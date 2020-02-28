Экономика
ИнтерфаксРынок акций открылся падением индексов МосБиржи и РТС на 1,7-2,3%
Рынок акций РФ на старте торгов в четверг возобновил падение цен blue chips на фоне очередной волны отката мировых фондовых площадок и нефти из-за опасений относительно последствий коронавируса для мировой экономики; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов упали на 1,7-2,3%, при этом вновь растут защитные бумаги золотодобытчиков во главе с ПАО "Полюс".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
Подробнее о событии
Показать все источники
Могло быть хуже. Российский рынок упал на 7,5%, но потом немножко отжался
Фонтанка.Ру28 февраля в 11:24
Рынок акций завершил неделю и февраль обвалом на рекордных оборотах МосБиржи
Интерфакс28 февраля в 11:27
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 05:48, Ашберн
Экономика
Россия сможет сохранить стабильность в экономике, заявил Путин
Возможности для сохранения стабильности даже при ухудшении ситуации в мировой экономике у РФ есть, в том числе возможности Фонда национального благосостояния, заявил президент РФ Владимир Путин.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Культура
Валерий Гергиев назвал уникальным орган в «Зарядье»
Политика
Посольство России в Иране не получало деталей встречи по Идлибу
Иран не сообщал деталей своего предложения по трёхсторонней встрече с Турцией и Сирией без участия России, заявил пресс-атташе российского посольства в Тегеране Андрей Ганенко.
Происшествия
Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»
Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
Происшествия
Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне
Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Происшествия
В Анкаре задержаны журналисты агентства Sputnik
Ранее в Twitter главного редактора агентства Маргариты Симоньян появилась запись о том, что неизвестные пытались вломиться в квартиру трех сотрудников турецкого бюро Sputnik в Анкаре.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Общество
В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы
В Крыму объявили в розыск пациентку с подозрением на коронавирус, которая сбежала из больницы в Севастополе.
Авто
Названы автомобили, которые не боятся пробегов более 300 тыс. км
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Теннис
Рафаэль Надаль: Провёл великолепный турнир
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился впечатлениями от победы на турнире в Акапулько.
Кино
Бен Аффлек ради роли стал блондином
Политика
Как США выращивают в Киеве «соросят»
Едва ли не ежедневно поступают новости о том, что Соединенные Штаты выделили Украине очередную сумму – на «развитие демократии», «противостояние российской агрессии» и тому подобное.
Авто
Mercedes-Benz анонсировал показ обновленного E-Class
Немецкий автопроизводитель тизером анонсировал дебют рестайлинговой версии Mercedes-Benz E-Class.
Единоборства
Анкалаев нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев одержал победу нокаутом над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 169.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Происшествия
Фанаты «Спартака» и «Динамо» устроили массовую драку в Москве
Болельщики столичных футбольных клубов «Спартак» и «Динамо» устроили драку возле «ВТБ Арены имени Льва Яшина» на Ленинградском проспекте в Москве.
Биатлон
Бочарников выиграл гонку преследования на ЧЕ в Раубичах
На чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах прошла гонка преследования на 12,5 км у мужчин.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа Военно-морского флота США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower вошла через Гибралтарский пролив в Средиземное море.
Происшествия
Иностранец задержан за запуск коптера над Кремлем в Москве
Иностранец задержан на Красной площади в Москве, сообщает РЕН ТВ. Отмечается, что полиция задержала мужчину за запуск коптера над Кремлем.
Космос
Физик рассказал, почему инопланетяне не смогут услышать наши сигналы
Человечество на сегодняшний день не располагает аппаратурой, позволяющей выделить из общего космического шума и расшифровать сигналы внеземных цивилизаций, но и земные трансляции тоже нельзя понять на фоне этих шумов, пишет «ПМ».
Гаджеты
Назван самый популярный смартфон 2019 года
По итогам 2019 года самым продаваемым смартфоном в мире стал Iphone XR.