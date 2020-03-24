Коронавирус

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов

Вторник принес на рынок акций РФ волну восстановительного роста, ее сформировали отскок на зарубежных площадках и возвращение цен на нефть в район $28, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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Российский рынок акций закрылся ростом индексов

ТАСС12:52

Российские фондовые индексы закрылись ростом на 7-9%

РБК12:02

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 7,2%, РТС — на 9,2%

Коммерсантъ12:41

Эксперт прокомментировал ситуацию на мировых финансовых рынках

РИА Новости05:17

Доллар опустился ниже 79 рублей на открытии торгов на Московской бирже

Говорит Москва03:19

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Интерфакс06:43

Доллар подешевел почти на рубль на фоне сообщений из США

РЕН ТВ03:18
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Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия 11:32
Общество

В Индии вводится общенациональный карантин

Эхо Москвы 12:32
Единоборства

В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона

Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Лезги газет 08:46
Общество

Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны

Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
РИА Новости вчера в 10:42
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке

Президент России Владимир Путин лично решил посетить инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением и диагнозом COVID-19.
Газета.Ru 11:10
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Финансы

В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Мой Брянск вчера в 22:54
Экономика

Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса

Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Lenta.ru 12:42
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Здоровье

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом

Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Piter.tv 08:07
Кино

«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн

Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
Peterburg2.ru 10:25
Общество

По всей России начнут закрывать синагоги

Федерация еврейских общин России (ФЕОР) рекомендовала регионам закрыть для регулярного посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры, не проводить общественные трапезы.
Lenta.ru 13:09
Общество

В Италии снижается смертность от коронавируса

Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Aobe.ru вчера в 16:42
Общество

Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим

Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
РБК вчера в 02:41
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Энергетика

Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%

Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Известия вчера в 21:55
Армия и оружие

Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400

Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
BaltNews.lt 22 марта в 15:00
Шоу-бизнес

Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими

В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".
Дни24 03:54
Армия и оружие

Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе

Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Российская газета вчера в 06:23
Игры

В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии

Игромания.ру 08:31
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Происшествия

Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге

Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
REGNUM 07:44
Политика

Эстония раскритиковала Евросоюз за отсутствие солидарности

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза за отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.
Lenta.ru 06:33
Авто

Рынку автомобилей в России предрекли кризис в апреле 2020 года

После резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал.
News.ru 05:48
Авто

Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Политика

В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину

Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса.
РБК 13:25
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