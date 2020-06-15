Биржевые индексы снизились на открытии торгов российского рынка акций. Так, индекс МосБиржи потерял 2,1% и достиг отметки в 2687,49 пункта. В свою очередь индекс РТС уменьшился на 2,8%, опускаясь ниже 1203,18 пункта.

Экономика Сахалин не торопится возвращать федералам 42,5 миллиона рублей Сахалин пока не планирует возвращать в федеральную казну 42,5 миллиона рублей за неосвоение субсидии.

Общество Выезд из Пекина ограничили из-за новой вспышки коронавируса Власти Пекина приняли решение ограничить выезд из столицы после новой вспышки коронавируса на оптовом рынке «Синьфади».

Общество В Москве умерли ещё 48 пациентов с коронавирусом «В Москве скончались 48 пациентов, у которых был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении. 803

Общество Мурашко допустил снятие ограничений не ранее 2021 года В конце минувшей недели глава Минздрава заявил, что, несмотря на увеличение количества людей с антителами к коронавирусу, говорить о снятии всех ограничений рано, масочный режим должен сохраниться. 1,4K

Футбол Бывший игрок «Валенсии» завершил карьеру в 23 года Бывший центральный защитник «Валенсии» Ибраим Дьялло объявил о завершении карьеры в 23 года.

Спорт В рамках Steam Game Festival представили сотни демоверсий видеоигр Белвью, США, 16 июня 2020, 22:46 — REGNUM В рамках мероприятия Steam Game Festival: Summer Edition (Летний фестиваль игр Steam) магазин Valve предлагает геймерам познакомиться с более, чем 900 демоверсиями игр.

Общество Новогодние праздники в 2021 году могут урезать «В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. 4,8K

Происшествия Забайкальская прокуратура нашла нарушения в маршрутном парке В результате рейда, проведенного Забайкальской прокуратурой, выявлено, что у двух машин парка не был пройден предрейсовый технический контроль.

Общество Глава СПЧ вслед за Михалковым высказался о патенте Билла Гейтса В эфире радиостанции «Говорит Москва» глава Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека напомнил о намерениях основателя Microsoft. 1

Происшествия СК возбудил дело против проверявшей ТЭЦ-3 сотрудницы Ростехнадзора Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске. 57

Транспорт Москвичам предложили работать с 6 утра Заместитель мэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов предложил начинать трудовой день в более широком временном интервале — с 6-7 утра и до полудня. 457

Космос Илон Маск удачно прикрылся космическим интернетом Напомним, что всего в рамках проекта Starlink на низкой околоземной орбите предполагается развернуть группировку из 12 тысяч космических аппаратов (весом всего около 240 кг каждый), которые обеспечат широкополосный доступ в интернет со скоростью 1 гигабайт в секунду едва ли не всем жителям Земли. 318