Экономика

Rambler News ServiceRambler News ServiceИндексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 3-4%

Индекс РТС по состоянию на 10:00 мск вырос на 3,98% — до 1003,76 пункта. На закрытии торгов 24 марта индекс Мосбиржи вырос на 7,22% и составил 2415,97 пункта, индекс РТС вырос на 9,23% и достиг 965,32 пункта.
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Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов растут на 3-4%

Rambler News Service03:04

Индекс РТС превысил 1000 пунктов на открытии торгов

РБК03:02

Российский рынок акций закрылся ростом индексов

ТАССвчера в 12:52

Индекс Мосбиржи вырос более чем на 7%

Газета.Ruвчера в 12:12

Российские фондовые индексы показали рост на Московской бирже

Аргументы и Фактывчера в 11:13

Индекс Мосбиржи на закрытии торгов вырос на 7,2%, РТС — на 9,2%

Коммерсантъвчера в 12:41

Индекс МосБиржи превысил 2400 пунктов благодаря внешнему позитиву

Интерфаксвчера в 06:43
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Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

Известия вчера в 16:32
Общество

В Госдуме предложили временно освободить россиян от оплаты ЖКХ

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов предложил временно отменить оплату услуг ЖКХ, чтобы улучшить положение отправившихся на карантин россиян.
Газета.Ru 02:54
Общество

Суд в Нью-Йорке признал токены Gram ценными бумагами

Суд Южного округа Нью-Йорка признал токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их покупателям, которые приобрели права на них на IPO в начале 2018 г. Предварительное решение суда было вынесено во вторник, 24 марта, оно может быть обжаловано в порядке апелляции.
Ведомости вчера в 19:27
Общество

ЦБ разъяснил ограничения для банкоматов с функцией рециркуляции

Банкоматы с функцией рециркуляции продолжат работать как традиционные: только на выдачу или только на прием наличных, банкам следует отключить лишь сам режим рециркуляции, пояснил Банк России.
Российская газета вчера в 06:34
Транспорт

РЖД отменяет курсирование ряда поездов в России

РЖД из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом отменяет ряд поездов дальнего следования в России или сокращает частоту курсирования.
RT на русском 02:09
Происшествия

В Китае сообщили о первой смерти от нового вируса

Врачи проверили всех пассажиров, находившихся в салоне того же автобуса. Это первый зафиксированный случай смерти от хантавируса.
Lenta.ru вчера в 19:48
Армия и оружие

Навигатор отправил «ВСУшников» на тот свет: сводка с Донбасса

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Дмитрия Астраханя.
Rusvesna.su вчера в 09:15
Политика

Посол России заявил о готовности помочь США в борьбе с коронавирусом

«Простые американцы должны знать: Россия при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», — приводит слова Антонова РИА Новости.
RT на русском 01:38
Общество

Правительство выделило 1,4 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Правительство выделило Роспотребнадзору 1,4 млрд руб. из резервного фонда на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса.
Ведомости 02:39
Экономика

Дерипаска раскритиковал действия Центробанка во время пандемии

Российский предприниматель-миллиардер Олег Дерипаска заявил, что Центробанк России или не осознаёт серьёзность будущих проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 и снижения цен на нефть, либо пытается их скрыть.
RT на русском вчера в 16:31
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости вчера в 10:51
Экономика

Кредитные карты уходят на карантин

По данным ОКБ (единственное кредитное бюро, которое располагает данными Сбербанка), банки в феврале текущего года выдали населению 732 тыс. кредитных карт с кредитным лимитом 54 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество выдач сократилось на 21%, а объем — на 31%.
Коммерсантъ вчера в 18:25
Авто

В продажу поступил Антарктический внедорожник УАЗ Патриот

В продажу поступили первые внедорожники УАЗ "Патриот" серии Antarctic Edition. Об этом сообщается на сайте изготовителя.
МонаВиста вчера в 12:57
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Lenta.ru вчера в 08:37
Общество

В Минздраве рассказали, когда вспышка коронавируса пойдет на спад

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико считает, что это произойдет в апреле-мае.
АиФ Новосибирск 23 марта в 21:34
Армия и оружие

Террористы подорвали турецкий патруль в Идлибе

Террористы заложили самодельные взрывные устройства на маршруте турецкого патруля в сирийской провинции Идлиб, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 15:11
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Известия вчера в 18:21
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога из-за цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Происшествия

В Пензенской области при пожаре погибли семь человек

В результате пожара в частном доме в Нижнем Ломове Пензенской области погибли семь человек.
Российская газета 00:29
Политика

Песков попросил уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дал одной из сотрудниц больницы в Коммунарке телефон, чтобы снять на видео приехавшего в медучреждение Владимира Путина, а потом попросил уничтожить гаджет.
РИА Новости вчера в 14:18
Энергетика

Скубченко: Украинцам при плюсовой зиме впаривают тепло, будто на улице мороз

Не переживайте, следующей зимой Зеленский запилит нам пару красивых роликов, как он "борется" с тарифами.
Украина.ру вчера в 06:50
Шоу-бизнес

«Мисс Италия» Лючия Бозе скончалась от коронавируса

В юности Лючия Бозе работала в одной из миланских пекарен, пока в 1947 году не победила в конкурсе «Мисс Италия».
РБК вчера в 07:18
Общество

В Госдуме хотят ужесточить наказание за нарушение карантина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на заседании во вторник, 24 марта, предложили ужесточить наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на фоне мировой пандемии коронавируса COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:55
Общество

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса

В Москве еще пять пациентов вылечили от коронавируса, вызывающего болезнь COVID-19, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 01:31
Кино

Роберт Дауни-младший может вернуться во вселенную Marvel

Ранее актер требовал слишком большой гонорар, однако после провала в прокате фильма «Удивительное путешествие доктора Дулиттла», Роберт пересмотрел свои запросы.
Sunmag.me 03:02
Здоровье

На Ставрополье подтвердили второй случай заражения коронавирусом

Второй случай заражения коронавирусом подтвержден в Ставропольском крае, это человек из окружения госпитализированного с COVID-19 врача-инфекциониста, скрывшей поездку в Испанию, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
РИА Новости 00:54
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Догилевой снялась обнаженной

Единственная дочь Татьяны Догилевой Екатерина пошла по маминым стопам и стала актрисой.
Uznayvse.ru 01:53
Общество

В Челябинской области у четырех человек подтвердили коронавирус

Новосибирский центр "Вектор" подтвердил положительный результат анализов на коронавирусную инфекцию у четырех жителей Челябинской области, все они члены одной семьи, сообщила в среду журналистам заместитель губернатора региона Ирина Гехт.
РИА Новости 01:18
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
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