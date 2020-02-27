Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новостивчера в 11:46

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Российский рынок акций показал сильнейшее с апреля 2018 года падение

RT на русскомвчера в 15:39

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

РБКвчера в 15:07

Рынок акций РФ пережил сильнейшие распродажи из-за коронавирусных страхов

ПРАЙМвчера в 12:44

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ruвчера в 12:14

Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

ТАССвчера в 11:37

Обвал на рынках. Московская биржа закрылась сильным падением

Фонтанка.Рувчера в 11:35

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.рувчера в 11:30
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Армия и оружие

Турция уточнила количество погибших военных в Идлибе

Lenta.ru вчера в 18:07
Биатлон

IBU вернул норвежцам бронзу в смешанной эстафете на ЧЕ после апелляции

RT на русском вчера в 23:40
Армия и оружие

Китайский эсминец навел лазер на самолет-разведчик ВМС США

Китайский эсминец направил лазер на американский самолет-разведчик P-8A Poseidon в Тихом океане.
РИА Новости вчера в 22:22
Общество

В Росгидромете рассказали о погодных аномалиях в начале марта

В некоторых областях Центрального федерального округа России в начале марта ожидаются погодные аномалии.
RT на русском вчера в 23:12
Общество

Воспитанник детдома попросил Путина помочь вернуться домой

После чего детдомовец рассказал, что в Москве у него есть бабушка, и он хочет вернуться к ней домой.
Красная весна вчера в 11:22
Общество

У трех эвакуированных в Казань россиян диагностировали коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что у троих эвакуированных с лайнера Diamond Princess российских граждан подтвердили коронавирус.
Газета.Ru 26 февраля в 14:58
Шоу-бизнес

Новорожденному сыну Джигана и Оксаны Самойловой сделали обрезание

В четверг, 27 февраля, рэпер поделился в своем личном Instagram важным семейным событием. Новорожденному Давиду сделали процедуру обрезания.
Gazeta.SPb вчера в 15:39
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео боевой работы Сил специальных операций

Газета.Ru вчера в 01:31
Здоровье

В Германии составили список продуктов и вещей на случай эпидемии

В ФРГ обнародован список продуктов и вещей, который нужно иметь на случай распространения эпидемии коронавируса и карантина в этой связи.
РИА Новости вчера в 03:03
Общество

В Белоруссии зарегистрировали первый случай коронавируса

Первый завозной случай коронавируса нового типа зарегистрирован в Белоруссии, он выявлен у иранского студента, прилетевшего из Баку, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского минздрава.
РИА Новости 00:15
Космос

РАН пожалуется в ООН на Илона Маска из-за спутников Starlink

Российская академия наук (РАН) намерена пожаловаться в ООН на спутниковую систему Илона Маска Starlink, так как развертываемая система из тысяч спутников будет мешать работе астрономов, сообщил астрофизик, научный сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь.
ФАН вчера в 15:41
Происшествия

Суд арестовал начальника отдела пенсионного обеспечения МВД

Пресненский суд Москвы арестовал на два месяца начальника отдела пенсионного обеспечения МВД полковника внутренней службы Светлану Алешину.
Ведомости вчера в 19:29
Происшествия

Число погибших в ДТП в Кузбассе возросло до пяти

"Пострадавший в результате столкновения на трассе Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк скончался в реанимации", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что пострадавший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и ожогами Утром в пятницу на 20-м километре трассы Ленинск - Кузнецкий - Прокопьевск - Новокузнецк в Кемеровской области столкнулись минивэн Toyota и "Газель".
ТАСС вчера в 23:27
Происшествия

Экспертиза обнаружила следы наркотиков на волосах Голунова

Следствие приобщило к делу полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств, результаты экспертизы, обнаружившей на волосах Ивана Голунова следы наркотических средств, сообщил журналист "Интерфаксу" в четверг.
Интерфакс вчера в 13:43
Происшествия

Камера сняла момент падения трамвая на машины в Самаре

"Сбежавший" от вагоновожатой трамвай, который сошел с рельсов и повредил пять автомобилей в Самаре, попал в объектив камеры наблюдения.
Вести.Ru вчера в 08:45
Политика

РБК: суд в Гааге принял «крымский» аргумент в решении по делу ЮКОСа

Апелляционный суд Гааги учитывал договор о присоединении Крыма при вынесении решения по иску бывших акционеров компании ЮКОС, сообщает РБК со ссылкой на полный текст решения суда.
РИА Новости вчера в 05:03
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин рассказал про разногласия с Екатериной Гордон

Известный продюсер Иосиф Пригожин рассказал про конфликт с телеведущей и юристом Екатериной Гордон.
NewInform вчера в 23:13
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус отметил шаги России и ряда других стран в борьбе с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 15:12
Политика

В ФНПР рассказали про оплату выходного дня 22 апреля

Голосование по поправкам назначено на 22 апреля.
BFM.ru 00:09
Экономика

Нуриэль Рубини: мировая экономика может замедлиться из-за коронавируса

Мировые рынки обманывают себя в отношении многих факторов, связанных с коронавирусом, уверен известный американский экономист Нуриэль Рубини.
РБК 26 февраля в 12:22
Общество

Первый случай коронавируса выявили в Литве

По последним данным, число жертв коронавируса на территории Китая достигло 2788, заразились более 78 тысяч человек, более 36 тысяч выписаны из больниц.
Говорит Москва вчера в 23:13
Экономика

Подделка года. В России обнаружили фальшивую монету в 1 рубль

По данным регулятора, доля фальшивых рублей остаётся «стабильно низкой»: на каждый миллион банкнот в 2019 году пришлось всего семь выявленных подделок.
Секрет фирмы 26 февраля в 09:04
Политика

Путин: Россия отдала долги СССР в обмен на активы

Являясь правопреемником СССР, Россия отдала долги всех республик бывшего Советского Союза в обмен на активы за границей, но не все образованные после этого на территории бывшего СССР государства передали их российской стороне, заявил президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 26 февраля в 10:27
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой

ToDay News Ufa 25 февраля в 11:35
Политика

Поклонская прокомментировала инцидент на программе Соловьева

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поблагодарила Владимира Соловьева за решение выгнать из студии программы на телеканале "Россия 1" бывшего депутата Верховной рады Александра Ковтуненко.
РИА Новости вчера в 03:47
Происшествия

СКР предъявил новое обвинение экс-полковнику Захарченко

Следственный комитет России (СКР) предъявил новое обвинение бывшему полковнику МВД Дмитрию Захарченко, приговоренному к 12,5 года колонии за коррупцию и воспрепятствование правосудию, пишет «Коммерсантъ».
Ведомости вчера в 04:50
Происшествия

Ребёнок утонул в гостиничном бассейне в Кургане

Восьмилетний мальчик утонул в открытом бассейне одной из гостиниц Кургана.
News.ru вчера в 22:25
Музыка

«Голос. Дети»: У зрителей дрожали перепонки под натиском поющего ребенка

Комсомольская правда вчера в 17:06
Общество

ФБК нашел в Нью-Йорке квартиру, купленную зятем Мишустина

Фонд борьбы с коррупцией оппозиционного политика Алексея Навального объявил, что российский бизнесмен Александр Удодов купил квартиру в Нью-Йорке.
FreeNews-Volga вчера в 10:12
Общество

В России пересмотрят размер дорожных штрафов в новом КоАП

Министерство юстиции РФ пересмотрит проект нового Кодекса об административных правонарушениях в части резкого увеличения штрафов за нарушения правил дорожного движения, поскольку это не соответствует запросам общества.
REGNUM вчера в 01:00
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