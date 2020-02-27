Экономика
РБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года
Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Авто
В РФ Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона
Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
Путешествия
Туроператоры приостановили продажу туров в Италию
Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу
ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
Гаджеты
Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов
Компания Samsung неожиданно раскрыла новую особенность своих смартфонов серии Galaxy S20.
Происшествия
Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей
Общество
Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром
Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
Экономика
Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами
Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
Футбол
Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду
Армия и оружие
Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе
Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.
Общество
ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Политика
Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева
Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
Шоу-бизнес
После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету
За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
Музыка
Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020
Космос
Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли
Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
Происшествия
Турция освободила задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку
Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
Армия и оружие
Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем
Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери
Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
Энергетика
РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России
В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
Футбол
«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ
Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
Экономика
ФНС заблокировала счета Google в России
Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
Футбол
Дель Пьеро пожелал сборной России сыграть с Италией в финале Евро-2020
Бывший нападающий «Ювентуса» и чемпион мира в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро пожелал национальной команде России выйти в финал чемпионата Европы 2020 года.
Авто
Заряжать Audi e-tron оказалось дороже, чем заправлять дизельный Q7
Выяснилось, что каждая миля пробега при зарядке батареи электрокроссовера на быстрой станции вроде Ionity обходится дороже, чем у дизельного вседорожника.
Кино
Начались съемки «Мира Юрского периода 3»
Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
Здоровье
«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»
О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
Кино
ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»
Культура
В Театре Наций поставили скандальную пьесу о половом созревании
Шоу-бизнес
Джонни Депп надеялся сжечь труп Эмбер Херд
Джонни Депп надеялся сжечь труп Эмбер Херд Переписка Деппа с приятелем стала очередной уликой в суде.