Экономика
Finam.RuРоссийский рынок демонстрирует слабость
Российский рынок утром продолжил сползать вниз, ни для существенного роста, ни для падения поводов нет.
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Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
REGNUM 14 октября в 15:12
Здоровье
В Подмосковье выявили 623 случая заболевания раком груди за год
Москва 24 вчера в 20:45
Политика
В США прошли самые масштабные дебаты демократов
На масштабных теледебатах демократы пытались разыграть, казалось бы, уже битую карту вмешательства Москвы.
Первый канал 02:19
Технологии
Microsoft анонсировала обновление Windows 10
Как проинформировала компания Microsoft, вскоре ожидается выход обновления Windows 10. Оно должно увидеть свет в ноябре.
RuNews24.ru 13 октября в 13:26
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Киев приступит к выполнению политической части минских соглашений только при условии роспуска самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и отвода сил по всей линии соприкосновения, заявила 15 октября пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер.
Газета.Ru вчера в 14:48
Армия и оружие
Сирийская армия взяла под контроль Манбидж
Газета.Ru вчера в 09:25
Экономика
Польша в ловушке «экономического чуда», или Банкет за счет ЕС
Расходы на здравоохранение в Польше меньше, чем в остальной Европе, 10000 рабочих мест в государственном образовании были ликвидированы, и в 2018 году процент граждан, живущих в условиях крайней нищеты, у черты бедности и на уровне риска бедности, снова вырос.
Евразия Daily вчера в 02:21
Общество
Личный состав МВД сократился из-за пенсионной реформы
Личный состав МВД сократился до абсолютного минимума с 2012 года, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 22:52
Космос
Термоядерный взрыв в центре Галактики снял российский телескоп
LentaChel.ru вчера в 23:32
Происшествия
Народный депутат Руслан Федотов признался в причастности к убийству племянника
Как стало известно YakutiaDaily, известный депутат Ил Тумэна и бизнесмен Руслан Федотов дал признательные показания на допросе о своей частичной вине в смерти племянника.
Якутия Daily 01:16
Происшествия
В крови насмерть сбитого полицейскими ребенка нашли алкоголь
7. В первом случае алкоголь появился по вине эксперта 14 августа источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что врач подмосковного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов, который нашел алкоголь в крови погибшего в результате наезда автомобиля в Балашихе шестилетнего мальчика, перепутал порядок действий при отборе пробы, что привело к ошибочным результатам.
Lenta.ru вчера в 13:33
Общество
Россиянам пообещали теплый ноябрь
В ноябре в России ожидается температура выше нормы.
Lenta.ru 01:05
Здоровье
Минздрав составил памятку по получению незарегистрированных препаратов
Проблема доступности незарегистрированных препаратов существует давно, однако вскрылась она только этим летом, когда матерей тяжелобольных детей дважды задерживали при попытке получить посылку с противосудорожным препаратом Frisium (clobazam).
Vademecum 01:55
Недвижимость
В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей
В Подмосковье стало меньше элитных коттеджей Придирчивость покупателей и их стремление покупать элитную загородную недвижимость только с большим дисконтом заставили большинство профессиональных девелоперов покинуть этот рынок.
Коммерсантъ вчера в 15:07
Авто
В РФ запретят ездить на новых авто без номеров
Водителей в России, которые приобрели новые автомобили, с 2020 года обяжут устанавливать регистрационные номера в день покупки.
REGNUM 01:16
Гаджеты
Google представила смартфоны Pixel 4 и 4 XL
Swipe to skip a song, silence a call with a flick of your hand, and unlock your phone super fast with face unlock. #madebygoogle pic.twitter.com/HAIBtBUsxE — Google (@Google) October 15, 2019 Смартфоны Pixel 4 и Pixel 4 XL отличаются размерами и качеством дисплеев.
iXBT.com вчера в 10:39
Политика
Кортеж Путина в ОАЭ сопровождали машины с надписью ДПС и всадники
"До чего могут дойти знаки уважения: Кортеж Путина по Эмиратам ведут машины дорожной полиции с кириллической надписью ДПС", - подписал он видеозапись, на которой машина президента РФ едет по улицам Абу-Даби.
Газета.Ru вчера в 08:36
Шоу-бизнес
Цискаридзе отказался комментировать слухи о внебрачном сыне
Известный хореограф отказался комментировать слухи о наличии у него внебрачных детей.
OAnews 14 октября в 12:37
Общество
Супермодель Беллу Хадид назвали самой красивой женщиной в мире
Хадид оказалась близка к идеальному соотношению на 94,35%, поэтому хирург назвал ее самой красивой женщиной в мире.
РИА Новости вчера в 08:58
Политика
США провели кибератаку против Ирана, сообщили СМИ
США провели секретную операцию в киберпространстве в отношении Ирана после того, как нефтяные объекты Саудовской Аравии подверглись нападениям, за которыми, по мнению Вашингтона, стоит Тегеран, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на неназванных американских чиновников.
РИА Новости 01:48
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк впервые рассказала о состоянии здоровья актрисы
В записи родные впервые подробно рассказали о состоянии звезды «Моей прекрасной няни», о здоровье которой в СМИ ходят самые страшные слухи.
WMJ.ru вчера в 06:28
Происшествия
В ходе протестов в Каталонии пострадали более 70 человек, задержаны 25
В ходе акций протеста, прошедших в ночь на среду в Каталонии за медицинской помощью обратились 74 человека, 25 человек были задержаны за беспорядки или нападения на представителей власти, сообщает газета El Pais.
Коммерсантъ вчера в 22:45
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском вчера в 08:43
Спорт
Глава РУСАДА признал факт подмены допинг-проб
Глава национального антидопингового агентства РУСАДА Юрий Ганус сделал заявление, что в московской антидопинговой лаборатории изменялись результаты тысяч допинг-тестов спортсменов, количество которых не уточняется.
Inc-news.ru вчера в 09:53
Политика
В ООН поддержали Россию после отказа США выдать визы дипломатам
Генеральный секретарь ООН разделяет позицию России в связи с отказом США выдать визы российским дипломатам.
Lenta.ru вчера в 19:49
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Московский Комсомолец вчера в 04:25
Политика
Росгвардия вооружится детекторами лжи
По данным издания, в среду, 16 октября, в Госдуму будет внесен законопроект, определяющий полномочия Росгвардии касательно собственной безопасности.
Lenta.ru 02:03
Транспорт
«Победа» объявила о повышении цен на 40% из-за решения суда
Авиакомпания «Победа» приняла решение поднять стоимость билетов на рейсы, выполняемые из зарубежных аэропортов в Россию.
РБК вчера в 20:45