Экономика
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением индекса Мосбиржи на 0,9%
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне подросла на 0,69%, до $39,2 за баррель. Аутсайдерами торгов на Мосбирже стали акции "Северстали", "Полиметалла" и "Полюса", упавшие на 6,6%, 5,3 и 4,1% соответственно.
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Происшествия
Соловьев осудил «Современник» за заявление в поддержку Ефремова
Журналист и телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра "Современник", призвавшего проявить великодушие и не впадать в крайность при осуждении ситуации с актером Михаилом Ефремовым.
РИА Новости вчера в 20:23
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Национальная служба новостей вчера в 13:58
Политика
В Грузии задержали гражданина России
«Гражданин Российской Федерации был задержан Контртеррористическим центром Службы государственной безопасности в соответствии с ч. 1 ст. 362 УК Грузии по обвинению в приобретении, хранении и использовании поддельного документа», — говорится в сообщении ведомства.
REGNUM 02:36
Общество
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС вчера в 12:30
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия вчера в 03:08
Политика
МИД РФ отреагировал на претензии США по приговору Уилану
Российское министерство иностранных дел прокомментировало претензии США по приговору гражданину США Полу Уилану, обвиненному в РФ в шпионаже.
Национальная служба новостей вчера в 13:47
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости вчера в 11:34
Шоу-бизнес
На могиле Юлии Началовой появился огромный черный памятник
На снимках запечатлена огромная конструкция из черного гранита с портретом покойной и небольшой фигурой ангела из белого мрамора.
Мослента вчера в 12:10
Здоровье
Закупку двух ангиографов оценили в 118 млн рублей
Максимальная цена контракта определена в 118 млн руб.
Коммерсантъ Пермь 02:24
Общество
Минобороны сообщило о скором начале испытаний вакцины от коронавируса
Отмечается, что «в ближайшие дни по завершении двухнедельной изоляции будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, основная цель которой — проверка безопасности и переносимости компонентов вакцины».
RT на русском вчера в 23:14
Происшествия
Бабушка избила внучку в лифте в Красноярске
В Красноярске 53-летняя женщина избила свою внучку в лифте с такой силой, что ребенок упал.
Газета.Ru 02:21
Общество
Отели обязали отчитываться при заселении неженатых пар в один номер
Отмечается, что, если в итоге в одном номере окажутся не зарегистрированные в браке пары, то гостинице придется давать объяснения.
Суть событий 14 июня в 10:30
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Происшествия
Стрелявший в полицейских в Москве ранее не находился в розыске
Мужчина, который открыл огонь по полицейским на Ленинском проспекте в Москве ранее не привлекался к уголовной ответственности и не находился в розыске, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах Ингушетии.
Газета.Ru вчера в 13:18
Происшествия
В Челябинской области подтвердили 138 случаев COVID-19
Челябинск, 16 июня 2020, 09:30 — REGNUM В Челябинской области за 15 июня подтвердили ещё 138 случаев COVID-19.
REGNUM 02:30
Космос
Арабские Эмираты «замахнулись» на Марс
Почему ОАЭ — особое внимание Миссия на Марс станет первым масштабным космическим проектом Объединенных Арабских Эмиратов.
Pravda.Ru вчера в 04:32
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Общество
Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры
Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru вчера в 04:33
Происшествия
Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки
Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым.
REGNUM вчера в 14:12
Политика
Зюганов ответил Путину на критику позиции коммунистов по Конституции
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ответил на критику президента Владимира Путина в адрес коммунистов.
Daily Storm вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за шутку в адрес Костюшкина
Несколько дней назад Собчак посмеялась над музыкантом Стасом Костюшкиным, который ранее на всю страну признался, что в детстве был изнасилован.
Gazeta.SPb вчера в 20:00
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости вчера в 02:34
Экономика
Правительство одобрило «подарок» для предпринимателей
Налоговый «подарок», предложенный Минфином, был одобрен кабмином РФ.
Konkurent.ru вчера в 02:20
Энергетика
Субсидии на перевод машин с бензина на газ могут увеличить до 60%
Субсидии из бюджета на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо могут увеличить с 30% до 60%.
RT на русском 02:38
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18