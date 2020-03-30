Энергетика
Телеканал 360°Российский рынок может «залить» европейский бензин
Российский топливный рынок может оказаться под давлением импортного бензина, в основном из Европы.
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Экономика
В Госдуму внесен закон о налоге на проценты по вкладам
В Госдуму РФ внесен законопроект, который вводит в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей.
Общество
Мишустин призвал все регионы перейти на режим самоизоляции
Премьер-министр Михаил Мишустин призвал российские регионы последовать примеру Москвы и области и ввести у себя всеобщий режим самоизоляции, сообщает ТАСС.
Политика
Трамп: Россия направила в США самолет с медицинским оборудованием
Общество
Собянин объявил о ежемесячных выплатах потерявшим из-за вируса работу
Безработные москвичи могут рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 19,5 тыс. руб. в месяц. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Финансы
Курсы валют на сегодня, 30 марта 2020 года
Курсы валют сегодня 30.03.2020 Центробанк таковы: EUR Курс доллара на сегодня, 30 марта 2020 по данным Центробанка составляет 77.73 руб за 1 USD.
Происшествия
В Новосибирске погиб известный тележурналист Антон Лучанский
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть в понедельник, 30 марта, снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Общество
26 регионов России ввели режим самоизоляции
Вслед за Москвой еще 24 региона России объявили режим самоизоляции из-за коронавируса COVID-19.
Политика
Рада приняла закон о рынке земли
Верховная рада приняла закон о возможности продажи украинских сельскохозяйственных земель с 1 июля 2021 года.
Происшествия
Второй случай коронавируса подтвержден в Алтайском крае
Лаборатория «Вектор» подтвердила второй случай заболевания коронавирусной инфекцией в Алтайском крае.
Общество
В Ростовской области введен режим самоизоляции
Режим самоизоляции из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Ростовской области.
Общество
Продление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Общество
В Италии число заразившихся коронавирусом превысило 100 тысяч
Общее число заразившихся коронавирусом COVID-19 достигло 101 739, сообщает Le Repubblica со ссылкой на Департамент гражданской защиты.
Шоу-бизнес
Собчак переболела коронавирусом
Гаджеты
Аналитики BusinessWire сообщают о снижении продаж смартфонов
По мнению влиятельного издания аналитики BusinessWire, это самое большое падение в истории мирового рынка смартфонов.
Политика
Путин заявил об ответе на провокации и слухи на тему коронавируса
Глава государства напомнил, что накануне подписал перечень поручений по мерам, о которых говорил в предыдущем обращении.
Здоровье
Учёные опровергли опасный миф о коронавирусе
Как выяснили специалисты медицинского центра Стэнфордского университета США, в действительности у каждого десятого пациента, который проходит лечение от CoViD-19, диагностируются другие респираторные вирусы.
Авто
General Motors приостанавливает выпуск автомобилей из-за коронавируса
Вашингтон, 31 марта 2020, 03:32 — REGNUM Американский производитель автомобилей General Motors решил отложить начало серийного производства новых моделей из-за пандемии коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутреннюю переписку представителей корпорации.
Общество
Мария Захарова рассказала о просьбах проживающих за рубежом россиян
Официальный представитель МИДа добавила, что многие граждане РФ строили бизнес и покупали недвижимость за рубежом, а сейчас просят о возвращении домой.
Общество
В Москве ограничили передвижение граждан из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ о дополнительных мерах предотвращения масштабного и быстрого распространения COVID-2019.
Экономика
Большинство россиян оказались без сбережений в кризис
Почти две трети россиян (63,6%) вообще не имеют накоплений, а большинству из тех, у кого они все-таки есть, хватит их в случае внезапной потери ежемесячных доходов в лучшем случае на полгода, показало социологическое исследование, выполненное научно-техническим центром «Перспектива» по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (есть в распоряжении РБК).
Экономика
Экономисты оценили падение деловой активности в России из-за карантина
В отсутствие оперативных сообщений властей об экономических индикаторах на фоне пандемии коронавируса экономисты начали анализировать косвенные индикаторы падения экономической активности.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Наука
Ученые оценили возможность вылечиться от коронавируса без лекарств
Австралийские ученые назвали единственное, но важное условие для излечения от коронавирусной инфекции COVID-19 без помощи лекарств - сильный иммунитет.
Происшествия
Отец полковника Захарченко вышел на свободу из колонии
Отец бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Виктор вышел на свободу после смягчения приговора за аферу с фиктивным трудоустройством в банк, сообщил РИА Новости его адвокат Денис Калинин.
Космос
В NASA решили ударить по летящему к Земле астероиду
В NASA заявили о том, что намерены изменить курс летящего к планете астероида, ударив по нему.
Политика
Эрдоган заявил, что пожертвует свою зарплату на борьбу с коронавирусом
Анкара, 31 марта 2020, 07:20 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвует свою зарплату за семь месяцев на борьбу с коронавирусом в стране, передаёт турецкий телеканал NTV.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику эпидемии коронавируса в России
В России пик распространения коронавируса может наступить через месяц.