Общество

КоммерсантъКоммерсантъРоссийский рынок интернет-пиратства сократился впервые за пять лет

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года. Таким образом, он показал падение впервые за пять лет (с начала исследований объема пиратского рынка).
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с чего всё началось
Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, сообщила
, что объем рынка интернет-пиратства в России составил $63,5 млн, что на 27% ниже показателя 2018 года.
Коммерсантъ05:02

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