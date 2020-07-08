Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок акций РФ снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста

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Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

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ТАСС13:11

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российский рынок акций открылся падением индексов

Городовойвчера в 05:19
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Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
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Космос

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем наметили на 2023 год

REGNUM 08:58
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Энергетика

Польская компания вернула «Газпрому» 90 миллионов долларов

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула компании "Газпром экспорт" лишние 90 миллионов долларов, перечисленные в рамках выполнения решения Стокгольмского арбитража о пересмотре цен на газ, говорится в сообщении PGNiG, опубликованном в среду.
РИА Новости 15:14
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Происшествия

Под Тулой нашли примотанный к дереву скотчем труп мужчины

Известия 16:08
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Здоровье

Зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ

Специалистами зафиксирован третий случай в мире полного излечения от ВИЧ. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 08:33
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Общество

Советника главы «Роскосмоса» Сафронова подозревают в госизмене

По словам адвоката Сафронова Олега Елисеева, следствие утверждает, что с 2012 года советник главы «Роскосмоса» был завербован спецслужбами Чехии.
RuNews24.ru вчера в 17:26
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Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
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Кино

Крис Хемсворт в новом биографическом фильме сыграет Халка Хогана

Надо будет очень серьезно изучить все, связанное с борьбой, но главное, что греет мою душу - возможность увидеть себя с культовыми усами, как у Хогана.
Live24 вчера в 03:49
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Общество

Медали за любовь и верность вручили супружеским парам в Ленобласти

В Ленобласти поздравили супружеские пары, прожившие вместе более 25 лет. Им вручили медали в День семьи, любви и верности.
Общая газета Ленинградской области 10:02
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Шоу-бизнес

Самойлова передумала разводиться с Джиганом из-за детей

Оксана отметила, что со своей стороны была полностью готова прекратить отношения с супругом и подать заявление на развод, но её остановил страх за собственных детей.
CT news 16:11
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Футбол

Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»

Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт 16:59
Футбол

Федун подтвердил назначение Газизова на пост гендиректора «Спартака»

Шамиль Газизов в течение недели приступит к работе в качестве генерального директора московского футбольного клуба "Спартак", заявил председатель совета директоров "красно-белых" Леонид Федун.
РИА Новости 15:55
Шоу-бизнес

Иван Телегин скрыл имущество на 45 млн рублей при разводе с Пелагеей

Изучив все документы, адвокаты певицы узнали, что Телегин умышленно скрыл "большую часть семейного имущества" от раздела.
iReactor 06:06
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Происшествия

На томского журналиста составили протокол о фейке за статью о мешках с трупами, сваленными в кучу в морге коронавирусной больницы

Журналист указывал на нарушение санитарно-эпидемиологических правил в морге — трупные останки не должны лежать в мешках, сваленных в кучу.
Медиазона 05:23
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Общество

Суд огласит приговор главе карельского «Мемориала» Дмитриеву 22 июля

Интерфакс - Россия 08:43
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Киберспорт

Дата выхода Hyper Scape – когда выйдет на ПК, PS4 и Xbox, время релиза

Точная дата выхода Hyper Scape неизвестна, однако ходят слухи, что релиз PC-версии игры может состояться 12 июля во время презентации Ubisoft Forward.
Cyber.sports.ru 16:27
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Футбол

Фанаты устроили для «Зенита» салют и фаер-шоу на Неве

Ранее сине-бело-голубые получили кубок Тинькофф РПЛ и золотые медали на «Газпром Арене» после матча с «Сочи» (2:1). Болельщики петербургского клуба на корабликах устроили салют и фаер-шоу в акватории Невы.
Матч ТВ 15:46
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Общество

Журналисты нашли виллу Шария в Испании

Блогер Анатолий Шарий владеет виллой в пригороде Барселоны, стоимость которой доходит до 1 миллиона евро.
ИА Новороссия 14:52
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Кино

Канал НСТ опубликовал десятку лучших хорроров десятилетия

Киноканал «Настоящее страшное телевидение» представил топ-10 лучших хорроров десятилетия.
Shraibikus News 05 июля в 08:57
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Футбол

ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России

Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Армия и оружие

Российские военные предупредили о новой провокации боевиков в Сирии

В Сирии боевики запрещенной в РФ террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" намерены провести провокацию с неизвестным веществом в провинции Идлиб.
Российская газета 17:11
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Политика

Жириновский рассказал, как украинцы на самом деле относятся к России

Интервью Гордона с Жириновским было опубликовано на сайте радиостанции «Комсомольская правда», поскольку сам журналист отказывается разместить его в интернете якобы из-за провокационных заявлений политика, после чего они оба могут угодить в тюрьму.
Украина.ру 16:38
Политика

Антонов назвал ложью сообщения о сговоре России с талибами

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что сообщения о якобы сговоре России с боевиками «Талибана»* являются полнейшей ложью.
RT на русском 16:50
Общество

В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом

За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 06 июля в 16:15
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Армия и оружие

Россия планирует экспортировать танки Т-14 «Армата»

В России даже не исключают обмен танков Т-14 «Армата» по бартеру.
Актуальные Новости 06 июля в 11:58
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Общество

Московские театры могут открыться 1 августа

Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
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Футбол

Дубль Салаха помог «Ливерпулю» обыграть аутсайдера АПЛ

«Ливерпуль» на выезде обыграл «Брайтон» в матче 34-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Lenta.ru 17:12
Армия и оружие

ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.
RT на русском 15:49
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Политика

США назвали действия Китая в Гонконге аннексией

США рассматривают принятый в Китае закон о нацбезопасности для Гонконга как аннексию.
Lenta.ru 14:35
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Наука

Организм может до выработки антител уничтожить коронавирус COVID-19

В ходе проведенного эксперимента выяснилось, что у 30% пациентов, у которых болезнь протекала бессимптомно, и у всех лиц с выраженными симптомами присутствовал T-клеточный ответ.
Evo-rus.com 13:02
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