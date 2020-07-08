Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Происшествия
В подмосковной Рузе из-за прорыва дамбы смыло несколько домов
Коммерсантъ вчера в 18:15
Происшествия
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала
Газета.Ru вчера в 20:31
Космос
Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с новым двигателем наметили на 2023 год
REGNUM вчера в 08:58
Игры
Digital Foundry: многие игры для PlayStation 5 и Xbox Series X сохранят стандарт в 30 FPS
Специалист Digital Foundry Ричард Лидбеттер заявил, что большинство сюжетных игр для PlayStation 5 и Xbox Series X будут работать при 30 FPS.
CyberSport.ru вчера в 13:50
Армия и оружие
Эстония укрепила оборону Украины пистолетами Макарова
Украина получила от Эстонии 2,4 тысячи пистолетов Макарова.
ТВ Центр 07 июля в 04:51
Общество
В Белграде полиция разогнала протестующих слезоточивым газом
Российская газета вчера в 17:33
Общество
Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда 07 июля в 07:51
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 8 июля
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в среду, 8 июля.
RT на русском вчера в 01:40
Путешествия
Россияне назвали конкурирующие с заграничными отечественные курорты
«В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию зарубежным туристическим направлениям, вошли Сочи (его назвали 35% россиян), Крым (30%) и Санкт-Петербург (16%)», — приводит текст документа «РИА Новости» в четверг, 9 июля.
Известия вчера в 22:51
Футбол
Федун: Тедеско останется главным тренером в следующем сезоне
Председатель совета директоров московского "Спартака" Леонид Федун подтвердил, что Доменико Тедеско останется на посту главного тренера "красно-белых" в следующем сезоне.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости вчера в 09:38
Политика
Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России
«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия вчера в 20:40
Армия и оружие
Турция испытала С-400 против самолётов F-16
DixiNews 07 июля в 11:18
Общество
В Туле около 13 тысяч жителей остались без света из-за непогоды
«В зону отключения электроэнергии попали 78 населённых пунктов Большой Тулы, около 13 тыс. человек, а также есть порывы линий в Щекинском, Ясногорском и Заокском районах», — указано в сообщении.
RT на русском вчера в 15:58
Общество
«Норникель» оспорил размер вреда от разлива топлива
"Норильский никель" не согласился с озвученным Росприроднадзором размером вреда от ЧП под Норильском.
РИА Новости вчера в 06:19
Футбол
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины
Soccer.ru вчера в 17:28
Происшествия
Адвокат семьи Захарова заявил о «подковерной игре» в деле Ефремова
РИА Новости вчера в 19:40
Общество
У сотрудников «Открытой России» и депутата Галяминой прошли обыски
У координаторов «Открытой России» и муниципального депутата Юлии Галяминой сегодня утром проходят обыски, сообщила Галямина в Twitter.
BFM.ru 00:21
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
Происшествия
В Москве задержали издателя «Медиазоны» Петра Верзилова
Издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова задержали после выхода из эфира «Эха Москвы».
Ведомости вчера в 10:36
Общество
В Кузбассе носители коронавируса выявлены в 16 населённых пунктах
Кемерово, 8 июля 2020, 07:53 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусом за последние сутки выявлены в 16 населённых пунктах Кемеровской области.
REGNUM вчера в 00:53
Политика
Канье Уэст поборется за пост президента США как независимый кандидат
Американский музыкант Канье Уэст заявил о намерении баллотироваться на пост президента США как независимый кандидат, поскольку от республиканцев уже выдвигается нынешний глава государства Дональд Трамп.
Страна Советов on-line вчера в 15:13
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Общество
В РФ изобрели два новых патрона повышенного могущества для пистолетов
В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, входит в «Ростех»), готовят к серийному производству 9-мм патрон с пулей повышенной пробиваемости и 9-мм патрон с уменьшенной скоростью пули.
Военное дело вчера в 22:34
Происшествия
Часть жильцов дома на Сахалине эвакуировали после взрыва
РБК вчера в 19:28
Политика
Россия и КНР наложили вето на резолюцию СБ ООН о гумпомощи Сирии
Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Совета безопасности ООН по продлению трансграничной гуманитарной помощи Сирии.
Газета.Ru 07 июля в 18:36
Общество
Кабмин разрешил выдавать ваучеры вместо денег за отменённые авиарейсы
Правительство утвердило постановление, которое позволит российским авиакомпаниям изменить условия договора авиаперевозки в случае возникновения чрезвычайной ситуации или при её угрозе, а также в случае введения режима повышенной готовности.
Право.ру 07 июля в 15:03
Авто
Продажи новых легковых машин и LCV снизились на 14,6% в июне в РФ
В прошлом месяце российские дилеры реализовали 112 тысяч 622 новых легковых и лёгких коммерческих машин.
Evo-rus.com 07 июля в 08:34