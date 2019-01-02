Экономика

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся падением индексов

Эксперт "БКС Премьер" полагает, что во вторник волатильность торгов на рынке акций РФ и на валютном рынке продолжит оставаться повышенной, а вероятность нисходящей динамики будет преобладать. Прогноз компании по индексу Мосбиржи - 2150-2280 пунктов, по курсу рубля к доллару - 79-82 руб.
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Инвесторы привыкают к мысли о глобальной рецессии

Коммерсантъ23 марта в 15:38

Российский рынок акций закрылся падением индексов

ТАСС23 марта в 12:30

Индекс Мосбиржи упал на 4% при открытии торгов

РБК23 марта в 03:07

Индекс мосбиржи на открытии торгов упал на 4%, РТС – на 6%

Эхо Москвы23 марта в 06:04

Индекс Мосбиржи и РТС упали на открытии торгов

Московский Комсомолец23 марта в 03:23

Рынок российских акций упал вслед за нефтью и мировыми индексами

Профиль23 марта в 12:33

Российский фондовый рынок начал неделю в сильном минусе

Росбалт23 марта в 03:23
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Общество

В Китае мужчина умер от хантавируса

В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса.
ТАСС 03:30
Общество

В Московской области приостановили ночные развлечения

«Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений», — говорится в постановлении, подписанном главой региона.
REGNUM вчера в 23:47
Финансы

Доллар опустился ниже 80 рублей

После дневного падения рубля доллар опустился ниже 80 рублей, следует из данных Московской биржи в понедельник, 23 марта.
Известия 23 марта в 09:16
Происшествия

СК назвал причину пожара в доме в Пензенской области

Причиной пожара в частном доме в Нижнем Ломове, где погибли семь человек, могло стать неосторожное обращение с огнем, сообщает следственное управление СК по Пензенской области.
РБК 03:54
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемок Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал телефон одной из сотрудниц больницы в Коммунарке и попросил снять главу государства Владимира Путина во время обхода отделения на встроенную видеокамеру, прислать получившиеся кадры, после чего уничтожить устройство.
Известия 00:10
Общество

В Госдуму внесён проект об усилении наказания за нарушение карантина

Законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина внесён в Госдуму, сообщила пресс-служба комитета по госстроительству.
RT на русском 03:48
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 вчера в 00:33
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко 24 марта опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой своего соотечественника, бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.
Известия вчера в 16:32
Театры

Александр Домогаров разорвал отношения с МХАТом

Газета.Ru 03:28
Здоровье

Доктор Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса

Телевизионный доктор Александр Мясников назвал перспективные лекарства от коронавируса.
Актуальные Новости 03:46
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не снижать цены на нефть до опасного уровня

Саудовской Аравии следует и далее наращивать объемы добычи нефти, но в пределах, не опасных для США – об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп 9 марта в телефонной беседе с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, пишет Politico.
Газета.Ru вчера в 17:03
Общество

В Красноярском крае ограничили выезд людей за границы муниципалитетов

Губернатор Красноярского края Александр Усс в рамках борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2 отдал распоряжение ограничить выезд людей за границы муниципальных образований за исключением безотлагательных случаев, сообщили «РИА Новости» в среду, 25 марта, в пресс-службе правительства региона.
Известия 02:07
Происшествия

У жительницы Липецка, вернувшейся из Венгрии, выявили коронавирус

Экспресс-тест на коронавирус выявил заболевание у жительницы Липецка, которая вернулась из Венгрии, сообщает в среду обладминистрация.
РИА Новости 02:03
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, или пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Армия и оружие

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» решили ускорить

Россия ускорит проведение испытательных пусков гиперзвуковой ракеты «Циркон» с морских носителей.
Известия 02:02
Футбол

Федотов: «Сухину взяли в „Локо“ для работы с судьями? Любая ошибка арбитра может перечеркнуть карьеру, это чушь»

Бывший арбитр Игорь Федотов высказался на тему того, что экс-коллегу по судейству Станислава Сухину взяли на должность администратора «Локомотива» с целью работы с арбитрами.
Sport24.ru 03:17
Происшествия

Россиянин решил взорвать гараж с наркотиками

Lenta.ru 04:34
Армия и оружие

Американские разведчики замечены у российских границ

Два разведывательных самолета ВВС США замечены рядом с российским воздушным пространством.
Вести.Ru вчера в 07:55
Общество

На Украине зафиксированы 113 случаев заражения коронавирусом

Киев, 25 марта 2020, 10:25 — REGNUM По состоянию на утро 25 марта на Украине 113 заболевших COVID-19, сообщила 25 марта пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
REGNUM 03:25
Футбол

Дюков объяснил, почему Чалов не перешел в «Кристал Пэлас»

Экс-глава селекционного отдела московского ЦСКА Максим Дюков рассказал о том, почему Федор Чалов не перешел в английский "Кристал Пэлас", передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:23
Здоровье

В Роспотребнадзоре заявили об иммунитете к коронавирусу у переболевших

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подтвердила, что у тех, кто уже переболел COVID-19, вырабатывается иммунитет к заболеванию.
Профиль 23 марта в 12:40
Игры

Авторы Gamedec показали десять минут игрового процесса

Игромания.ру вчера в 14:24
Политика

Матвиенко проинформировала Путина о дефиците масок и антисептиков

Спикер подчеркнула, что в результате этих мер положение с масками и антисептиками уже улучшилось.
РИА Новости 03:34
Киберспорт

В Dota 2 вышел патч 7.25b — ослабили Lycan и Weaver

Valve выпустила обновление 7.25b для Dota 2. В нём разработчики ослабили героев Lycan и Weaver, а также изменили характеристики некоторых предметов.
CyberSport.ru 02:08
Происшествия

В Липецке в мусорном баке найден труп новорожденной девочки

В Липецке, 25 марта, на проспекте Мира возле дома №11а/1 в мусорном баке был найден труп младенца.
ГТРК Липецк 04:12
Здоровье

Раскрыты последствия заражения коронавирусом

Piter.tv 03:31
Армия и оружие

Минобороны опубликовало видео полетов Су-57 на предельных режимах

"В ходе выполнения полетных заданий летчики ВКС отработали одиночный и групповой пилотаж, групповую слетанность в составе звена, полеты на малых и предельно малых высотах, а также боевое применение авиационных средств поражения", - говорится в описании к видео на официальном канале Минобороны в YouTube.
ТАСС 02:55
Происшествия

На Камчатке произошло землетрясение

25 марта в акватории Тихого океана в 463 километрах южнее Петропавловск-Камчатского произошло землетрясение, сообщает ГУ МЧС РФ по Камчатскому краю.
ИжевскИнфо.РУ 01:42
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