падение с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов за сегодня.

Падение российского рынка акций стало сильнейшим с апреля 2018 года

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