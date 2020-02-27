МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

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