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ТАСС
ТАСС

Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,75%

Российский фондовый рынок закрылся ростом индексов, несмотря на умеренно негативный внешний фон.В источнике
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Finam.Ru

Пятничное падение - российские индексы открыли день в «красном»

Finam.Ruвчера в 03:19
ПРАЙМ

Рубль начнет день умеренным снижением

ПРАЙМвчера в 02:07
Финмаркет

Пара доллар/рубль в начале сессии среды может подняться в район 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк

Финмаркет9 сентября в 03:07
Глас Народа

Рынок перешел к восстановлению. Вечерний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам 10 сентября 2020 г

Глас Народа10 сентября в 11:58
Коммерсантъ

Текущую неделю рубль начал с ослабления позиций против ведущих мировых валют

Коммерсантъ9 сентября в 15:21
ТАСС

Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,75%

ТАСС10 сентября в 13:45

В Германии назвали желающих «наказать» Россию за «Северный поток — 2»

Ситуацию с блогером Алексеем Навальным могут использовать как выдуманный повод, чтобы подорвать отношения России и Германии, заявил в беседе с телеканалом "360" член комитета бундестага по международным делам, депутат от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
РИА Новости20:40
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В Москве объявили конкурс на переделку Мавзолея

В положении о конкурсе оргкомитет утверждает: «Нахождение вождя Великой Октябрьской социалистической революции В.И. Ленина в Мавзолее на Красной площади в Москве, в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого, входит в противоречие с современными представлениями о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли самого вождя».
Профиль23:27
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В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российские ракетный комплекс "Авангард" является "шедевром российской армии", боевые характеристики которого делают его "даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба", пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело против судьи Добрыниной

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) по просьбе главы Следственного Комитета России Александра Быстрыкина рассмотрит вариант привлечения председателя Дзержинского районного суда города Волгограда Юлии Добрыниной к уголовной ответственности за мошенничество.
РБК19:58
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Сергачев стал второй звездой матча «Тампы» с «Айлендерс»

Российский защитник "Тампы-Бэй Лайтнинг" Михаил Сергачев признан второй звездой третьего матча финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Нью-Йорк Айлендерс", сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru00:20