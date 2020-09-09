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ТАСС
ТАСС

Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов, несмотря на улучшение внешнего фона.В источнике
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ТАСС

Российский рынок акций закрылся разнонаправленным изменением индексов

ТАССвчера в 13:15
Глас Народа

Проигнорировали внешний фон. Вечерний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам 9 сентября 2020 г

Глас Народавчера в 12:26
ПРАЙМ

Российские индексы закрылись разнонаправленно на фоне укрепления рубля

ПРАЙМвчера в 13:03
Finam.Ru

Неоднозначный внешний фон не дает рынку определиться с направлением

Finam.Ruвчера в 03:35
Росбалт

Российский рынок акций начал торги без единой динамики

Росбалтвчера в 03:29
Финмаркет

Фондовый рынок России начал торги без единой динамики индексов

Финмаркетвчера в 03:04

Разработчик «Новичка» разгромил «новую» версию Die Zeit по Навальному

Один из разработчиков боевого отравляющего вещества "Новичок" Леонид Ринк прокомментировал публикацию немецкого издания Die Zeit, в которой говорится, что Алексей Навальный якобы был "отравлен" новым типом яда.
РЕН ТВвчера в 15:09
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Дэвид Эйр никогда не задумывал «Отряд самоубийц» со взрослым рейтингом

Кто-то из фанатов написал создателю картины Дэвиду Эйру в Twitter вопрос, получит ли режиссерская версия его фильма рейтинг R (дети до 17 лет допускаются только в сопровождении взрослых), чем вызвал серьезное недовольство режиссера: Это никогда не будет R, я не могу представить более неподходящий фильм для такого рейтинга.
Popcornnews.ruвчера в 00:00

Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным

Государственный секретарь США Майкл Помпео, комментируя в интервью американскому журналисту Бену Шапиро отравление оппозиционера Алексея Навального, допустил причастность «высокопоставленных российских чиновников» к этому инциденту.
РБК22:38
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Песков заявил, что прямой линии с Путиным в 2020 году не будет

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что элементы прямой линии, которые позволят президенту получить обратную связь от граждан из различных регионов, будут включены в ежегодную пресс-конференцию Путина, которая состоится в декабре.
RT на русскомвчера в 06:49
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Камчатские студентки стали лауреатами Студенческой весны

Студентка заочного отделения Санкт-Петербургского государственного института культуры Анастасия Кравченко заняла первое место в вокальном направлении в номинации «Академическое пение», а учащаяся КамГУ им. В. Беринга Вероника Малакян стала серебряным призёром в танцевальном направлении в номинации «Народный танец».
КамИНФОРМ22:14