Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.

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