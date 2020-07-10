Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.

Финансы Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).

Армия и оружие В Британии заявили о военном «предупреждении» России Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express. 257

Армия и оружие На Украине оценили возможность военного вторжения России В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.

Происшествия В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону. 3

Общество Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.

Общество В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра» Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса может прийти хоть завтра, если все расслабятся.

Политика Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой. 47

Биатлон Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.

Общество В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости". 605

Технологии Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке «Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore. 88

Происшествия Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся. 292

Происшествия Власти опровергли информацию о взрыве в провинции Тегеран В ночь на пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в западной части провинции Тегеран были слышны звуки взрывов.

Общество Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы. 60

Армия и оружие Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. 1