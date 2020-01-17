Экономика

ПРАЙМПРАЙМРоссийский рынок может провести конец недели в консолидации

В Китае ждут замедления роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объёмах производства за прошедший год. Российский рынок остаётся относительно дешёвым, но концовку недели может провести в консолидации, или небольшой фиксации прибыли.
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Что такое маржин колл и как не познакомиться с ним слишком близко?

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Российский рынок может провести конец недели в консолидации

ПРАЙМ17 января в 01:30

Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста

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Восток-Медиа17 января в 03:11

Рынок распробовал Мишустина: акции ставят новые рекорды

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Общество

Роскомнадзор назначил нового пресс-секретаря

"На позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы", - сообщили в ведомстве.
Газета.Ru 05:18
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В Перми из-за трагедии в отеле ввели режим ЧС

В Перми введен режим чрезвычайной ситуации.
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Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
BFM.ru 07:51
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Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие корректировки

Рабочая группа по изменению Конституции РФ разработала предложения президенту Владимиру Путину и представила 14 статей, которым нужны будут корректировки.
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Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Власти Крыма и Севастополя установили границы между субъектами

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Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
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В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

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Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
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Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
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Наука

В Швейцарии создали 18-каратное золото из пластика

В Швейцарии ученые создали золотой из пластика. Как сообщает ToDay News Ufa, в Швейцарии был создан необычный слиток золота.
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Экономика

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RT на русском вчера в 12:53
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Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

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Вести.Ru вчера в 12:55
Шоу-бизнес

Людмила Поргина пожелала Юлии Меньшовой пиара и мужа-инвалида

Поргина не раз слышала упреки в свой адрес о том, что она якобы пиарится на лечении мужа, но услышать подобные домыслы от дочери актрисы Веры Алентовой и режиссера Владимира Меньшова она не ожидала.
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Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
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Авто

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Новые автомобили вчера в 23:04
Общество

Жителя Крыма обвинили в шпионаже в пользу Украины

Обвинение в шпионаже в пользу Украины предъявили жителю Крыма Ивану Яцкину, написал его адвокат Николай Полозов 20 января на своей странице Facebook.
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Apple хочет выпустить новый iPhone 9

ToDay News Ufa 06:16
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Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
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«Газпром» сократил поставки в Европу из-за США

Конкурентом "Газпрома" стали американские компании по производству сжиженного природного газа (СПГ).
Утро.ru 03:21
Армия и оружие

Лукашенко сменил военное руководство Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сменил военное руководство страны. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает БЕЛТА.
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В Китае третий человек умер от нового вида пневмонии

По данным комитета, число погибших от новой пневмонии достигло трех человек. Ранее в январе сообщалось о двух смертельных случаях.
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Авто

Названы системы, которые снижают ресурс двигателя автомобиля

Отсутствие хотя бы пятиминутного прогрева двигателя при минусовых температурах тоже снижает его срок службы, уверены специалисты.
Автоновости дня 17 января в 06:10
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
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Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
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