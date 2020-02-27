Экономика

РБКРБКРоссийский рынок акций закрыл торги сильнейшим падением за два года

Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4–5% на фоне распространения информации о выявлении новых очагов коронавируса. Это падение стало сильнейшим с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Московской биржи.
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Российский рынок акций закрыл торги рекордным падением за два года

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.
РИА Новости27 февраля в 11:46

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Российские биржевые индексы продемонстрировали серьезное падение

Красная весна28 февраля в 11:30

Индексы Московской биржи показали сильнейшее почти за два года падение

РБК28 февраля в 12:06

Российский рынок акций обвалился из-за новостей о дальнейшем распространении коронавируса

Эхо Москвы27 февраля в 14:04

Московская биржа начала торги падением

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Февраль-2020 стал худшим месяцем для рынка акций РФ впервые за много лет

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Российский рынок обвалился максимально за два года

Lenta.ru27 февраля в 12:14

Московская биржа закрылась сильнейшим падением с апреля 2018 года

Взгляд.ру27 февраля в 11:30
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Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

Вести.Ru вчера в 08:34
Здоровье

Роспотребнадзор посоветовал беречь психику для поддержания иммунитета

Для поддержания иммунитета человеку необходимы полноценное здоровое питание, хороший сон, подвижный образ жизни и закаливание, рассказали в Роспотребнадзоре по случаю Всемирного дня иммунитета, который ежегодно отмечается 1 марта.
РБК 02:25
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС вчера в 08:00
Политика

Турецкая партия назвала войну с Сирией капканом для Эрдогана

"Война с Сирией изолирует Турцию и отталкивает ее от стратегических союзников: России, Ирана и Ирака, а также Китая", — говорится в решении ЦИК партии.
РИА Новости вчера в 18:06
Политика

Путин и Эрдоган обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, во время которого обсуждалось выполнение договоренностей по зоне деэскалации в Идлибе.
ТАСС 28 февраля в 05:12
Армия и оружие

Ракету для ЗРК «Бук» собственного производства испытали в Белоруссии

Белорусские военные провели первые лётные испытания отечественной зенитной управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ».
News.ru 28 февраля в 08:59
Футбол

Гвардиола прокомментировал матч с «Астон Виллой» в финале Кубка Лиги

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал предстоящий финальный матч Кубка Лиги Англии против «Астон Виллы».
Soccer.ru вчера в 03:31
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

"Результаты исследования показали, что характерной воспалительной реакцией является повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочных альвеол, к которой приводит пневмония, вызываемая новым типом коронавируса", - говорится в опубликованном докладе.
Российская газета 28 февраля в 08:56
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко поделилась историей второй беременности

25-летняя Анастасия Костенко призналась, что ей пришлось пойти на отчаянные меры, чтобы забеременеть во второй раз.
RuNews24.ru вчера в 10:19
Политика

47 тысяч беженцев пересекли границы Турции с Евросоюзом

Новостной фронт вчера в 18:59
Происшествия

Обвиняемый покончил с собой в «Матросской тишине»

Цыганков подтвердил, что содержащийся в СИЗО "Матросская тишина" обвиняемый покончил жизнь самоубийством.
ТАСС вчера в 14:34
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Шоу-бизнес

Бабкина рассказала, как похудела на 22 килограмма

Народная артистка Надежда Бабкина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как сбросила 22 килограмма за три месяца.
Вечерняя Москва вчера в 14:33
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Один из основателей телекомпании ВИД, гендиректор ОРТ и создатель российского развлекательного вещания был убит вечером 1 марта 1995 года в подъезде собственного дома.
Газета.Ru 02:07
Общество

Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 85 тысяч

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти и достигло к утру субботы 85153 человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
Интерфакс 28 февраля в 21:53
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Армия и оружие

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

Глава правящей в Германии партии Христианско-демократический союз (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в Арабской республике.
РИА Новости вчера в 21:50
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Армия и оружие

Кедми нашел способ заставить Эрдогана навсегда уйти из Сирии без войны

Россия способна принудить Турцию к окончательному уходу из Сирии без военных действий, заявил ветеран спецслужб Израиля Яков Кедми.
Политическая Экспертиза 28 февраля в 09:06
Биатлон

Драчёв заявил, что в IBU шокированы ситуацией с обысками у Логинова

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал о мнении Международного союза биатлонистов (СБР) по ситуации с обысками в номерах Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антерсельве.
RT на русском вчера в 12:24
Религия

Православные встречают Прощёное воскресенье

Прощёное воскресенье в 2020 году встречают православные 1 марта.
REGNUM 00:23
Футбол

Семин прокомментировал свое удаление в матче против «Зенита»

Наставник московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал свое удаление в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским "Зенитом", передает "МАТЧ ТВ".
Газета.Ru вчера в 13:39
Общество

В штате Вашингтон введен режим ЧП из-за коронавируса

Губернатор штата Вашингтон Джей Инсли заявил, что на территории штата начинает действовать чрезвычайное положение в связи с распространением нового коронавируса и первой зафиксированной в стране смертью от него.
Газета.Ru вчера в 19:48
Общество

Чилийские военные спасли российского моряка с инсультом

62-летнего трал-мастера подобрали военные и помогли погрузить его на быстроходный катер, чтобы как можно скорее доставить на сушу, в больницу Ушуаи.
Вечерняя Москва 00:17
Футбол

Матч ЦСКА и «Урала» завершился ничьей

Встреча футбольных клубов ЦСКА и «Урал» на московском стадионе завершилась со счетом 1:1, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Спасибо дяде Володе Путину: «Док-ток» провалился, но Собчак не тонет

По данным исследовательской компании TNS, за 2 недели эфира новое шоу Ксении Собчак «Док-ток» («Первый канал») лишь однажды, в день премьеры, попало в число ста самых популярных программ у россиян.
Собеседник вчера в 02:27
Здоровье

Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
РИА Новости 02:37
Общество

В России вспоминают подвиг десантников 6-й роты

РЕН ТВ 28 февраля в 00:58
Общество

В России с 1 марта 2020 года вступает в силу ряд законов

С 1 марта в России вступил в силу закон о ввозе незарегистрированных лекарств, появился ГОСТ на раритетные автомобили и целый ряд других нормативов и правил.
РИА Новости вчера в 18:24
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