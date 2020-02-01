На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,1% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 153,5 пункта. По данным Центробанка, в 2019 году общий объём российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) вырос почти на 1,6 трлн рублей и достиг 8,9 трлн.

Российский рынок гособлигаций вырос рекордно за 18 лет

Политика Премьер-министр Малайзии подал в отставку Махатхир Мохамад отправил соответствующее письмо королю страны Премьер-министр Махатхир Мохамад подал заявление об отставке королю Малайзии, заявил его офис в понедельник на фоне разговоров о формировании новой правящей коалиции.

Политика Косачев назвал причину разногласий между Россией и Украиной Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что хорошие отношения России и Украины были бы в интересах всего мира.

Политика Киев отреагировал на слова Путина об объединении усилий двух стран Офис украинского президента Владимира Зеленского после слов российского лидера Владимира Путина о потенциале Украины и России как "глобального конкурента в Европе" заявил, что отношения этих стран не могут определяться "геополитическими амбициями" лидеров, сообщает издание Washington Examiner.

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Общество ЕС выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом Европейский союз (ЕС) направит еще €230 млн на международную борьбу со вспышкой коронавируса COVID-19, заявил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Политика Генерал заявил о призыве назвать расстрел на Майдане выдумкой Кремля Экс-командир элитного подразделения "Аваза" армии Грузии генерал Тристан Цителашвили заявил, что Киев пытался убедить его назвать историю про грузинских снайперов, которые стреляли по протестующим на Майдане, выдумкой.

Общество Украинский телеканал показал советские фильмы 23 февраля Несмотря на запрет национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания на показ 23 февраля фильмов, снятых в СССР и России, телеканал «Интер» в преддверии праздника и в сам День защитника Отечества показал два фильма, повествующих о советских десантниках.

Общество Минздрав Украины запретил передавать еду эвакуированным из Китая Минздрав Украины запретил передавать еду в санаторий в Новых Санжарах, где находятся на карантине эвакуированные из китайской Ухани граждане.