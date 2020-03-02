Экономика
Банки.руРоссийские индексы уверенно растут в начале торгов
Фондовые торги в РФ стартовали в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:04 мск прибавил 1,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 836,05 пункта. Индекс РТС повысился на 3,5% до уровня 1 345,16.
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