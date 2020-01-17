В Китае ждут замедления роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объёмах производства за прошедший год. Российский рынок остаётся относительно дешёвым, но концовку недели может провести в консолидации, или небольшой фиксации прибыли.

Российский рынок может провести конец недели в консолидации

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