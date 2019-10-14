Финансы
Банки.руРоссийские индексы растут в начале торгов
Фондовые торги в РФ стартовали в среду в плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. На 10:02 мск индекс Мосбиржи вырос на 0,1% к уровню закрытия предыдущих торгов, индекс РТС — на 0,08%. К 10:13 рост разогнался до плюс 0,29% и плюс 0,15% соответственно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 05:51, Вашингтон
Политика
Японский журналист призвал Москву признать ошибкой разгром Японии в 1945-м
Японский журналист Ресуке Эндо призвал Москву признать ошибкой военные действия СССР против Японии в 1945 году.
Общество
Численность сотрудников МВД сократилась из-за пенсионной реформы
За шесть лет действия госпрограммы, с 2012 по 2018 года, уровень укомплектованности личным составом МВД сократился с 96,1% до 92,6%.
Происшествия
«Кот-наркокурьер» сбежал до суда
Следствие утратило живой вещдок резонансного дела о наркотиках В среду Новомосковский суд продолжит рассматривать уголовное дело о доставке наркотиков в колонию с использованием кота.
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Апелляционный суд Лондона подтвердил юрисдикцию английского суда на рассмотрение иска Приватбанка к бывшим владельцам — Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.
Происшествия
Кировский омбудсмен взял под контроль дело сбитого мальчика
Хоккей
Гусев выразил недовольство переводом в четвёртое звено «Нью-Джерси»
Хочется не быть хоккеистом четвёртого звена, палкой, которая стреляет раз в год, а стабильно играть и набирать очки.
Политика
МИД подтвердил задержание россиянки Богачевой в Белоруссии
«Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ», — говорится в сообщении.
Здоровье
Доктор Мясников назвал назначаемые в России лекарства-пустышки
Главврач московской больницы Александр Мясников рассказал на федеральном телеканале о том, что медики часто назначают лекарства-пустышки, сами не подозревая об этом.
Кино
Критики остались недовольны «Малефисентой»
Космос
Роскосмос отправит на Луну внука робота Федора
Общество
МВД предложило продавать «красивые» номера через портал госуслуг
МВД предложило продавать госномера при регистрации автомобиля через платформу госуслуг.
Гаджеты
Samsung готовит смартфон с торчащим наружу вырезом с камерами
Все чаще производители смартфонов стали придумывать различные ухищрения для достижения максимальной площади экрана без отказа от фронтальной камеры.
Политика
Саудовский оркестр встретил Путина фальшивым гимном РФ
В Саудовской Аравии во время встречи президента РФ Владимира Путина с королем Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом государственный оркестр не попадал в ноты во время исполнения гимна РФ, передает Znak.
Общество
Ягудин прокомментировал операцию Тотьмяниной в московском онкоцентре
Российский фигурист Алексей Ягудин, супруг олимпийской чемпионки Татьяны Тотьмяниной, прокомментировал информацию об операции жены в московском онкоцентре.
Здоровье
Специалисты рассказали о правилах питания на работе
В Федеральном исследовательском центре (ФИЦ) питания и биотехнологии рассказали RT, как правильно питаться на работе.
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус развеяла слухи о разводе с Харламовым
Накануне Кристина прокомментировала слухи о разводе.
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
Происшествия
Пропавшую в Екатеринбурге Ксению Каторгину нашли мертвой
Тело 27-летней жительницы Екатеринбурга обнаружено на Уралмаше.
Общество
Нобелевскую премию по экономике дали за исследование бедности
Нобелевскую премию по экономике получили экономисты Абхиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за «экспериментальный подход в облегчении бедности».
Футбол
Бесчастных стал главным тренером «Факела»
«Факел» после 17 туров в ФНЛ занимает последнее (20-е) место в турнирной таблице. Новым главным тренером «Факела» стал Владимир Бесчастных.
Общество
В Госдуме поддержали очередную заморозку накопительной части пенсии
Комитет Госдумы по труду и соцполитике поддержал законопроект о продлении "заморозки" накопительной пенсии ещё на год - до 2022 года.
Армия и оружие
Лавров предупредил об угрозе ливийских террористов для всей Африки
Существует реальная опасность того, что Ливия превратится в главную базу террористов на севере Африки, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
Идея Киева о роспуске самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) стала неожиданностью для других участников «нормандского формата», и комментировать ее пока сложно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Шоу-бизнес
Джереми Реннер обвинил бывшую жену в сексуальной зависимости
В свою очередь, экс-супруга актера обвинила его в наркотической зависимости.
Киберспорт
Winstrike расформировала состав — новый соберет ArsZeeqq
Илью Lil Ильюка, Александра nofear Чурочкина и Заура Cooman Шахмурзаева отправили в запас Winstrike Team по Dota 2. Новую команду соберет Арсений ArsZeeqq Усов, который стал тренером коллектива.
Гаджеты
В декабре на конференции IEDM 2019 компания TSMC подробно расскажет о 5-нм техпроцессе
Наличие опытных чипов позволяет TSMC оценить возможности будущих полупроводников, выпущенных на базе нового техпроцесса, о чём компания подробно расскажет в декабре.
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
Общество