Экономика
Finam.RuРоссийский рынок начал неделю осторожными покупками
Российский рынок новую неделю начал разнонаправленно на смешанном фоне. С одной стороны, глобальные рынки торжествуют на фоне удачных торговых переговоров Пекина и Вашингтона, в ходе которых были достигнуты определенные договоренности, но, с другой стороны, нефть утром торгуется в "красном".
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Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Происшествия
В крови сбитого насмерть полицейским ребенка нашли алкоголь
Ранее СМИ сообщали, что в крови ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Назначены повторные судмедэкспертизы.
Газета.Ru 15:57
Общество
Почти треть населения России участвует в теневом рынке труда
Речь идет о работе, за которую получают наличные деньги, минуя кассу.
Эхо Москвы 07:32
Здоровье
Медики перечислили пять «едва заметных» признаков рака кишечника
Симптомы рака кишечника могут быть практически незаметными и не обязательно заставляют пациентов чувствовать себя плохо, утверждают специалисты из Национального центра здравоохранения Великобритании.
Суть событий 07:59
Армия и оружие
В ООН считают катастрофическим риск начала ядерной войны
По словам заместителя генерального секретаря ООН Идзуми Накамицу, которая курирует вопросы разоружения, риск начала ядерной войны продолжает увеличиваться.
Московский Комсомолец 18:04
Общество
Мама убитой в Саратове девочки выступила с видеообращением
Мама Лизы призвала чиновников обратить внимание на дороги к школам и сделать их безопасным.
Живая Кубань вчера в 10:25
Общество
Чемпионка ОИ Тотьмянина перенесла операцию в московском онкоцентре
Бывшая российская фигуристка, победительница Олимпиады-2006 Татьяна Тотьмянина перенесла экстренную операцию, которая проходила в московском онкоцентре.
RT на русском 08:43
Финансы
Эксперты: ставки по рублевым вкладам упадут до 6% к концу года
Показатель доходности вкладов находится на самом низком уровне с начала сентября 2018 года, когда ставка за первую декаду сентября составляла 6,61%.
Газета.Ru 11:16
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Отмечается, что родные актрисы не хотят выносить на всеобщее обозрение детали болезни.
Москва 24 04:27
Происшествия
В Сети появилось видео с места гибели мэра Абакана
Телеканал "360" опубликовал видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. На кадрах виден искореженный автомобиль.
Газета.Ru вчера в 09:41
Футбол
Президент Болгарского футбольного союза ушёл в отставку
Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов подал в отставку после инцидента с расистскими оскорблениями в матче Болгария — Англия.
News.ru 09:48
Политика
Байден предрек распад НАТО в случае переизбрания Трампа
Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден считает, что в случае переизбрания президента Дональда Трампа в 2020 году альянс НАТО перестанет существовать.
РИА Новости 22:08
Футбол
Габулов может покинуть «Аланию»
Президент «Алании» Владимир Габулов может покинуть свой пост в ближайшее время, сообщает «Основа».
Евро-футбол.ру 11:16
Политика
Генсек ООН поддержал Россию после отказа США выдать визы дипломатам
США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.
РИА Новости 19:02
Общество
ВС отменил возврат в прокуратуру дела экс-бухгалтера «Седьмой студии»
Президиум Верховного суда (ВС) признал незаконным решение Мещанского суда Москвы вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении экс-главного бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой, которая обвиняется в хищении бюджетных средств.
РБК 19:51
Политика
Украина потребовала распустить ДНР и ЛНР
Минские соглашения предусматривают следующий порядок действий: установление перемирия, отвод сил, в первый день после разведения необходимо начать диалог о выборах в Донбассе, также нужно провести амнистию участников конфликта.
РИА Новости 12:05
Политика
Персонально ваш: Сергей Алексашенко
Е.Бунтман― Добрый день, Нино Росебашвили, Евгений Бунтман, и как всегда по вторникам разговаривают с Сергеем Алексашенко, экономистом, который персонально наш.
Эхо Москвы 13:27
Политика
Первый премьер ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБ
Лидера Донецкой народной республики Александра Захарченко убивали пенсионеры КГБ, которым не менее 70 лет, заявил первый премьер ДНР Александр Бородай.
Взгляд.ру 10:51
Политика
Журналист призвал Россию признать ошибкой разгром Японии в 1945 году
В августе-начале сентября 1945 года была проведена Маньчжурская стратегическая наступательная операция советских войск с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения северо‑восточных и северных провинций Китая (Маньчжурии и Внутренней Монголии), Ляодунского полуострова, Кореи, ликвидации плацдарма агрессии и крупной военно-экономической базы Японии на азиатском континенте.
РИА Новости 21:00
Общество
Названы регионы России с самыми высокими ценами на хлеб
Самые высокие цены на хлеб в России зафиксированы в Санкт-Петербурге, а самые низкие — в Перми и Нижнем Новгороде.
RT на русском 21:59
Финансы
Убыток России из-за отказа от доллара оценили в миллиарды
Россия потеряла 7,7 миллиарда долларов в валютных резервах после того, как решила заменить американскую валюту на евро, юани и золото.
Lenta.ru 07:47
Экономика
Сергей Сокол о бюджетной политике Иркутской области в отношении муниципалитетов: «Не развиваемся, а латаем дыры»
Вся система, по-моему, построена исключительно на этом! — говорит председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол.
Вести Иркутск 17:50
Футбол
Девушка Зинченко сфотографировалась с Роналду
Спорт-Экспресс 04:43
Происшествия
Следователи пришли с обысками по делу ФБК в 30 регионов России
В 30 регионах России следователи проводят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального по делу об отмывании денег.
Lenta.ru 04:49
Игры
Вышел первый игровой трейлер STALKER: Legacy of Times
Опубликован первый геймплейный трейлер STALKER: Legacy of Times.
Игромания.ру 13 октября в 16:37
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала снимок годовалой улыбающейся дочери Марии
В микроблоге Instagram Лера Кудрявцева показала снимок своей годовалой улыбающейся дочери Марии.
Дни24 12:56
Политика
В ФРГ пожаловались на убытки от антироссийских санкций
Почти половина убытков от антироссийских санкций приходится на страны Запада, заявили немецкие эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:44