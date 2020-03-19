Финансы
ПрофильРоссийский рынок акций завершил торги на подъеме
Вечером в четверг, 19 марта, российские биржевые индексы завершили торги на Московской бирже ростом. Так, индекс Мосбиржи вырос на 7,72% и составил 2275,7 пункта, а индекс РТС поднялся на 8,46%, до 902,63 пункта. При этом с утра оба обновили минимумы за последние несколько лет.
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