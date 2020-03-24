Коронавирус
ТАССРоссийский рынок акций закрылся ростом индексов
Вторник принес на рынок акций РФ волну восстановительного роста, ее сформировали отскок на зарубежных площадках и возвращение цен на нефть в район $28, отметил финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека.
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Общество
В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы
Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Общество
В Индии вводится общенациональный карантин
Единоборства
В UFC нашли место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
Президент UFC Дана Уайт нашел место проведения турнира UFC 249, на котором сразятся Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон.
Общество
Рошаль назвал распространение вируса репетицией биологической войны
Ситуация с распространением коронавируса в мире фактически является репетицией биологической войны, которая показывает, как здравоохранение мира готово к подобного рода вызовам, считает президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата", доктор Леонид Рошаль.
Общество
В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса
Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
Общество
Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным
Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Политика
В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет
Четырнадцатый российский самолет Ил-76, в котором находятся врачи и оборудование, прилетел в Италию, чтобы помочь местным властям в борьбе с коронавирусом, сообщает РИА "Новости".
Политика
Путин лично решил посетить больницу в Коммунарке
Президент России Владимир Путин лично решил посетить инфекционную больницу в Коммунарке, где находятся пациенты с подозрением и диагнозом COVID-19.
Общество
ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах
«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
Финансы
В России банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
В ЦБ не исключают повышения ключевой ставки. Как сообщает «РИА Новости», в России банки начали повышать ставки по ипотеке и по вкладам.
Экономика
Чубайс оценил потери российской экономики от коронавируса
Чубайс положительно оценил первые меры правительства по борьбе с коронавирусом, однако призвал в дальнейшем усиливать их и оказывать больше поддержки тем, кто в ней нуждается.
Происшествия
В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку
Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Здоровье
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом
Минздрав высказался о назначении ибупрофена больным коронавирусом.
Кино
«Союзмультфильм» начал показывать авторские мультфильмы онлайн
Отмечается, что в программе онлайн-фестиваля авторского короткометражного кино представлены мультфильмы, рассчитанные на разные возрастные группы.
Общество
По всей России начнут закрывать синагоги
Федерация еврейских общин России (ФЕОР) рекомендовала регионам закрыть для регулярного посещения синагоги, детские образовательные учреждения и общинные центры, не проводить общественные трапезы.
Общество
В Италии снижается смертность от коронавируса
Положительная тенденция сохраняется уже второй день. В субботу был зафиксирован максимальный уровень смертности - почти 800 человек.
Общество
Власти Москвы и Подмосковья обяжут пожилых соблюдать домашний режим
Власти пообещали и другие меры поддержки переведенных на домашний режим пожилых и хронически больных людей.
Политика
ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян
«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
Общество
В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса
Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
Энергетика
Цена на нефть марки Brent на торгах выросла более чем на 3%
Цена на нефть марки Brent в ходе торгов растет на 3,3%, до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск вторника, 24 марта.
Армия и оружие
Военные сны американцев. Как в США снимают видео с уничтожением ЗРК С-400
Журналисты портала Defence Blog заметили на видео демонстрацию уничтожения ракетного комплекса "Тополь-М" и ЗРК С-400 "Триумф", который его прикрывает.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Елена Степаненко станут соведущими
В описании снимка Бузова похвастала, что станет вести программу на одном из телеканалов с "легендой отечественного юмора".
Армия и оружие
Совместное патрулирование военных России и Турции прошло в Идлибе
Второе совместное российско-турецкое патрулирование состоялось в Сирии в зоне деэскалации Идлиб.
Игры
В Plague Inc. появится режим со спасением мира от пандемии
Общество
Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус
Происшествия
Нарушивших режим изоляции граждан нашли в Екатеринбурге
Екатеринбург, 24 марта 2020, 14:44 — REGNUM Свердловские полицейские помогли найти жителей Краснодарского края, не сдавших тест на коронавирус и сбежавших в Екатеринбург.
Политика
Эстония раскритиковала Евросоюз за отсутствие солидарности
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд раскритиковала действия руководства Евросоюза за отсутствие солидарности в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.
Авто
Рынку автомобилей в России предрекли кризис в апреле 2020 года
После резкого увеличения спроса на новые автомобили, покупкой которых граждане РФ хотели спасти свои накопления в рублях, ажиотаж резко упал.
Авто
Названы последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Политика
В Москве поручили организовать вывоз россиян и украинцев на родину
Правительство России из-за коронавируса поручило единовременно железнодорожным транспортом вывезти из Украины россиян и вернуть на родину украинцев из-за коронавируса.