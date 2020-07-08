Финансы
ТАССРоссийский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов
Российский фондовый рынок закрылся по итогам дневных торгов снижением индекса Мосбиржи на 0,33%, до 2815,83 пункта, РТС - на 0,18%, до 1245,54 пункта. Доллар к рублю на 19:28 мск снизился на 0,42%, до 71,175 рубля, евро вырос на 0,19%, до 80,78 рубля.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 00:06, Ашберн
Экономика
Пенсионеры получат единовременно свыше 12 тысяч рублей
По мнению эксперта, российские пенсионеры предпочитают получать все средства разом, пишет "Экономика сегодня".
Утро.ru вчера в 14:27
Общество
«Это позор»: Лоза раскритиковал КВН
Студенты, задействованные в КВН, не доучиваются как следует и позорят этим свои вузы, заявил певец Юрий Лоза в интервью "Вечерней Москве".
РИА Новости вчера в 22:16
Происшествия
Задержанный губернатор Фургал отправлен в Москву
Общественная служба новостей вчера в 22:14
Общество
Число подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 12 млн
Согласно подсчетам ученых, в настоящее время общее число подтвержденных случаев коронавируса в мире составляет 12 007 327.
Экономика сегодня вчера в 23:19
Авто
АвтоВАЗ устранит дефект 16-клапанного двигателя на Lada
Tvoe-avto.com вчера в 15:51
Общество
МВД предложило изменить водительские права и ПТС
МВД России предложило наносить на водительские права надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE", чтобы привести документ в соответствии нормам международного права.
Газета.Ru 07 июля в 15:55
Экономика
Японский финансист оценил устойчивость экономики России при пандемии
Российская экономика, «закалённая» санкциями, проявила неожиданную способность к сопротивлению по отношению к последствиям пандемии коронавируса, пишет в статье для издания JB Press японский экономист Юсукэ Оцубо.
RT на русском 07 июля в 01:10
Происшествия
Бывший замглавы алтайского Минздрава пойдёт под суд за взятку
Уголовное дело с утвержденным прокурором Алтайского края обвинительным заключением направлено в суд.
ПолитСиб.Ру вчера в 23:20
Происшествия
Директора Приморского океанариума задержали по подозрению в коррупции
Директор Приморского океанариума во Владивостоке Сергей Логинов задержан по подозрению в коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь океанариума Елена Поддубная.
РИА Новости вчера в 23:57
Политика
МИД РФ жестко ответил дипломатам США о задержаниях в России
Накануне в Москве по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) был задержан бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», а ныне советник главы Роскосмоса Иван Сафронов.
Ридус вчера в 03:41
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета вчера в 05:17
Общество
В АТОР спрогнозировали сроки возобновления зарубежного туризма
Авиасообщение между Россией и наиболее популярными туристическими направлениями мира возобновится в лучшем случае в конце сентября.
Газета.Ru вчера в 09:49
Общество
Лидер комитета «Нет!» Галямина сообщила об обыске
Комитет «Нет!» (созданный Юлией Галяминой, Ильей Азаром и «Открытой Россией» для призыва к голосованию против поправок к Конституции) провел на Пушкинской площади в Москве «встречу единомышленников» 1 июля.
Коммерсантъ вчера в 23:51
Армия и оружие
Украинские военные применили ракетный комплекс «Джавелин»
Военное обозрение вчера в 13:45
Происшествия
В Саратове изучают видео с проездом кортежа губернатора под «кирпич»
Издание поясняет, что житель Саратова накануне около 9.00 (8.00 мск) зафиксировал на свой видеорегистратор нарушение правил дорожного движения автомобилями из кортежа главы региона, которые свернули с улицы Аэропорт на Соколовогорскую под знак "кирпич" и продолжили путь по полосе, выделенной для общественного транспорта.
РИА Новости вчера в 12:28
Политика
Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии
Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.
Российская газета вчера в 20:08
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
В своем Instagram звезда рассказала, что она не использует средства по уходу за лицом и даже не умывает его.
Вечерний курьер вчера в 05:46
Общество
В России могут ввести новое пособие в размере 50 тыс. рублей в год
Почти 50 тысяч рублей в год могут дать россиянам, введя новое пособие.
Вечерний курьер 06 июля в 16:02
Здоровье
Часть устаревших правил ЗОЖ опроверг теледоктор Мясников
Александр Мясников поделился некоторыми медицинскими назначениями, которые совсем не соответствуют здоровому образу жизни.
ToDay News Ufa вчера в 05:36
Кино
Netflix выпустила тизер фантастического сериала о путешествии на Марс
ИА Красная Весна вчера в 02:34
Происшествия
В результате беспорядков в Сербии пострадали полицейские и журналисты
Накануне сообщалось, что не менее 43 полицейских и 17 демонстрантов получили ранения в результате ночных беспорядков в Белграде против введения комендантского часа в связи с возобновлением роста числа случаев заражения коронавирусом.
Взгляд.ру вчера в 20:24
Технологии
«МегаФон» признали лидером по скорости мобильного интернета в России
«МегаФон» эксперты признали лидером по скорости мобильного интернета в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:28
Политика
Кадыров назвал убитого в Австрии жертвой иностранных спецслужб
РБК вчера в 21:08
Происшествия
Группа сахалинцев крала газолин с нефтепровода и продавала заправкам
Работники предприятия узнавали дату и время, когда можно незаметно проехать к узлу комплексной установки нефтепровода.
АСТВ вчера в 23:38
Футбол
Киевское «Динамо» в 12-й раз выиграло Кубок Украины
Soccer.ru вчера в 17:28
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Сообщалось, что «Сан-Лоренсо» отказался в ответ на предложение ЦСКА о покупке форварда Адольфо Гайча за € 8 млн.
Чемпионат вчера в 17:34
Авто
Названы причины быстрого износа двигателей в РФ
Моя Москва.онлайн 07 июля в 10:00
Футбол
Джикия: футболистов «Спартака» не устроила ничья с «Локомотивом»
Ничейный результат в матче 27-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Локомотивом" не устроил футболистов "Спартака".
ТАСС Спорт вчера в 16:59
Общество
Власти США решили казнить трех человек впервые более чем за 15 лет
Власти США возобновят на следующей недели смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет впервые более чем за 15 лет, сообщает AP.
РБК вчера в 23:43
Происшествия
В Волгоградской области установили особый противопожарный режим
Режим ночного контроля за возникновением пожаров установлен в Волгоградской области на фоне серии возгораний, угрожавших населенным пунктам региона, сообщил журналистам губернатор области Андрей Бочаров после заседания оперативного штаба.
РИА Новости вчера в 16:38