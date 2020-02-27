Экономика
РБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Политика
Путин: Россия выплатила долги всех республик бывшего СССР
Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия как правопреемник СССР взяла на себя обязательства выплатить долги всех бывших советских республик и сделала это.
Здоровье
У вылечившихся пациентов в Китае начали повторно выявлять коронавирус
Среди выздоровевших и выписанных из больниц пациентов в китайской провинции Гуандун у 14% повторно выявлен коронавирус, сообщает агентство «Киодо» со ссылкой на местные органы здравоохранения.
Общество
Прибывающих в Италию россиян предупредили о возможной госпитализации
Посольство России в Риме предупредило россиян, направляющихся в Италию, о возможных медицинских проверках и госпитализации для обследования на предмет наличия коронавируса COVID-19.
Здоровье
В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии
В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Биатлон
Логинов может подать в суд на инициировавшего обыски сотрудника IBU
Личный тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович сообщил РИА Новости, что они рассматривают возможность подать иск в суд на антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Сару Фуссек-Хаккарайнен, инициировавшую обыски в номерах спортсмена и тренера во время чемпионата мира в Италии.
Биатлон
Норвегию могут лишить бронзы ЧЕ по биатлону в смешанной эстафете
Решением IBU сборная Норвегии была дисквалифицирована в смешанной эстафете и лишилась третьего места на чемпионате Европы.
Наука
Синхронизация двух отделов мозга помогла макакам отдать еду сородичам
Решение отдать угощение другому определяется повышенной синхронизацией между двумя участками двух отделов мозга: передней поясной коры и миндалевидного тела.
Футбол
Экс-зенитовец Шкртел забил в двух подряд матчах впервые за восемь лет
Экс-зенитовец последний раз забивал в двух подряд встречах в 2012 году, когда выступал за «Ливерпуль».
Общество
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло вдвое
Число зараженных коронавирусом во Франции выросло более чем вдвое, до 38 человек, заявил глава минздрава Оливье Веран.
Происшествия
В Самаре трамвай без водителя слетел с рельсов и придавил пять машин
В Самаре на улице Ново-Садовой рядом с торговым центром "Апельсин" съехал с рельсов и опрокинулся набок трамвай, придавив пять автомобилей.
Политика
Со дня убийства Бориса Немцова прошло 5 лет
Игры
Resident Evil 3 remake: новые скриншоты, анонс демо и свежие детали
Новые скриншоты Resident Evil 3 remake уже были анонсированы Capcom, а вот когда именно столь ценная информация станет достоянием гласности, а также какие свежие детали об игре уже были обнародованы журналистами – читайте ниже в материале.
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Политика
Памфилова предложила наказывать нарушителей голосования по Конституции
Глава Центризбиркома Элла Памфилова выступила за введение ответственности для нарушителей процедуры общероссийского голосования по поправке в конституцию и попросила комитет Госдумы по госстроительству и законодательству разработать соответствующие законодательные инициативы.
Транспорт
Шереметьево переведет рейсы из Италии в терминал F
26 февраля российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с 1 марта также ограничат авиасообщение с Южной Кореей из-за распространения этой инфекции.
Общество
Стала известна новая схема мошенничества «такси от банка»
Центральный банк России предупредил россиян о новой схеме мошенничества, которая получила название «такси от банка».
Происшествия
Мужчина в Липецке убил четырехлетнюю дочь и покончил с собой
По версии следствия, мужчина поссорился с супругой и ранил ножом ее и двоих дочерей.
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Путешествия
Названо число находящихся в Италии организованных туристов из России
"Порядка семи тысяч организованных туристов в Италии", — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал гражданам России не посещать три страны — Италию, Республику Корею и Иран из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом.
Происшествия
В Симферополе сорванная ветром кровля повредила десять автомобилей
Штормовой ветер сорвал со здания НИИ сельского хозяйства в Симферополе кровлю, она повредила 10 автомобилей, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по республике.
Спорт
Слушания по делу WADA и РУСАДА лишат публичности
Исполком WADA 9 декабря принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА.
Технологии
В AMD объяснили, как они смогли удешевить процессоры
По заверению представителей AMD, новый подход применяется не только для серверных, но и для настольных процессоров, что и позволяет удерживать низкие на фоне Intel цены.
Кино
На шутку Лозы о востребованности Петрова ответил режиссёр «Холопа»
Клим Шипенко, режиссер успешной комедии «Холоп», дал комментарий по поводу ироничного высказывания композитора и певца Юрия Лозы.
Экономика
Союз пивоваров просит у Минфина минимальную цену на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) попросил министра финансов Антона Силуанова ввести минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво, сообщает "Коммерсант" со ссылкой копию письма отраслевого объединения.
Кино
На Netflix вышел второй сезон сериала «Видоизменённый углерод»
Стриминговый сервис Netflix опубликовал второй сезон сериала «Видоизменённый углерод» Лаэты Калогридис.
Футбол
«Манчестер Сити» победил «Реал» в Лиге чемпионов
Футболисты английского "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победили соперников из испанского "Реала" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.
Шоу-бизнес
Прилучный заложил имущество за два месяца до развода с Муцениеце
Несколько дней назад Павел Прилучный и Агата Муцениеце одновременно объявили о разводе. Судя по всему, к разводу были предпосылки.
Гаджеты
Владельцы Xiaomi остались без рабочего стола из-за обновления Android
Пользователи европейской версии смартфонов Xiaomi Mi8 обнаружили исчезновение рабочего стола после обновления Android 10.