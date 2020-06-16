Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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Российский фондовый рынок открылся в «зеленой зоне»

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Индекс Мосбиржи упал ниже 2700 пунктов впервые с 22 мая

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Российский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%

ТАССвчера в 12:57

Рынок акций РФ смог сократить часть утренних потерь благодаря отскоку нефти, индексы удержали круглые рубежи

Финмаркетвчера в 12:26

Российский рынок акций уверенно растет в начале дня

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Российский рынок акций открылся падением индексов на 2,4-3%

Интерфаксвчера в 03:32
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 04:30, Ашберн
Происшествия

Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым

Российская газета 04:05
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал, почему артист напился перед ДТП

RuNews24.ru вчера в 12:02
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Происшествия

В Красноярске завели дело на побившую внучку бабушку

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нанесения побоев малолетнему ребенку в Красноярске.
Российская газета 02:25
313
Общество

Сенатор Кутепов предложил сократить новогодние праздники в 2021 году

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости 03:47
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Шоу-бизнес

Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование

Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
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Экономика

Банки захотели взимать плату с россиян за выпуск новых карт

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента.
Lenta.ru 14 июня в 20:53
2,7K
Происшествия

В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку

В Забайкальском крае погибли четыре человека, спасая тонущую 15-летнюю девочку. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
RT на русском 01:26
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Общество

Выпускники стали меньше стремиться поступать в вузы

Желающих поступить в вузы среди российских выпускников за последние 10 лет стало меньше.
Газета.Ru 02:32
Происшествия

В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве

Говорит Москва вчера в 10:00
2,9K
Политика

Южная Корея заявила, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи

Министерство объединения Республики Корея сообщило, что КНДР взорвала Межкорейский офис связи, передает агентство Yonhap.
Коммерсантъ 03:13
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Политика

В МИД прокомментировали претензии США к приговору Уилану

Ранее 15 июня госсекретарь США Майк Помпео заявил, что возмущен приговором Уилану и требует его немедленно освободить.
Известия вчера в 11:26
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Происшествия

Из реки Мга достали тело мужчины без рук, ног и головы

Тело мужчины без головы, рук и ног нашли около 17:57 в реке Мга на территории Кировского районе Ленинградской области.
Piter.tv 02:38
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Экономика

Граждане экономят на еде и повседневных товарах

В мае доля низкого ценового сегмента в продуктах питания и товарах повседневного спроса достигла 17,7% против среднегодового значения 16,9%. Переключение на дешевые продукты может дать стимул для развития собственных торговых марок (СТМ) сетей: на фоне кризиса потребители будут менее требовательны к брендам.
Коммерсантъ вчера в 18:30
36
Общество

В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

Единороссы внесли в Госдуму законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы.
ТАСС 04:22
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Кино

Netflix выпустил драму о ветеранах Вьетнама «Пятеро одной крови»

Лос-Гатос, США, 15 июня 2020, 15:55 — REGNUM Новую картину «Пятеро одной крови» от Спайка Ли («Черный клановец») выпустили на стриминговом сервисе Netflix.
REGNUM вчера в 08:55
5
Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
1,3K
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
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Здоровье

Новозеландский эпидемиолог оценил вероятность второй волны COVID-19

В качестве меры, которая может помочь избежать новой волны заражений, Бейкер назвал введение масочного режима: «Возможно, если многие страны введут масочный режим, то есть шанс, что таким путем удастся сбить темпы распространения вируса до приемлемого уровня».
РБК 02:30
7
Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском вчера в 10:41
5,8K
Энергетика

Газпром видит достаточно оснований, чтобы повысить Польше цену на газ

В «Газпром экспорте» отметили, что вместе с ПАО «Газпром» продолжают обжаловать решение Стокгольмского арбитража о пересмотре с 2014 года цены по контракту купли-продажи газа польской стороне.
REGNUM 04:04
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Спорт

В Челябинской области отменили спортивные игры БРИКС

Планировалось, что на Игры БРИКС в Челябинск приедут 586 спортсменов из 5 стран.
LentaChel.ru 03:38
Игры

Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов

По всей видимости, счетчик на официальном сайте Star Citizen не учитывает пожертвования инвесторов, поскольку в марте 2020 года Cloud Imperium Games объявила, что ей удалось достичь суммы в 340 миллионов долларов.
Evo-rus.com 14 июня в 11:21
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Общество

Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
1,3K
Политика

Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ

Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
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Происшествия

В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских

Российская газета 03:01
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Происшествия

Калечившая пациенток лжехирург Алена Верди умерла, не выходя из комы

Вести.Ru вчера в 04:39
839
Происшествия

На Кубани подтверждено 70 новых случаев заражения коронавирусом

В лидерах по числу суточных заражений остаётся Краснодара, где положительные тесты на коронавирус подтверждены у 17 человек, также по шесть новых носителей выявлено в Кавказском, Динском, Тихорецком районах, четыре случая выявлено в Белореченском районе, по три — в Сочи, Выселковском, Крымском, Новокубанском, Северском и Усть-Лабинском районах.
REGNUM 03:48
1,7K
Футбол

«Тоттенхэм» вновь заинтересовался Дзюбой

Metaratings 03:32
Общество

Пособия для индивидуальных предпринимателей увеличат — Котяков

Москва, 15 июня 2020, 15:53 — REGNUM До 1 октября 2020 года размер пособий для индивидуальных предпринимателей будет увеличен до прожиточного минимума.
REGNUM вчера в 08:53
2,1K
Общество

Жену Зеленского госпитализировали с пневмонией

REGNUM 03:16
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