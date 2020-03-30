Энергетика

Телеканал 360°Телеканал 360°Российский рынок может «залить» европейский бензин

Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
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Европейский бензин приедет в Россию

Коммерсантъвчера в 14:13

Российский рынок может «залить» европейский бензин

Телеканал 360°вчера в 23:00

Россию может «залить» дешевый импортный бензин

Daily Stormвчера в 23:53
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Экономика

В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам

В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
BFM.ru вчера в 14:10
Общество

Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 02:24
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием

РИА Новости вчера в 18:32
Общество

Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу

Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
РБК 29 марта в 15:42
Финансы

Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года

Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.
СаратовБизнесКонсалтинг 29 марта в 17:22
Происшествия

В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский

Российская газета вчера в 23:20
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:16
Общество

26 регионов России ввели режим самоизоляции

Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 14:09
Политика

Рада приняла закон о рынке земли

Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
RT на русском вчера в 18:15
Происшествия

Второй случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае

Лаборатория «Вектор» подтвердила второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Алтайская правда вчера в 11:21
Общество

В Ростовской области введен режим самоизоляции

Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Известия 00:57
Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Общество

В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч

Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Коммерсантъ вчера в 15:28
Шоу-бизнес

Собчак переболела коронавирусом

Lenta.ru вчера в 16:23
Гаджеты

Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов

По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Megaobzor.com 29 марта в 07:26
Политика

Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса

Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
Российская газета вчера в 09:36
Здоровье

Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе

Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.
Life.ru вчера в 21:12
Авто

General Motors приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса

Вашингтон, 31 марта 2020, 03:32 — REGNUM Американский производитель автомобилей General Motors решил отложить начало серийного производства новых моделей из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку представителей корпорации.
REGNUM вчера в 20:32
Общество

Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян

Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
RuNews24.ru 29 марта в 08:32
Общество

В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Российская газета 29 марта в 13:06
Экономика

Большинство россиян оказались без сбережений в кризис

Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
РБК 00:00
Экономика

Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина

В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
РБК вчера в 22:00
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM вчера в 14:27
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru вчера в 12:20
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 вчера в 14:27
Наука

Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств

Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Shraibikus News вчера в 10:19
Происшествия

Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии

Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
РИА Новости вчера в 04:46
Космос

В NASA решили ударить по летящему к Земле астероиду

В NASA заявили о том, что намерены изменить курс летящего к планете астероида, ударив по нему.
Аргументы недели 00:55
Политика

Эрдоган заявил, что пожертвует свою зарплату на борьбу с коронавирусом

Анкара, 31 марта 2020, 07:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвует свою зарплату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом в стране, передаёт турецкий телеканал NTV.
REGNUM 00:20
Общество

Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России

В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.
Суть событий 29 марта в 01:43
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