Общество

ГЛАС.RUГЛАС.RUВ России сократился рынок интернет-пиратства

Аналитики компании «Group-IB» прогнозируют, что по итогам 2019 году рынок интернет-пиратов снизится на 27% и в денежном выражении составит 65,3 млн. долларов. Они также подчеркнули, что расцвет пиратства произошел в 2016 году, когда доходы нелегалов увеличились в два раза, до 62 млн. долларов.
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Эксперты: рынок интернет-пиратства в России упал впервые за пять лет

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