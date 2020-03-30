Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.

Общество Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.

Финансы Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Рада приняла закон о рынке земли Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Здоровье Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.

Авто General Motors приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса Вашингтон, 31 марта 2020, 03:32 — REGNUM Американский производитель автомобилей General Motors решил отложить начало серийного производства новых моделей из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку представителей корпорации.

Общество Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.

Общество В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.

Экономика Большинство россиян оказались без сбережений в кризис Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).

Экономика Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.

Общество Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.

Общество Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Происшествия Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.