Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 23:28, Ашберн
Наука
Американские ученые раскрыли связь между фазой быстрого сна и смертью
Чем дольше человек пребывает в фазе быстрого сна (REM-фазе), тем выше риск смерти от сердечно-сосудистых и ряда других заболеваний, пишет CNN.
iReactor 13:09
Здоровье
Число бессимптомных пациентов с ковидом снижается в Алтайском крае
Если в начале эпидемии коронавируса количество бессимптомных пациентов доходило до 80%, сейчас таких почти в два раза меньше В Алтайском крае снижается число бессимптомных пациентов, сейчас их около 30-40%.
Толк 04:41
Шоу-бизнес
Заболевшая коронавирусом Анита Цой записала видеообращение из больницы
В небольшом видеообращении, выложенном в Инстаграм, Аница Цой показала, как ее лечат, какие процедуры проводят и лекарства выписывают.
МонаВиста 09:56
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который по данным следствия является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей.
РИА Новости 21:08
Футбол
«Уфа» одержала победу над «Ростовом» в матче РПЛ
Футболисты команды «Уфы» в гостях обыграли соперников из «Ростова» в матче 27 тура Премьер-Лиги России.
ToDay News Ufa 16:20
Политика
Матвиенко: Медведев не станет пожизненным сенатором автоматически
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что действующее законодательство не предполагает автоматического наделения статусом пожизненного сенатора бывших президентов, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:47
Происшествия
В Амурской области задержан главный архитектор города Свободный
Главного архитектора города Свободный подозревают в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями.
REGNUM вчера в 23:58
Технологии
На Хэллоуин выйдет вторая часть The Dark Pictures: трейлер
На Xbox One, PlayStation и ПК новая часть The Dark Pictures Anthology: Little Hope выйдет 30 октября.
МонаВиста 13:52
Общество
В Минздраве пообещали сделать вакцинацию от коронавируса добровольной
Вакцинация от коронавируса в России будет добровольной, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".
РИА Новости 16:21
Общество
Шеф-повар рассказал лучшие рецепты летних супов
Вечерняя Москва 22:45
Общество
Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года
Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
Экономика
Суд разрешил британскому банку Cynergy не платить по долгу Вексельбергу
Высокий суд Англии, а теперь и Апелляционный суд признали, что Cynergy соблюдали условия кредитного договора — если бы они не перестали платить по кредиту, то США могли ввести вторичные санкции против самого банка, за транзакции с лицом, находящимся по персональными американскими санкциями.
Ведомости 23:11
Происшествия
Росздравнадзор не нашел связи возгораний аппаратов ИВЛ с нарушениями
Росздравнадзор завершил проверку Уральского приборостроительного завода, начатую после возгорания аппаратов ИВЛ «Авента-М» в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.
РБК 11:10
Транспорт
Предложено ввести новые штрафы для российских водителей
В Министерство юстиции России поступило предложение о введении в новый КоАП целого пакета штрафов для автомобилистов.
UsedCars.ru 12:00
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
Общество
Корабль «Прогресс МС-13» завершил свою миссию на МКС
В 21:22 мск 8 июля корабль «Прогресс МС-13» отстыковался от МКС. В 00:31 мск 9 июля космический грузовик начал торможение.
РБК 23:04
Происшествия
Сотрудников КГСАУ в Забайкалье подозревают в хищении бюджетных денег
В Забайкалье четверо руководителей отдела КГСАУ подозреваются в хищении бюджетных средств.
Московский Комсомолец Чита 21:22
Энергетика
Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн
Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия 18:34
Кино
Флоренс Пью придёт на смену Скарлетт Йоханссон в киновселенной Marvel
Супергерой Marvel по имени Елена Белова станет новым персонажем киновселенной и заменит Наташу Романофф.
CT news 13:59
Общество
«Это позор»: Лоза раскритиковал КВН
Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
РИА Новости 22:16
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30
Экономика
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам пенсионеров
Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для пенсионеров и бизнеса, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:30
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости 06:19
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Шоу-бизнес
В Лондоне начался суд по делу Эмбер Херд и Джонни Деппа
В Лондоне начался суд по делу бывших супругов Эмбер Херд и Джонни Деппа - ранее актеры обвиняли друг друга в жестокости во время брака.
Газета.Ru вчера в 14:09
Общество
Мишустин заявил об угрозе достижениям в борьбе с бедностью в России
Достижения последних десятилетий в области борьбы с бедностью оказались из-за пандемии коронавируса под угрозой, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Lenta.ru 08:16
Армия и оружие
Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06