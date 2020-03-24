Индекс РТС по состоянию на 10:00 мск вырос на 3,98% — до 1003,76 пункта. На закрытии торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 7,22% и составил 2415,97 пункта, индекс РТС вырос на 9,23% и достиг 965,32 пункта.

Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 3-4%

Общество Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.

Общество ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.

Транспорт РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.

Политика Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом «Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.

Экономика Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.

Экономика Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей "Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.

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Шоу-бизнес «Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».

Общество В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.

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Кино Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.

Здоровье На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.

Общество В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

Происшествия В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.