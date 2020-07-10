Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Происшествия
Женщина погибла после нападения медведя в Красноярском крае
Известия вчера в 07:55
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи вырос до 71,24 рубля
По состоянию на 10:17 мск, курс доллара находился на отметке 71,3 руб. (+0,54%), а курс евро - на 80,28 руб. (+0,35%).
ТАСС 03:22
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Брянские новости вчера в 05:22
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Армия и оружие
На Украине оценили возможность военного вторжения России
В ВСУ рассказали, что усилили силы разведки у крымских границ. На Украине оценили возможность военного вторжения России.
Piter.tv 03:10
Происшествия
В Кировской области один человек погиб при взрыве газа в жилом доме
Один человек погиб и двое ранены при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Кикнур Кировской области, сообщило в пятницу ГУ МЧС по региону.
Российская газета 01:39
Общество
Госдуме предложили ограничить внесудебное изъятие детей из семьи
Законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи, внесен в Госдуму.
Известия 03:27
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
«Красно-белые» просят дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.
Евро-футбол.ру 08 июля в 07:13
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
Общество
Суд освободил бывшего вице-губернатора Сандакова от наказания
Ленинский районный суд Оренбурга удовлетворил ходатайство бывшего челябинского вице-губернатора Николая Сандакова об условно-досрочном освобождении.
Политсовет 02:42
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
Линейки в школах 1 сентября проведут в новой форме, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 08 июля в 09:38
Общество
В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра»
Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса может прийти хоть завтра, если все расслабятся.
Газета.Ru 03:22
Политика
Байден отругал Порошенко за организацию диверсии в Крыму в 2016 году
Бывший президент Украины Петр Порошенко признал, что диверсия на севере Крыма в 2016 году, в результате которой погибли сотрудник ФСБ и российский десантник, была организована украинской военной разведкой.
Экономика сегодня вчера в 10:39
Космос
Первый запуск китайской ракеты-носителя «Куайчжоу-11» закончился неудачей
Неполадки, возникшие при первом запуске китайской твердотопливной ракеты-носителя "Куайчжоу-11", привели к аварии, миссия признана неудачной, сообщает Центральное телевидение Китая.
РИА Новости 02:59
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Общество
В ОНФ предложили в пять раз увеличить штраф за проезд на красный свет
Первичный штраф для водителя за проезд при запрещающем сигнале светофора следует увеличить до 5 тыс. руб. Об этом заявил руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта (ОНФ) "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов, передает "РИА Новости".
РБК вчера в 22:10
Армия и оружие
ВС Латвии заявили о приближении семи кораблей России к границе
У границ Латвии были замечены сразу семь российских кораблей, о чем сообщили Национальные вооруженные силы страны, передает ТАСС.
Вечерний курьер 02:58
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Технологии
Дуров обвинил Apple и Google в злоупотреблении положением на рынке
«Взамен Apple не дает разработчикам ничего, кроме разрешения их приложениям быть доступными для пользователей iPhone», — пишет Дуров, добавляя, что компания запрещает установку любых приложений на свои устройства вне магазина AppStore.
РБК вчера в 20:29
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Происшествия
Власти опровергли информацию о взрыве в провинции Тегеран
В ночь на пятницу телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что в западной части провинции Тегеран были слышны звуки взрывов.
ТАСС 03:41
Общество
Режим самоизоляции на Ямале продлили до 20 июля
Режим самоизоляции в связи с распространением коронавирусной инфекции продлен в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) до 20 июля.
ТАСС 01:55
Наука
Геологическая история Земли может быть переписана
Первые континенты были сформированы на Земле порядка трех миллиардов лет назад.
Популярная механика вчера в 03:48
Общество
Курьерам Delivery Club выплатили 9,9 млн рублей долгов по зарплате
Курьеры по доставке еды компании Delivery Club, протестующие против нарушения трудовых прав, уже получили от логистических компаний более 9,9 млн рублей, которые им задолжали, сообщили "Интерфаксу" в четверг в прокуратуре Москвы.
Интерфакс вчера в 12:50
Киберспорт
В CS:GO была добавлена новая система защиты от читеров
Вчера, 8 июля, Valve добавила в Counter Strike: Global Offensive новую систему защиты от читеров, сообщается в официальном блоге шутера.
Чемпионат вчера в 04:51
Общество
Главный инфекционист США предупредил об усилении пандемии коронавируса
Пандемия коронавируса в мире все еще находится на своем начальном этапе.
BFM.ru вчера в 11:50
Армия и оружие
Украинские войска 6 раз за сутки нарушили перемирие на территории ДНР
Нарушение режима прекращения огня со стороны подразделений ВСУ 6 раз за прошедшие сутки зафиксировали наблюдатели в Донецкой Республике, 9 июля сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
ИА Красная Весна вчера в 02:44
Автоспорт
Испанский гонщик Фернандо Алонсо подписал контракт с Renault
В составе Renault испанский пилот становился чемпионом «Формулы-1» в 2005 и 2006 годах.
Говорит Москва 08 июля в 07:17
Общество
Данные участников блокчейн-голосования попали в открытый доступ
Зачем было внедрять блокчейн — В блокчейн-голосовании по поправкам в Конституцию РФ произошел новый сбой Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
РБК вчера в 08:28
Гаджеты
Huawei презентовала в России флагманский смартфон за 100 тысяч рублей
Китайский гигант Huawei представил на российском рынке новый флагманский смартфон P40 Pro +. Цена гаджета будет составлять 100 тысяч рублей.
ПРАЙМ 02:59