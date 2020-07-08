Финансы

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем

Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

ТАССвчера в 13:11

Индекс Мосбиржи упал ниже 2800 пунктов впервые с 3 июля

РБК03:52

Московская биржа открылась снижением

Взгляд.ру03:13

Индекс Мосбиржи пробил вниз отметку 2800 пунктов на фоне нефти и дивидендных отсечек

ПРАЙМ03:56

Индексы РФ завершили торги в «красной зоне»

Банки.ру12:00

Акции «Сбербанка» слабо отреагировали на финансовый отчет

Finam.Ruвчера в 03:24

Рынок акций РФ открылся в красной зоне

Финмаркетвчера в 03:05
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Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

REGNUM 07:34
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Хоккей

«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон

Хоккейный клуб из Омска, выступающий в КХЛ, разорвал контракт с швейцарским форвардом Свеном Андригетто по взаимному согласию.
CT news 05:43
Транспорт

В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
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Политика

Названо условие возобновления международного авиасообщения в России

Ранее в четверг сообщалось, что в Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения.
Lenta.ru 12:48
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Политика

Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений

Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
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Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
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Наука

Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека

Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 10:16
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Экономика

Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей

Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
100
Общество

Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году

Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
16
Общество

В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса

С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
Lenta.ru 05:56
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Шоу-бизнес

Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде

После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
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Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
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Футбол

«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Футбол

«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»

«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Футбол

«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»

В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
3
Происшествия

Опубликовано видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала

Следственный комитет России опубликовал видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Вечерняя Москва вчера в 23:08
13
Происшествия

Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым

Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
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Происшествия

Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области

В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05
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Авто

Aston Martin начинает серийное производство кроссовера DBX

Как сообщает пресс-служба компании, серийное производство модели DBX наконец-то стартовало на заводе в Сент-Атане в Уэльсе.
CarsWeek.ru 12:37
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Политика

Путин поручил восстановить занятость к четвертому кварталу 2021 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству к четвертому кварталу следующего года обеспечить реализацию мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года.
Коммерсантъ 12:39
Армия и оружие

Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море

Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Общество

Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года

Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
1,3K
Происшествия

Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге

Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
11
Футбол

Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ

РИА Новости 12:03
Гаджеты

Озвучены предполагаемые спецификации планшета Samsung Galaxy Tab S7+

На днях стала известна дата онлайнового мероприятия, где покажут смартфон Galaxy Note20.
Игромания.ру 12:45
Гаджеты

Смартфон OnePlus Nord получит шесть камер

Деловое.ТВ 09:59
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Политика

Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного

Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Общество

Обыкновенные хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом

Международный союз охраны природы признал исчезающим видом обыкновенных хомяков, которые обитают в России и Европе.
Lenta.ru 12:39
Общество

Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
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Космос

Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»

РИА Новости вчера в 22:27
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