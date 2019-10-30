Общество
КоммерсантъРоссийский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Таким образом, он показал падение впервые за пять лет (с начала исследований объема пиратского рынка).
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Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
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Опубликована характеристика КГБ на Путина
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Штраф для автомобилистов, которые ездят без обязательного страхования, могут повысить в семь раз.
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Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
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Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
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Большинство россиян считает важным День народного единства
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Политика
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Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
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Болезнь Хантингтона предложили лечить с помощью аутофагии
Ученые предложили новый метод для борьбы с болезнью Хантингтона.
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Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
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Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
Общество
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Хватит уже сидеть в одиночестве — вы достаточно пробыли в этом состоянии.
Происшествия
В Коми ребенок умер во время тихого часа в детском саду
В ухтинском детском саду №11 умер пятилетний ребенок. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по республике Коми.
Происшествия
В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи
В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним
Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
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На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков
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Армия и оружие
Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР
Политика
США хотят подписать соглашение с КНР, несмотря на отмену саммита АТЭС
Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли заявил, что США планируют подписать с КНР первую часть торгового соглашения, несмотря на отмену саммита АТЭС в Чили.
Общество
Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю
Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
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Есть сведения о том, что сейчас мать троих детей находится на раннем сроке беременности.
Общество
Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября
В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.
Шоу-бизнес
Собчак ответила Джабраилову на слова о «головокружительном романе»
Политика
Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян
Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы.
Шоу-бизнес
Папарацци застигли Монику Беллуччи без макияжа
Папарацци изловчились сфотографировать 55-летнюю актрису без макияжа, с неуложенными волосами и в мешковатом костюме, пишет «СтарХит».
Происшествия
Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией
В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.