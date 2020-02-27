МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Футбол Ван Бастен призвал не сравнивать Месси и Роналду Легендарный форвард сборной Нидерландов Марко ван Бастен считает, что неуместно сравнивать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси с футболистом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Экономика Thyssenkrupp продает бизнес по производству лифтов за 17,2 млрд евро Немецкий конгломерат Thyssenkrupp объявил о продаже за 17,2 млрд евро ($18,9 млрд) подразделения по производству лифтов группе инвесторов во главе с фондами прямых инвестиций Advent и Cinven.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» переехала в США Недавно фанаты Юлии Михалковой узнали, что она навсегда останется жить в США, где не просто наслаждается отдыхом, но и готовится к съёмкам в новых проектах, а также занимается написанием книги.

Политика Тимошенко заявила о сознательном уничтожении Украины В прошлом месяце Тимошенко заявила, что Зеленский и вся его команда отдали страну на аутсорсинг – под внешнее управление крупных глобальных финансово-промышленных групп, и это грозит государству распадом.

Происшествия В Свердловской области в ДТП погибли пять человек "В результате столкновения автомобилей ВАЗ-2112 и Ford Focus на автодороге в поселке Косулино пострадали шесть человек, пять из них погибли", — сказал собеседник агентства.

Экономика Пятеро богатейших россиян за день потеряли $6 млрд из-за коронавируса Пять богатейших россиян за один день потеряли в общей совокупности $6 млрд из-за эпидемии коронавируса COVID-19, который распространяется по всему миру с конца 2019 года и является возбудителем тяжелой пневмонии.

Политика Украинцам напомнили о необходимости загранпаспорта для поездок в Россию С 1 марта граждане Украины смогут пересекать границу с Россией только при наличии загранпаспорта, сообщает украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

Футбол Вратаря «Лидса» Касилью дисквалифицировали на восемь матчей за расизм Голкипер «Лидс Юнайтед» Кико Касилья получил дисквалификацию на восемь матчей за оскорбление нападающего «Чарльтон Атлетик» Джонатана Леко на расовой почве во время выездного матча 9-го тура Чемпионшипа (0:1), который состоялся 28 сентября 2019 года, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии.