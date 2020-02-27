Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
Читать в источнике
Комментировать289
с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости11:46

Подробнее о событии

Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русском15:39

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру11:30

Российский рынок акций обвалился из-за новостей о дальнейшем распространении коронавируса

Эхо Москвы14:04

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru12:14

Рынок акций РФ пережил сильнейшие распродажи из-за коронавирусных страхов

ПРАЙМ12:44

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Фонтанка.Ру11:35

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

РБК14:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7089 источников, обновлено в 17:08, Ашберн
Армия и оружие

В Турции заявили о гибели 22 военных при атаке в Идлибе

Число погибших военных Турции при ударе в сирийском Идлибе увеличилось до 22, сообщил губернатор турецкой провинции Хатай Рахми Доган.
RT на русском 17:00
Энергетика

«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев

С начала 2020 года власти Украины обязали компанию "Нафтогаз" продавать газ населению и теплогенерирующим предприятиям по цене, формула которой привязывается к стоимости газа на нидерландском хабе TTF.
РЕН ТВ 24 февраля в 19:34
Здоровье

Сенаторы обсудят работу частных клиник в системе ОМС

Московский городской фонд ОМС (МГФОМС) не выделил объемы этим клиникам, а пациентов директивно перенаправили в медучреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Москвы.
Vademecum 14:06
Футбол

«Копенгаген» выбил «Селтик» из плей-офф Лиги Европы

В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Копенгаген» обыграл в гостях «Селтик» — 3:1. На 51-й минуте Майкл Сантос вывел датчан вперед, а на 82-й минуте Одсонн Эдуард с пенальти счет сравнял.
Sport24.ru 16:53
Финансы

Россияне положили на счета в банках рекордные 8 трлн рублей

Россияне положили на свои текущие счета в банках рекордную сумму в 2019 году, доля средств физлиц выросла до 26% от всего объема привлеченных розничных ресурсов.
Газета.Ru 01:30
Кино

Актеры из «Гарри Поттера» соберутся для нового проекта Роулинг

РЕН ТВ 08:27
Происшествия

Полиция Саратова проверит факт избиения таксиста

РИА Новости 10:00
Финансы

Биржи США продолжили рекордное падение на фоне коронавируса

Ключевые американские индексы продолжили рекордное падение на фоне опасений, которые касаются распространения коронавируса нового типа 2019-nCoV.
РБК 16:35
Армия и оружие

Власти США допустили борьбу с коронавирусом по программе холодной войны

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос об усилении борьбы с коронавирусом на территории страны через программу времен холодной войны.
РБК 16:24
Шоу-бизнес

Елена Степаненко после развода похудела на 42 килограмма

Gazeta.SPb вчера в 17:48
Происшествия

Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой

ТАСС 02:26
Теннис

Мария Шарапова объявила о завершении карьеры теннисистки

Теннисистка подчеркнула, что в течение всей своей карьеры ни разу не жалела о том, что пришла в большой спорт.
Говорит Москва вчера в 08:57
Армия и оружие

Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем

Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
РБК вчера в 14:56
Политика

Пенс вычеркнул СССР из числа победителей во Второй мировой войне

Вице-президент США Майк Пенс увлекся, критикуя социализм, и фактически вычеркнул Советский Союз из числа стран — победительниц во Второй мировой войне.
ФАН 16:45
Общество

Россиян предупредили, что прилетевших в Италию могут госпитализировать

Посольство России в Италии обратило внимание направляющихся в эту страну российских граждан, что в итальянских аэропортах в связи с распространением коронавируса осуществляются мероприятия по дистанционному измерению температуры пассажиров.
Интерфакс 14:33
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
REGNUM 09:41
Армия и оружие

В США признали безвыходное положение из-за гиперзвуковых ракет РФ

21.18, Москва \Tochka Zрения\ Армия США признала, что оказалась в полностью безвыходном положении из-за наличия у России гиперзвукового оружия дальнего радиуса действия.
Tochka Zрения 13:43
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс 13:43
Политика

Помпео призвал Россию «прекратить оккупацию» Крыма

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию "прекратить оккупацию" Крыма, говорится в распространенном в среду заявлении главы госдепартамента.
РИА Новости вчера в 23:47
Происшествия

Арест замглавы «Аэрофлота» Александрова продлили до 30 мая

Басманный суд Москвы в четверг продлил срок содержания под стражей заместителю генерального директора авиакомпании "Аэрофлот" Владимиру Александрову и остальным фигурантам уголовного дела до 30 мая.
ТАСС 15:07
Футбол

Дмитрий Тарасов показал первое фото после операции

Дмитрий Тарасов сообщил, что успешно перенес операцию на ноге. Вчера он прилетел в Италию, а сегодня его уже прооперировали.
7Дней.ру 17:00
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости 05:03
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь ему вернуться к бабушке

Воспитанник московского детского дома попросил президента России Владимира Путина помочь ему вернуться к бабушке.
Газета.Ru 10:48
Культура

Объявлен лонг-лист Международной Букеровской премии-2020

Перевод Маргарет Жюль Коста и Софи Хьюз с испанского Шорт-лист Международной Букеровской премии будет объявлен 2 апреля 2020 года, победителя назовут 19 мая.
Собака.ru 08:29
Политика

Во Львове радикалы сорвали выездное заседание комитета Рады

Отказ депутата Верховной рады Натальи Королевской («Оппозиционная платформа — За жизнь») назвать Россию «страной-агрессором» привёл к срыву выездного заседания комитета Рады во Львове.
REGNUM 07:26
Экономика

Bank of America предсказал худшие со времен последнего кризиса итоги года

Для мировой экономики 2020 год станет худшим со времени окончания последнего глобального экономического кризиса в 2009 году, пишет Business Insider со ссылкой на выводы экспертов Bank of America.
РБК 13:35
Наука

У червей и млекопитающих нашли два гена-противника здорового старения

N+1 06:10
Гаджеты

Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Astera 16:09
Общество

В Петербурге добились согласования марша памяти Немцова

REGNUM 06:31
Культура

Фильм об убийстве Листьева покажут в кинотеатрах 1 марта

Лента представляет собой расследование убийства журналиста, который был застрелен 1 марта 1995 года в подъезде своего дома на Новокузнецкой улице.
Культуромания вчера в 09:07
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное