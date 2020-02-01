Финансы

RT на русскомRT на русскомРоссийский рынок гособлигаций вырос рекордно за 18 лет

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На торгах Московской биржи показатель прибавил 0,1% и впервые за всё время наблюдений (с 2002 года) достиг отметки 153,5 пункта. По данным Центробанка, в 2019 году общий объём российского рынка облигаций федерального займа (ОФЗ) вырос почти на 1,6 трлн рублей и достиг 8,9 трлн.
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