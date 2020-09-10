Зудилов обозначил условия, при которых не построят церкви в Чите

Председатель комитета градостроительной политики мэрии Читы Александр Зудилов 11 сентября во время общественных слушаний по строительству трёх церквей рассказал корреспонденту ZabNews о том, при каком условии в районе не будет построено духовное учреждение.