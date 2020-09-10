Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
ТАСС
ТАСС

Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,75%

Российский фондовый рынок закрылся ростом индексов, несмотря на умеренно негативный внешний фон.В источнике
Подробнее о событии
Finam.Ru

Пятничное падение - российские индексы открыли день в «красном»

Finam.Ruвчера в 03:19
Коммерсантъ

Текущую неделю рубль начал с ослабления позиций против ведущих мировых валют

Коммерсантъ9 сентября в 15:21
ПРАЙМ

Рубль начнет день умеренным снижением

ПРАЙМвчера в 02:07
ТАСС

Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,75%

ТАСС10 сентября в 13:45
Глас Народа

Рынок перешел к восстановлению. Вечерний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам 10 сентября 2020 г

Глас Народа10 сентября в 11:58
URA.Ru

Новости кризиса 11 сентября. Путин готовит новую антикризисную выплату, общественный транспорт хотят сделать бесплатным

URA.Ruвчера в 00:00
Финмаркет

Пара доллар/рубль в начале сессии среды может подняться в район 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк

Финмаркет9 сентября в 03:07

В МВД разработали новые правила сдачи экзамена на водительские права

В МВД подготовили новую версию административного регламента для проведения экзаменов на водительские права, соответствующий документ опубликовали на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
РИА Новостивчера в 16:23
605

Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
40

Зудилов обозначил условия, при которых не построят церкви в Чите

Председатель комитета градостроительной политики мэрии Читы Александр Зудилов 11 сентября во время общественных слушаний по строительству трёх церквей рассказал корреспонденту ZabNews о том, при каком условии в районе не будет построено духовное учреждение.
Zabnews.ruвчера в 07:10
14

Технологии искусственного интеллекта будут задействованы для фильтрации потока данных со спутников

Специалисты головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш рассматривают возможность использования технологий искусственного интеллекта для фильтрации потока данных со спутников.
Вестник ГЛОНАСС10 сентября в 08:39

ФСБ попросили проверить заявления Артемия Лебедева на экстремизм

Агирбов считает, что действия Лебедева содержат в себе признаки преступлений, предусмотренных ч. 2, ст. 280; ч. 1, ст. 282 и ч. 3 ст. 354.1 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, осквернение символов воинской славы).
РБКвчера в 16:31
545

В России изменят режим работы врачей с коронавирусными пациентами

Как заявил председатель профсоюза работников здравоохранения России Михаил Андрочников, работа по 12-16 часов в контакте с коронавирусными больными является грубым нарушением трудового законодательства.
Сусанин10 сентября в 03:26
57