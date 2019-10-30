Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Таким образом, он показал падение впервые за пять лет (с начала исследований объема пиратского рынка).

Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет

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