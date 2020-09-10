Российский рынок акций закрылся ростом индекса Мосбиржи на 0,75%
Российский фондовый рынок закрылся ростом индексов, несмотря на умеренно негативный внешний фон.В источнике
Подробнее о событии
Пара доллар/рубль в начале сессии среды может подняться в район 76,4 руб./$1 - Промсвязьбанк
Финмаркет9 сентября в 03:07
Рынок перешел к восстановлению. Вечерний комментарий ПСБ по фондовому и валютному рынкам 10 сентября 2020 г
Глас Народа10 сентября в 11:58
Текущую неделю рубль начал с ослабления позиций против ведущих мировых валют
Коммерсантъ9 сентября в 15:21