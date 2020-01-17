Экономика
ПРАЙМРоссийский рынок может провести конец недели в консолидации
В Китае ждут замедления роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объёмах производства за прошедший год. Российский рынок остаётся относительно дешёвым, но концовку недели может провести в консолидации, или небольшой фиксации прибыли.
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Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста
Глас Народа17 января в 07:56
Акции «Яндекса» показали рекордный рост после обещания поддержки от Мишустина
Восток-Медиа17 января в 03:11
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Общество
Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря
"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Происшествия
В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС
В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
Космос
ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе
Европейское космическое агентство ESA показало фото покрытого льдом кратера Королёва на Марсе.
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Политика
Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие корректировки
Рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Власти Крыма и Севастополя установили границы между субъектами
Глава Крыма Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписали документ, устанавливающий границы между субъектами.
Здоровье
Вода помогает в борьбе с лишним весом
Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Кино
Мединский поручил создать экспертный совет по рибейтам
Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
Наука
В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика
В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Шоу-бизнес
Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида
Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
Происшествия
«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука
Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Общество
Жителя Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины
Обвинение в шпионаже в пользу Украины предъявили жителю Крыма Ивану Яцкину, написал его адвокат Николай Полозов 20 января на своей странице Facebook.
Гаджеты
Apple хочет выпустить новый iPhone 9
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Энергетика
«Газпром» сократил поставки в Европу из-за США
Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Армия и оружие
Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии
По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
Транспорт
В ГИБДД Петербурга едет инкогнито из Москвы. Если захочет, он остановит серую схему на «Скандинавии», где «всё решено» или «всё включено»
По информации «Фонтанки», в ближайшее время должность командира 3-го батальона ГИБДД, который отвечает за КАД и ЗСД, займёт капитан полиции из Москвы, работавший ранее в ДПС Юго-Восточного округа столицы, откуда в Петербург пришёл начальник полицейского главка Роман Плугин.
Авто
Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля
Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Происшествия
В Забайкалье завершили расследование дела ОПГ со 170 потерпевшими
Управление МВД по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении главы преступного сообщества Георгия Углавы по прозвищу Тахи и его 10 подчиненных, потерпевшими признаны не менее 170 человек, сообщили в пресс-службе УМВД.