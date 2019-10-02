с чего всё началось

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Таким образом, он показал падение впервые за пять лет (с начала исследований объема пиратского рынка).

Российский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет

Происшествия ООН потребовала прекратить преследование своих сотрудников в Косово Спецпредставитель генсека ООН и глава миссии международной организации в Косово Захир Танин потребовал прекратить уголовное преследование двух своих сотрудников, задержанных в Косово 28 мая.

Происшествия Пьяный отчим истязал вступившегося за маму двухлетнего малыша Двухлетний мальчик был доставлен в одну из больниц Екатеринбурга после того, как пытался защитить маму от пьяного отчима.

Политика Асад назвал Трампа лучшим президентом Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП в Подмосковье Как передает РЕН ТВ, г-н Савченко был за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser Prado, в салоне были еще два человека, один из них, глава ГБУ «Крымский медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сагайдак, погиб.

Экономика Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.

Общество Названы нововведения в законодательстве России с 1 ноября В России с 1 ноября вступят в силу несколько нововведений в законодательстве, в том числе суверенный интернет, ограничения при выдаче микрокредитов и возможность оформить ДТП без бланков.