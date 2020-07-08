Финансы
ПРАЙМРоссийский рынок акций открылся падением вслед за нефтью и рублем
Российский рынок акций снижается по основным индексам вслед за нефтью и рублем, свидетельствуют данные Московской биржи.
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Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 13:02, Ашберн
Хоккей
«Авангард» расторг контракт с Андригетто по соглашению сторон
Хоккейный клуб из Омска, выступающий в КХЛ, разорвал контракт с швейцарским форвардом Свеном Андригетто по взаимному согласию.
CT news 05:43
Транспорт
В Москве на фиолетовой ветке метро снизят стоимость проезда
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24» сообщил, что эксперимент по снижению стоимости поездок будет проведён на Таганско-Краснопресненской линии метро осенью.
RT на русском 12:07
Политика
Названо условие возобновления международного авиасообщения в России
Ранее в четверг сообщалось, что в Роспотребнадзоре составили список стран, которые откроются для россиян на первом этапе восстановления международного авиасообщения.
Lenta.ru 12:48
Политика
Дело Сафронова связано с передачей Чехии секретных военных сведений
Советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова подозревают в передаче информации специальным службам Чехии о поставках боевого оружия в Африку и на Ближний Восток.
ПолитРоссия 07 июля в 18:18
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о записях, опубликованных украинским депутатом Андреем Деркачем, на одной из которых якобы разговор президента РФ Владимира Путина с экс-президентом Украины Петром Порошенко.
РИА Новости 06:04
Наука
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com 10:16
Экономика
Госдума усилила контроль за операциями с наличными от 600 тысяч рублей
Под контроль теперь попадут любые операции с наличными, если речь идет о сумме в 600 тысяч рублей и более.
Российская газета 07 июля в 09:07
Общество
Москва заняла первое место в инвестрейтинге регионов АСИ в 2020 году
Москва заняла первое место в инвестиционном рейтинге этого года, который по традиции готовит Агентство стратегических инициатив (АСИ).
Российская газета 08:40
Общество
В Москве оставят всего одно ограничение из-за коронавируса
С 13 июля в Москве снимут все ограничительные меры, кроме запрета на проведение массовых мероприятий.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News вчера в 01:07
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам условного заключения сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости 10:10
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru 03:39
Футбол
«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»
«Уфа» попрощалась с генеральный директором Шамилем Газизовым, который перешел на аналогичную должность в «Спартак».
Metaratings 11:55
Футбол
«Спартак» пожаловался в РФС на гендиректора «Зенита»
В среду руководство московского футбольного клуба «Спартак» распространило пост, что подана жалоба о нарушении этики на руководителя петербургского «Зенита» Александра Медведева.
Городовой 12:25
Происшествия
Опубликовано видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала
Следственный комитет России опубликовал видео задержания главы Хабаровского края Сергея Фургала.
Вечерняя Москва вчера в 23:08
Происшествия
Пропавшего мэра Сеула нашли мертвым
Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мертвым после многочасовой поисковой операции, передает агентство Ренхап со ссылкой на полицию.
РИА Новости 12:18
Происшествия
Примотанное к дереву скотчем тело мужчины нашли в Тульской области
В лесу в Тульской области обнаружили труп 32-летнего мужчины, который был примотан скотчем к дереву.
Вести.Ru 05:05
Авто
Aston Martin начинает серийное производство кроссовера DBX
Как сообщает пресс-служба компании, серийное производство модели DBX наконец-то стартовало на заводе в Сент-Атане в Уэльсе.
CarsWeek.ru 12:37
Политика
Путин поручил восстановить занятость к четвертому кварталу 2021 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству к четвертому кварталу следующего года обеспечить реализацию мер по восстановлению численности занятого населения до уровня 2019 года.
Коммерсантъ 12:39
Армия и оружие
Украина и НАТО договорились усилить присутствие Альянса в Черном море
Министр обороны Украины Андрей Таран в четверг провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в ходе которого они договорились усилить присутствие Альянса в Черноморском регионе, передает пресс-служба украинского минобороны.
РИА Новости 11:13
Общество
Депутат Галямина стала свидетелем по делу ЮКОСа 2003 года
Адвокат Галяминой Михаил Бирюков говорил "Интерфаксу", что следственные действия прошли по девяти адресам по делу ЮКОСа о хищениях в 2003 году.
Интерфакс 11:16
Происшествия
Следователи нашли похищенного мужчину в Екатеринбурге
Сотрудники СК нашли похищенного в Екатеринбурге мужчину и проводят его допрос.
ТАСС 08:27
Футбол
Гол Погребняка принес «Уралу» победу над «Динамо» в матче РПЛ
РИА Новости 12:03
Гаджеты
Озвучены предполагаемые спецификации планшета Samsung Galaxy Tab S7+
На днях стала известна дата онлайнового мероприятия, где покажут смартфон Galaxy Note20.
Игромания.ру 12:45
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит шесть камер
Деловое.ТВ 09:59
Политика
Киев просит ДНР об экстренном обмене пленного
Киев просит самопровозглашенную Донецкую Народную Республику (ДНР) о проведении обмена одного пленного в экстренном порядке, сообщил представитель Украины в контактной группе по Донбассу Денис Казанский на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:32
Общество
Обыкновенные хомяки из России и Европы признаны исчезающим видом
Международный союз охраны природы признал исчезающим видом обыкновенных хомяков, которые обитают в России и Европе.
Lenta.ru 12:39
Общество
Минпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября
Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности.
BFM.ru 08:15
Космос
Космический телескоп «Гамма-400» запустят на «Ангаре» с «Восточного»
РИА Новости вчера в 22:27