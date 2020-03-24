Экономика
Rambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 3-4%
Индекс РТС по состоянию на 10:00 мск вырос на 3,98% — до 1003,76 пункта. На закрытии торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 7,22% и составил 2415,97 пункта, индекс РТС вырос на 9,23% и достиг 965,32 пункта.
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Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
Общество
В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Общество
Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами
Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Общество
ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции
Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Транспорт
РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России
РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
Происшествия
В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса
Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Армия и оружие
Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Политика
Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом
«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
Общество
Правительство выделило 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом
Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. из резервного фонда на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса.
Экономика
Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии
Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
Экономика
Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей
"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
Экономика
Кредитные карты уходят на карантин
По данным ОКБ (единственное кредитное бюро, которое располагает данными Сбербанка), банки в феврале текущего года выдали населению 732 тыс. кредитных карт с кредитным лимитом 54 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 21%, а объем — на 31%.
Авто
В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот
В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
Общество
Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус
Общество
В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
Армия и оружие
Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе
Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Энергетика
Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня
Происшествия
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Происшествия
В Пензенской области при пожаре погибли семь человек
В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Политика
Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
Энергетика
Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз
Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Шоу-бизнес
«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса
В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
Общество
В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Общество
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса
В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Кино
Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel
Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
Здоровье
На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом
Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Шоу-бизнес
Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной
Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Общество
В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус
Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
Происшествия
В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус
По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Экономика
Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года
Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.