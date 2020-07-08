Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 13:36, Ашберн
Энергетика
Минэнерго США повысило прогнозы добычи нефти в стране в 2020 году
По сравнению с оценкой июня прогноз средней добычи нефти в стране по итогам текущего года вырос на 70 тыс. баррелей в сутки, до 11,63 млн, а на 2021 год — на 170 тыс. баррелей, до 11,01 млн баррелей в день.
RT на русском вчера в 14:34
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru вчера в 08:00
Политика
США планируют провести технические дискуссии по вооружениям с Россией
Спецпосланник американского лидера по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли выразил надежду, что переговоры с Россией по стратегической стабильности на уровне технических экспертов пройдут в течение нескольких недель.
RT на русском 12:56
Футбол
ЦСКА второй раз подряд выиграл с крупным счетом в чемпионате России
Матч 27-го тура чемпионата России по футболу между «Оренбургом» и ЦСКА завершился крупной победой армейского клуба со счетом 4:0. Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге.
РБК 12:58
Кино
Disney начал съёмки фильма «Трон-3»
News.ru 11:33
Происшествия
СК возбудил дело после гибели ребенка на озере в Свердловской области
Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после гибели ребенка на озере в Свердловской области, сообщает в среду СУСК по региону.
РИА Новости 12:15
Политика
На Украине появилась петиция с требованием отставки Зеленского
Электронная петиция с требованием отставки президента Украины Владимира Зеленского зарегистрирована в среду на сайте главы государства.
РИА Новости 12:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова встречается с фигуристом Ильей Авербухом
25-летняя актриса театра и кино была замечена вместе с фигуристом и хореографом ледовых шоу 46-летним Ильей Авербухом.
Sunmag.me 04:47
Музыка
Новый клип «Ленинграда» набрал более 1 млн просмотров за пять дней
Ролик «Ленинграда» на YouTube-канале группировки выложили в ночь на 3 июля. За это время его успели оценить более 1,2 млн пользователей.
РБК вчера в 05:47
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
РИА Новости вчера в 10:02
Происшествия
В Татарстане завели дело на мужчину, избивавшего женщин в парке
Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело против мужчины, который нападал на женщин в нижнекамском парке "СемьЯ".
Российская газета 07:45
Общество
Московские театры могут открыться 1 августа
Столичным театрам могут разрешить открыться уже 1 августа. Правда, количество зрителей будет сокращено вдвое.
Российская газета 10:36
Происшествия
Актеру Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции
MOS.news 06 июля в 15:00
Культура
Холли Берри отказалась от роли трансгендера после критики в интернете
Американская актриса, обладательница «Оскара» Холли Берри не станет претендовать на роль трансгендера в предстоящем проекте.
RT на русском вчера в 07:13
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о намерении добиться оправдания актера
3 июля Пашаев говорил, что Ефремов «заявил о невиновности в совершении ДТП», а спустя несколько дней заявил, что защита «частично признает», что за рулем был актер.
РБК 12:22
Здоровье
С начала эпидемии от коронавируса скончалось четверо бийчан
Добавим, что месяц назад, в начале июня, в статистике по Бийску среди погибших была только одна бийчанка.
Бийский рабочий 04:30
Транспорт
В ГИБДД не исключили увеличения максимальной скорости на дорогах
RT на русском 12:23
Армия и оружие
Бывший начальник генштаба Украины предрек «вторжение» России с востока
Бывший глава украинского генерального штаба Виктор Муженко высказал предположение, что в рамках разблокирования водообеспечения Крыма РФ введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова.
Журналистская правда 12:50
Авто
Стало известно, из-за чего в жару лучше включать печку в автомобиле
Автоэксперты советуют в жару включать печку, чтобы не повредить систему охлаждения в машине.
МедиаПоток 10:54
Шоу-бизнес
Рита Дакота обвинила Анастасию Приходько в фашизме
Певица Рита Дакота в соцсети обвинила победительницу седьмой по счету «Фабрики звезд» Анастасию Приходько в том, что она разделяет так называемые фашистские взгляды.
Актуальные Новости 11:28
Политика
Запрет на отчуждение территорий теперь затронет и федеральные власти
Андрей Клишас заявил, что запрет отчуждения российских территорий будет распространяться и на федеральные власти, и это предусматривают поправки к Конституции.
Невские Новости 05:39
Космос
В окрестности Солнца обнаружен массив звезд родом из другой галактики
Вдохновившись успехом, команда Несиб планирует "прошерстить" с помощью компьютерной модели еще 100 миллионов звезд, которые обсерватория Gaia нанесет на карту к 2021 году.
Популярная механика 11:35
Политика
Кремль не видит необходимости вмешательства Путина в дело Сафронова
Официальный представитель Кремля отметил, что глава государства может запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова, «у президента, безусловно, есть такая возможность», однако посоветовал с большим доверием относиться к суду.
REGNUM 06:23
Политика
Премьер Чехии выступил за нормализацию отношений с Россией
Андрей Бабиш, который является премьер-министром Чехии, заявил, что стране необходимы нормальные отношения с Россией.
CT news 12:47
Общество
Сильные дожди привели к подтоплениям на Кубани
На Кубани действуют сразу два экстренных предупреждения – по чрезвычайной пожаро-опасности, а также экстренное предупреждение о сильных дождях.
Радио Маяк 11:36
Происшествия
В Москве задержали Петра Верзилова
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов сообщил в среду, что его вновь задержали в Москве, по какому поводу – пока неясно.
РИА Новости 11:04
Экономика
Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму
Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUM вчера в 04:30