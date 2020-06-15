Финансы
News.ruРоссийский рынок акций открылся снижением биржевых индексов
Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 20:03, Ашберн
Экономика
Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей
Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.
Сахалин.Инфо 18:29
Общество
Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса
Власти Пекина приняли решение ограничить выезд из столицы после новой вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади».
KM.ru 11:29
Общество
В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском 16:13
Наука
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 19:46
Общество
Навальный: ДИТ Москвы создал систему для отслеживания бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам
ДИТ Москвы создал систему для отслеживания числа бюджетников, зарегистрировавшихся на голосование по поправкам в Конституцию.
Эхо Москвы 14:04
Общество
Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года
В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться.
РИА Новости 12:34
Футбол
Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года
Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.
Матч ТВ 15:03
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru вчера в 20:35
Спорт
В рамках Steam Game Festival представили сотни демоверсий видеоигр
Белвью, США, 16 июня 2020, 22:46 — REGNUM В рамках мероприятия Steam Game Festival: Summer Edition (Летний фестиваль игр Steam) магазин Valve предлагает геймерам познакомиться с более, чем 900 демоверсиями игр.
REGNUM 15:46
Авто
Renault начал продажи обновленного Renault Kaptur в России
Российские дилеры Renault начали «живые» продажи обновленного кроссовера Renault Kaptur.
Автоновости дня вчера в 08:48
Общество
Новогодние праздники в 2021 году могут урезать
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
РБК 09:09
Происшествия
Забайкальская прокуратура нашла нарушения в маршрутном парке
В результате рейда, проведенного Забайкальской прокуратурой, выявлено, что у двух машин парка не был пройден предрейсовый технический контроль.
ZAB.RU 19:20
Здоровье
В Болотнинском районе коронавирусом заболели медики и соцработники
Более 50 человек лежат в районной больнице без подтвержденного диагноза, но с симптомами вируса.
АиФ Новосибирск 11:25
Общество
Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса
В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft.
Говорит Москва 10:14
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Происшествия
Момент серьёзного ДТП в Челябинской области попал на видео
RT публикует момент массового ДТП в Челябинской области, в результате которого погибли два человека и семеро пострадали.
RT на русском 16:39
Происшествия
СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.
Известия 11:29
Происшествия
Во французском Дижоне произошли беспорядки со стороны чеченской общины
Mockva.ru 10:20
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Транспорт
Москвичам предложили работать с 6 утра
Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня.
Мослента 07:59
Общество
Россияне получат новое пособие в 3000 рублей от государства
Гражданам, которые лишились работы, будут выдавать по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка.
Evo-rus.com 09:21
Транспорт
В Москве ограничат движение для репетиции Парада Победы
Московский Комсомолец 10:38
Космос
Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом
Напомним, что всего в рамках проекта Starlink на низкой околоземной орбите предполагается развернуть группировку из 12 тысяч космических аппаратов (весом всего около 240 кг каждый), которые обеспечат широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабайт в секунду едва ли не всем жителям Земли.
Expert.ru 14 июня в 08:53
Здоровье
В Республике Алтай усилят контроль за соблюдением санитарных правил
Главный санитарный врач республики Леонид Щучинов назвал эпидемиологическую ситуацию в Горном Алтае довольно напряженной.
ФедералПресс 03:39
Здоровье
Кардиолог Юрий Конев: «Хороший врач лечит человека, а не орган»
Ранее кардиолог перечислил способы корректировки пульса в домашних условиях.
Pravda.Ru 09:35
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com 14 июня в 11:24
Финансы
От ЦБ РФ ждут очередного снижения ключевой ставки
По нашим оценкам, пределом снижения ставки ЦБ РФ в 2020 году является уровень в 4−4,25%.
REGNUM 04:49