Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Что произошло за день: четверг, 27 февраля

Интерфакс12:58

Российский рынок акций побил двухлетний рекорд падения

Газета.Ru14:56

Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru12:14

Индексы Мосбиржи и РТС показали сильнейшее падение с апреля 2018 года

ТАСС11:37

Российский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

РБК14:38

Рынок акций РФ пережил сильнейшие распродажи из-за коронавирусных страхов

ПРАЙМ12:44

Российские фондовые индексы и рубль снижаются вслед за мировыми рынками

Вести.Ru03:58
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На Кубани задержали убийцу восьмилетней девочки

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В РФ Toyota и Lexus получат уникальную систему против угона

Напомним, что японская компания Toyota анонсировала еще в 2019 году особую технологию идентификаторов, которые наносятся на автомобиль и позволяют проверить историю машины, даже если она попала в руки злоумышленников.
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Туроператоры приостановили продажу туров в Италию

Ранее 27 февраля Ростуризм рекомендовал туристическим компаниям приостановить продажу путевок в Италию, Иран и Южную Корею из-за угрозы безопасности жизни и здоровья в этих странах в связи с коронавирусом.
Lenta.ru 06:29
Происшествия

В Саратове задержали подростков, готовивших нападение на школу

ФСБ задержала в Саратове двух подростков, которые готовили вооруженное нападение на образовательное учреждение, сообщили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 06:09
Гаджеты

Компания Samsung раскрыла новую особенность своих смартфонов

Компания Samsung неожиданно раскрыла новую особенность своих смартфонов серии Galaxy S20.
UfacityNews.ru 15:02
Происшествия

Водолазы приостановили поиски пропавших в Черном море детей

Российская газета 08:59
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Пушкинский музей стал музеем года по версии The Art Newspaper Russia

ТАСС вчера в 14:14
Общество

Миронов: налоговый вычет за машину поддержит людей и автопром

Законопроект о налоговом вычете за покупку отечественного автомобиля имеет социальную направленность и служит поддержке автопрома.
REGNUM 07:30
Экономика

Forbes перестал считать двух россиян миллиардерами

Forbes уточнил оценку состояния Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — основателей стартапа Veeam Software, который они в январе продали за $5 млрд американскому венчурному фонду Insight Partners.
РБК 14:27
Футбол

Бекхэм мечтает объединить в «Интер Майами» Месси и Роналду

Спорт-Экспресс 10:10
Армия и оружие

Сирийские ПВО сбили ударный беспилотник Турции в Идлибе

Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил, что турецкий ударный беспилотник «Анка» был сбит сирийскими силами противовоздушной обороны 25 февраля в идлибской зоне деэскалации.
RT на русском 14:21
Общество

ВОЗ одобрила агрессивный подход России к коронавирусу

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус одобрил агрессивный подход России и нескольких других стран к коронавирусу.
Lenta.ru 13:55
Политика

Путин наградил за «активное законотворчество» сенатора от Чечни Геремеева

Президент Владимир Путин наградил сенатора от Чечни Сулеймана Геремеева медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, указ о награждении размещен на портале правовой информации.
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Шоу-бизнес

После отпуска с миллионершей располневший Прохор Шаляпин сел на диету

За время отдыха с Шаляпиным в Лос-Анджелесе и на круизном лайнере бизнес-вумен потратила несколько миллионов долларов.
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Панайотов опроверг участие в Евровидении-2020

iReactor 04:27
Биатлон

Россия завоевала серебро в смешанной эстафете на ЧЕ по биатлону

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Пригодную для жизни планету нашли в 124 световых годах от Земли

Как сообщает ToDay News Ufa, планета К2-18b была найдена в 2015 году на орбите красного карлика К2-18 в созвездии Льва.
ToDay News Ufa 02:49
Происшествия

Турция освободила задержанную по обвинению в ввозе наркотика россиянку

Ранее генконсульство РФ в Стамбуле сообщило о том, что гражданка России задержана в Стамбуле по обвинению в ввозе в Турцию наркотического вещества два года назад.
РИА Новости 09:42
Армия и оружие

Минобороны сообщило о плановом полете двух Ту-142 над Баренцевым морем

Полет в общей сложности длился более 12 часов. Минобороны опровергло сообщения о полете Ту-95.
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева сломала жизнь Лике Стар из-за мужа дочери

Оказывается, Алла Пугачева перекрыла артистке кислород, узнав о ее романе с Владимиром Пресняковым.
StarHit.ru 03:00
Энергетика

РБК: CША и Великобритания резко нарастили закупки нефти в России

В прошлом году Россия более чем вдвое увеличила поставки нефти в США и Великобританию, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы.
РИА Новости 01:48
Футбол

«Химки» разгромили «Тамбов» и выиграли Кубок ФНЛ

Подмосковные "Химки" обыграли "Тамбов" и стали победителями Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который прошел на Кипре.
РИА Новости 13:23
Экономика

ФНС заблокировала счета Google в России

Федеральная налоговая служба Российской Федерации заблокировала счета российского подразделения американской корпорации Google.
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Футбол

Дель Пьеро пожелал сборной России сыграть с Италией в финале Евро-2020

Бывший нападающий «Ювентуса» и чемпион мира в составе сборной Италии Алессандро Дель Пьеро пожелал национальной команде России выйти в финал чемпионата Европы 2020 года.
Матч ТВ 13:51
Авто

Заряжать Audi e-tron оказалось дороже, чем заправлять дизельный Q7

Выяснилось, что каждая миля пробега при зарядке батареи электрокроссовера на быстрой станции вроде Ionity обходится дороже, чем у дизельного вседорожника.
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Кино

Начались съемки «Мира Юрского периода 3»

Режиссер Колин Треворроу сообщил о начале съемок третьей части фильма о динозаврах.
iReactor вчера в 07:29
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«Коронавирус сдержать уже невозможно: готовиться всем»

О пользе закрытия школ ученые, как, говорится, спорят — пока не достаточно данных о том, как детские организмы справляются с COVID-19, китайской статистике особого доверия нет.
Московский Комсомолец 05:33
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ЛГБТ-персонажа убрали из российской версии мультфильма «Вперед»

ToDay News Ufa 09:13
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В Театре Наций поставили скандальную пьесу о половом созревании

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Джонни Депп надеялся сжечь труп Эмбер Херд

Джонни Депп надеялся сжечь труп Эмбер Херд Переписка Деппа с приятелем стала очередной уликой в суде.
Экспресс газета 12:10
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