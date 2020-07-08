Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 15:46, Ашберн
Общество
В ОНК рассказали о содержании Ивана Сафронова в СИЗО «Лефортово»
Арестованный по подозрению в государственной измене советник гендиректора «Роскосмоса» Иван Сафронов находится в карантинной камере СИЗО «Лефортово».
RT на русском 14:27
Футбол
«Спартак» выступил с заявлением в отношении Селихова
"Спартак" в среду встретится с московским "Локомотивом" в рамках 27-го тура чемпионата России по футболу.
РИА Новости 08:30
Единоборства
Ян ответил, будут ли бои турнира UFC 251 проходить на пляже
RT на русском 15:41
Происшествия
Адвокат Ефремова частично признал вину актера
Эльман Пашаев намекнул на наличие доказательств того, что за рулем джипа мог находиться не его подзащитный Представитель Михаила Ефремова в суде частично признал, что артист находился за рулем джипа в момент нашумевшего ДТП в центре Москвы.
WomanHit.ru 12:22
Происшествия
Потасовку Сергея Полонского с обманутым дольщиком сняли на видео
ТВ Центр 06 июля в 15:38
Футбол
«Сан-Лоренсо» отклонил предложение ЦСКА по трансферу Гайча
Футбольный клуб Аргентины «Сан-Лоренцо» отказал руководству ЦСКА по поводу трансфера форварда Адольфо Гайча за восемь миллионов евро.
CT news вчера в 07:29
Общество
Минздрав РФ одобрил третий препарат для лечения коронавируса
Минздрав России одобрил для лечения коронавируса третий препарат - "Коронавир", следует из госреестра лекарственных средств.
Интерфакс 11:30
Здоровье
Глава Минздрава рассказал об иммунитете у переболевших коронавирусом
Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России пока нет случаев, когда у переболевшего коронавирусом человека был отрицательный тест на антитела.
Комсомольская правда 14:11
Армия и оружие
Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет
"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости 14:36
Авто
Hyundai представил новый компактный седан Elantra N Line
Новая спортивная версия седана Elantra, как ожидается, появится на рынке уже в этом году.
Evo-rus.com 10:02
Общество
Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене
По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
Общество
Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля
Интерфакс - Россия 08:43
Политика
Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности
«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
Здоровье
Губернатор Ставрополья сообщил о перегруженности больниц в крае
О необходимости модернизации и расширения учреждений первичного медицинского звена шла речь на встрече губернатора Владимира Владимирова с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.
Newstracker.ru 11:46
Футбол
«Спартак» сыграл вничью с «Локомотивом» в матче чемпионата России
В рамках 27-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" сыграл вничью со столичным "Локомотивом".
Вести.Ru 15:30
Футбол
ЦСКА на выезде разгромил «Оренбург» и вышел на 3-е место в РПЛ
На 59-й минуте ворота «Оренбурга» поразил Никола Влашич, а на 78-й минуте Георгий Щенников сделал счет 3:0. Точку в матче на пятой компенсированной минуте поставил Иван Обляков.
Sport24.ru 12:58
Футбол
«Гент» отправил «Ростову» запрос по трансферу Шомуродова
По информации источника, в услугах 25-летнего форварда заинтересован «Гент», который уже направил в «Ростов» запрос по трансферу игрока.
Metaratings 09:34
Происшествия
В Волгоградской области лесной пожар угрожает селу
РИА Новости 11:44
Шоу-бизнес
Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей
Напомним, Оксана Самойлова и Джиган поженились в 2012 году.
ТВ Центр 08:56
Общество
Без вакцины может угаснуть распространение коронавируса в мире
Член-корреспондент РАН, заместитель директора по науке отдела вакцин Управления по контролю за качеством продовольствия и медикаментов США Константин Чумаков заявил, что распространение коронавирусной инфекции может закончиться до появления вакцины.
ToDay News Ufa 13:59
Футбол
Хамес никогда не играл так круто, как на ЧМ–2014. Как сложились судьбы других молодых звезд того турнира?
Кейлор Навас (Коста-Рика) Кейлор Навас / Фото: © Roberto Maya / ZUMA Press / Global Look Press Статистика на ЧМ – 2014: 5 матчей, трижды признан лучшим игроком матча Тогда: 27 лет, вратарь "Леванте" Сейчас: 33 года, чемпион Франции в составе "ПСЖ" Для Кейлора Наваса мы сделаем некоторое допущение по возрасту, тем более что вратари, как правило, "созревают" дольше.
Матч ТВ вчера в 13:05
Политика
Собчак заподозрили в связях с иностранной разведкой
Южный Федеральный 06:21
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Политика
Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму
Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Армия и оружие
Российские военные следят за судами НАТО в Черном море
В Черное море днем, 7 июля, вошло несколько военных кораблей НАТО: плавучая база снабжения Aliakmon военно-морских сил Греции, а также тральщики Tambre ВМС Испании и Gaeta ВМС Италии.
Газета.Ru вчера в 13:06
Футбол
Дзюба - о скандальном видео из раздевалки: налаживали международные связи России и Ирана
Налаживали международные связи России и Ирана.
Газета.Ru 15:32
Общество
Полицейские разогнали протестующих у парламента Сербии
Ранее сообщалось, что протестующие предприняли попытку прорыва в здание Скупщины Сербии, полиция ответила слезоточивым газом и светошумовыми гранатами.
РИА Новости 15:25
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30