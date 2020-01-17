Экономика
ПРАЙМРоссийский рынок может провести конец недели в консолидации
В Китае ждут замедления роста спроса на сталь, а сами китайские сталевары отчитались о рекордных объёмах производства за прошедший год. Российский рынок остаётся относительно дешёвым, но концовку недели может провести в консолидации, или небольшой фиксации прибыли.
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Дневной обзор рынка акций 17.01.2020. Российский рынок пока не планирует сбавлять темпы роста
Глас Народа17 января в 07:56
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Армия и оружие
Украинские военные заявили об одном погибшем в Донбассе за сутки
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против народных республик Донбасса, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.
Политика
Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку
1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Спорт
Горячкина проиграла Цзюй Вэньцзюнь в девятой партии
Почетным гостем стал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который дал символический старт партии и пожелал удачи участницам.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Транспорт
По Крымскому мосту проехали первые сто поездов
Первые сто пассажирских поездов проехали по Крымскому мосту с момента открытия железнодорожного сообщения через Керченский пролив.
Кино
Мединский поручил создать экспертный совет по рибейтам
Благодаря системе рибейтов планируется не только привлечь иностранные кинокомпании снимать кино в России, но и увеличить турпоток в страну.
Кино
Опубликован список лучших фильмов XXI века
Журнал о кино Empire опубликовал список из 100 величайших картин XXI века. Также издание выпустило специальные обложки, посвященные списку.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.
Хоккей
Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд
Политика
Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию
Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию изложили свои инициативы в письме на имя Владимира Путина.
Армия и оружие
РФ увеличит число радаров для нахождения гиперзвуковых целей в Арктике
Россия увеличит в Арктике число радаров, способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) "Резонанс-Н".
Политика
Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»
Глава Чувашии Михаил Игнатьев на сайте правительства республики принес извинения за свое высказывание в адрес журналистов, критикующих власть.
Общество
Метро Москвы проверяют из-за сообщений о минировании
Новая волна телефонного терроризма нахлынула на Москву - из-за угроз о минировании проверяют все станции метро, десятки школ и детсадов.
Шоу-бизнес
Сын омички Любови Полищук рассказал, как она на него орала
Любови Полищук до судорог боялся собственный сын. Об этом актер Алексей Макаров рассказал в интервью программе «Однажды».
Шоу-бизнес
Бузова поздравила себя с днем рождения, прикрывшись пальмовым листом
В числе первых актрису поздравила Яна Рудковская: «С днем рождения, красотка».
Энергетика
СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти
Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
Политика
В Берлине признали Москву центром мировой политики
Ранее в Москве состоялись переговоры по Ливии, а накануне, 19 января, конференция по урегулированию в этой стране прошла в Берлине.
Политика
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что сегодня Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Как стало известно порталу NJCAR.RU, в декабре новинка разошлась рекордным тиражом в 7,3 тысячи экземпляров, опередив более доступные Kia Sportage и Hyundai Tucson, реализация которых составила 6,1 и 5,8 тысячи соответственно.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Владимир Зеленский получил официальный отказ в праве выступить на форуме, посвященном памяти жертв холокоста и 75-ой годовщине освобождения узников Освенцима (Аушвица), который состоится в Израиле.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Происшествия
В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле
Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
Происшествия
В Петрозаводске новогодняя конструкция при демонтаже упала на людей
Новогодняя конструкция в виде ворот, установленных на площади в центре Петрозаводска, в понедельник во время демонтажных работ упала на людей, одну женщину привезли в больницу скорой медицинской помощи (БСМП), сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения Карелии.
Шоу-бизнес
Жена Дунаевского рассказала, что узнала о разводе через СМИ
Седьмая супруга композитора Максима Дунаевского дирижер-хоровик Марина Рождественская призналась, что узнала о разводе благодаря появившимся в СМИ сообщениям.