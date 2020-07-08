Финансы

ТАССТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
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Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАСС13:11

Индексы РФ завершили торги в минусе

Банки.ру12:06

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

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Рынок акций РФ снизился по основным индексам, не найдя драйверов роста

ПРАЙМ14:11

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:18

Рынок российских акций снизился вместе с нефтью и рублем

Финансовая газетавчера в 21:15

Российский рынок акций открылся падением индексов

Городовойвчера в 05:19
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Происшествия

Названы имена давших показания против губернатора Хабаровского края россиян

Уголовное дело в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала было возбуждено после показаний нескольких арестованных россиян, предположительно, его сообщников.
Lenta.ru 21:22
1
Гаджеты

В России придумали новую схему обмана при продаже смартфонов Samsung

Стало известно, что злоумышленники приобретают телефоны в лизинг, после чего перепродают их пользователям, которые спустя время обнаруживают, что устройство заблокировано по причине отсутствия платежей.
Evo-rus.com 08:05
56
Здоровье

С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан

Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
8
Футбол

«Уфа» обыграла «Ростов» в матче РПЛ

"Уфа" обыграла "Ростов" в матче Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:1.
Газета.Ru 16:21
Политика

Во Франции высмеяли заявления Киева о вторжении России

«Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — пишет Неаль 8 июля, отмечая, что Киев постоянно кричит о мнимом вторжении или заявляет об имперских амбициях РФ.
Известия 20:40
Политика

Врио главы Хабаровского края будет назначен Путиным

Назначить временно исполняющего обязанности губернатора Хабаровского края вместо Сергея Фургала, задержанного по делу о покушении на убийство, должен президент страны Владимир Путин.
Известия 22:06
5
Общество

В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма

Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru 09:49
464
Происшествия

Четыре человека умерли из-за коронавируса в Иркутской области за сутки

Из-за коронавируса в Иркутской области с начала пандемии скончались 74 человека.
ИА Альтаир 22:14
Футбол

Хаверц может уйти из «Байера-04» в «Челси» за €100 млн

Полузащитник Кай Хаверц намерен уйти из леверкузенского "Байера-04".
Газета.Ru 04:37
Политика

Amazon выплатит штраф за поставки товаров жителям Крыма, Ирана и Сирии

Компания Amazon согласилась заплатить 134,5 тысяч долларов штрафа за продажу товаров жителям Сирии, Ирана и Крыма, сообщило министерство финансов США в среду.
РИА Новости 13:24
1
Происшествия

В Волгоградской области установили особый противопожарный режим

РИА Новости 16:38
7
Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с Арзамасовой из «Папиных дочек»

Как сообщает «Общественная служба новостей», профессиональный фигурист, тренер по фигурному катанию Илья Авербух прокомментировал свой роман с звездой «Папиных дочек» Елизаветой Арзамасовой.
CT news 17:29
306
Экономика

Дефицит бюджета США в июне подошел к показателям всего 2019 года

Дефицит бюджета США в июне приблизился к показателю за весь прошлый финансовый год.
Российская газета 22:20
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 05:17
157
Политика

Экс-депутат Рады объяснила, почему Украина навсегда потеряла Крым

Украина навсегда потеряла Крым из-за действий Киева против жителей полуострова, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:01
Политика

Китай привел веские аргументы, подтверждающие вину Украины в крушении MH17

Российские доводы, представленные компанией «Алмаз-Антей» и подтверждающие непричастность России к крушению пассажирского авиалайнера, в суде приняли во внимание.
Южный Федеральный 08:05
2
Общество

Россиянам автоматически продлят 9 выплат и пособий до конца года

Водительские права, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля 2020 года, продлили до конца 2020 года.
iReactor 03:07
26
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве выходца из Чечни в Австрии

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что за убийством в Австрии Мамихана Умарова, известного как Анзор из Вены, стоят «спецслужбы, работающие против России».
Коммерсантъ 21:59
13
Политика

Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

«Похоже, что Киев впервые с 2014 года пошел на прямую договоренность с ДНР и ЛНР», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Константин Затулин.
Взгляд.ру 14:40
1
Происшествия

В Хакасии найдены тела пропавших туристов

Усть-Абаканский район, 8 июля 2020, 11:44 — REGNUM В Усть-Абаканском районе Хакасии сотрудники МЧС нашли тела двух пропавших мужчин.
REGNUM 04:44
Футбол

Сетьен: «„Барселона“ провела не лучший матч»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен прокомментировал победу над "Эспаньолом" (1:0) в матче 35-го тура Примеры.
Soccer.ru 22:25
Экономика

На Чукотке более 250 предприятий получат субсидии за СИЗ и дезинфекцию

Анадырь, 8 июля 2020, 05:21 — REGNUM На Чукотке около 250 организаций получили право на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.
REGNUM вчера в 22:21
88
Общество

Песков назвал некорректными данные о падении доходов жителей России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил результаты опроса от компании "Росгосстрах Жизнь" и центра "Платформа", которые показали, что почти у половины жителей России доходы во время пандемии коронавирусной инфекции и экономического кризиса в последние месяцы упали до 15 тысяч рублей и ниже.
Комсомольская правда вчера в 07:51
3,4K
Энергетика

Польская PGNiG вернула «Газпрому» «лишние» $90 млн

Польская нефтегазовая компания PGNiG вернула «Газпром-экспорту» $90 млн, которые были заплачены сверх суммы, присужденной польской стороне Стокгольмским арбитражем.
Известия 18:34
1,1K
Общество

В Минздраве перечислили самые частые осложнения от коронавируса

Ранее Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной.
Lenta.ru 14:28
55
Общество

Более 80 семей в Удмуртии получили медали «За любовь и верность»

Более 80 семей в Удмуртии удостоены медалей «За любовь и верность».
RT на русском 12:05
6
Политика

Генерал ФСБ описал процесс вычисления шпионов

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о том, как спецслужбы вычисляют шпионов.
Lenta.ru 04:42
187
Экономика

Дворкович заявил, что Россия вступает в тяжелейший период кризиса

Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что Россия только в вступает в тяжелейший период экономического кризиса, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:28
1,1K
Армия и оружие

Турция испытала С-400 против F-16

Lenta.ru вчера в 08:57
694
Политика

Госдума 23 июля примет закон о приравнивании отчуждения к экстремизму

Москва, 8 июля 2020, 17:13 — REGNUM Госдума может 23 июля принять закон о приравнивании к экстремизму отчуждения территорий РФ.
REGNUM 10:13
1,9K
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