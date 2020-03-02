Экономика

Банки.руБанки.руРоссийские индексы уверенно растут в начале торгов

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Фондовые торги в РФ стартовали в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:04 мск прибавил 1,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 836,05 пункта. Индекс РТС повысился на 3,5% до уровня 1 345,16.
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Бывший комбат «Айдара» задержан в Греции по запросу России

Бывший командир украинского националистического батальона "Айдар" Сергей Мельничук был задержан на границе Греции и Болгарии.
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Главный хирург США призвал перестать покупать респираторные маски

Занимающий пост главного хирурга офицерского корпуса здравоохранения США, вице-адмирал Джером Адамс призвал американское население перестать покупать респираторные маски.
Российская газета вчера в 06:07
Происшествия

Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне

Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.
ТАСС 29 февраля в 08:00
Общество

Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам

Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.
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В Маниле вооруженный человек захватил заложников в торговом центре

Вести.Ru 00:57
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В «Столото» назвали сумму выигранных россиянами в 2019 году денег

В пресс-службе распространителя государственных лотерей «Столото» рассказали, сколько денег выиграли в лотерею россияне за 2019 год.
RT на русском 03:09
Политика

Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать

Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.
RT на русском 02:37
Космос

Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной

Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.
Pravda.Ru 28 февраля в 08:40
Происшествия

В Казани возбудили дело против женщины, напавшей на двух сыновей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении жительницы Казани, которая пыталась убить двух сыновей, а затем покончить с собой, сообщила пресс-служба СУ СК по Татарстану.
РИА Новости вчера в 15:36
Экономика

На Украине с 1 марта подорожали билеты на поезда

В Центре транспортных стратегий заявили, что начиная с марта, цены на билеты будут расти на 2% ежемесячно.
Украина.ру вчера в 04:16
Общество

В Госдуме одобрили идею пересмотреть тарифы ЖКХ из-за теплой зимы

В Госдуме поддержали идею о пересмотре стоимости отопления из-за аномально теплой зимы, сообщают "Известия".
Газета.Ru 02:04
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Флуоресценцию признали общим свойством амфибий

Обычно животные светятся желтым или зеленым. Флуоресценцию признали общим свойством амфибий.
Piter.tv 02:42
Футбол

Микель Артета: «„Арсеналу“ нанесен большой экономический ущерб из-за трех лет без ЛЧ. Очевидно, что с ней подписывать игроков проще»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о вероятном непопадании в Лигу чемпионов.
Sports.ru 02:26
Экономика

Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт

Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Известия 02:12
Армия и оружие

Эрдоган попросил Путина не вмешиваться в противостояние Турции и Сирии

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Общество

Бывшая крупнейшая сеть магазинов в России закроется

Компания «Красный куб», бывшая крупнейшая в России сеть магазинов подарков, в ближайшее время закроется.
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Шоу-бизнес

Гримеры назвали силиконовые маски секретом молодости Ротару

Специалисты в области пластического грима раскрыли секрет молодости российской певицы Софии Ротару.
ФАН 29 февраля в 23:35
Происшествия

Стали известны причины драки блогера Андрея Петрова с соседом

Газета.Ru 02:07
Общество

Иранский чиновник умер от коронавируса

Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.
News.ru 02:54
Происшествия

Пациента с подозрением на коронавирус госпитализировали в Москве

С начала года подозрение на коронавирус было у нескольких пациентов в Москве.
РИАМО вчера в 11:29
Общество

Вспышка коронавируса уменьшила загрязнение воздуха в Китае

Вестник Кавказа вчера в 13:15
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости вчера в 11:37
Шоу-бизнес

Прилучный и Муцениеце проводят время вместе после объявления о разводе

Российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце после публичного заявления о разводе продолжают проводить время вместе.
OAnews вчера в 10:22
Общество

Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски

«При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.
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Фильм «Джентльмены» Гая Ричи возглавил российский прокат

iReactor вчера в 21:33
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В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники взяли бронзу

В эстафете на этапе Кубка мира российские лыжники заняли третье место. Трансляцию вели спортивные телеканалы.
МонаВиста вчера в 10:32
Армия и оружие

Турецкие войска разбомбили сирийский военный аэродром

ИА Новороссия 02:35
Гаджеты

В сети появились первые живые фото камерофона Oppo Find X2

Скорее всего, Oppo Find X2 получит экран разрешением 3К и кадровой частотой 120 Гц. Это первый в мире смартфон с подобным дисплеем.
Goroday.ru 03:03
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Ученые обнаружили белок в метеорите

Машины и Механизмы 28 февраля в 13:57
Общество

Завтра у православных христиан начинается Великий пост

В зависимости от даты празднования Пасхи, Великий пост начинается не раньше 15 февраля и завершается не позже 7 мая включительно.
Тульские Известия вчера в 09:55
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