Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
Кто-то из фанатов написал создателю картины Дэвиду Эйру в Twitter вопрос, получит ли режиссерская версия его фильма рейтинг R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых), чем вызвал серьезное недовольство режиссера: Это никогда не будет R, я не могу представить более неподходящий фильм для такого рейтинга.
Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
Студентка заочного отделения Санкт-Петербургского государственного института культуры Анастасия Кравченко заняла первое место в вокальном направлении в номинации «Академическое пение», а учащаяся КамГУ им. В. Беринга Вероника Малакян стала серебряным призёром в танцевальном направлении в номинации «Народный танец».