Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Происшествия
Пропавшего после обвинений в домогательствах мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство "Ренхап".
РЕН ТВ вчера в 11:49
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти
На открытии торгов в пятницу, 10 июля, рубль снижался к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.
Газета.Ru 03:15
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский вдвоем отдыхают на Черном море
Популярный певец Сергей Лазарев не стал исключением. Компанию ему составил Алекс Малиновский.
Что происходит 08 июля в 05:07
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Авто
У Red Bull Racing проблемы с аэродинамикой
В Red Bull Racing выяснили, с чем было связано столь заметное отставание, и полагают, что проблему можно решить, но на это уйдёт какое-то время.
F1news.ru вчера в 07:39
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала критику её романа с Авербухом
Недавно стало известно, что звезда "Папиных дочек" Лиза Арзамасова встречается с мужчиной, почти в два раза старше себя - фигуристом Ильей Авербухом.
Discover24 вчера в 04:58
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика
Депутаты ЛДПР могут бросить свои рабочие места в Госсовете Крыма
Руководитель фракции ЛДПР в Госсовете Крыма Николай ВОЛКОВ подтвердил «Аргументам недели – Крым» намерение покинуть свои депутатские места.
Аргументы неделi. Крым 02:14
Общество
Об усилении пандемии коронавируса заявил главный инфекционист США
На сегодняшний день наблюдаются серьезные вспышки инфекции на территориях Бразилии, ЮАР и Азии.
Evo-rus.com 01:28
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК вчера в 08:28
Общество
В Пензенской области режим повышенной готовности продлили до 26 июля
Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Пензенской области был введен 16 марта, а затем неоднократно продлевался.
REGNUM 01:50
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Армия и оружие
Украина отстрелялась «комплексом унижения» России
Lenta.ru вчера в 17:21
Футбол
Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали
В Наро-Фоминске двоих задержали в 6 утра, провели обыски, все изъяли.
Soccer.ru 02:58
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
Общество
Собянин отменил ограничения в работе образовательных учреждений
На персональном сайте мэра Москвы Сергея Собянина сообщается, что согласно его указу, который был подписан сегодня, с 13 июля в столице отменяются ограничения на работу образовательных учреждений.
Московский Комсомолец вчера в 08:25
Общество
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
Гаджеты
GeForce RTX 3060 и RTX 3050 уже на подходе
iXBT.com вчера в 06:30
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
В ГД обсуждают возможность выплаты алиментов в пандемию через спецфонд
Миронова сообщила, что обсудит этот вопрос с коллегами по комитету в понедельник или вторник и "возможно, созреет что-то серьезное, четкое, внятное", что позволит приблизиться к разработке соответствующего законопроекта.
РИА Новости 00:01
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Общество
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Общество
В Сербии демонстранты устроили сидячую акцию протеста у парламента
В Белграде у здания Народной скупщины (парламента) демонстранты устроили сидячую акцию протеста, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:27
Общество
В «МБХ медиа» и «Открытой России» проходят обыски
Утром 9 июля обыски прошли у муниципального депутата Юлии Галяминой, координаторов «Открытой России» Татьяны Усмановой и Ольги Горелик в Москве, а также у координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова в Томске.
Коммерсантъ вчера в 06:03
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Общество
Банки зафиксировали попытки краж кешбэка с бонусных счетов клиентов
«В начале лета банк фиксирует попытки злоумышленников зайти в личный кабинет клиента и вывести с бонусного счета накопленные бонусы или мили, покупая товары и услуги из каталога программы», — говорит Синенко, добавляя, что подобные попытки пресекаются банком.
РБК 00:00