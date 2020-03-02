Фондовые торги в РФ стартовали в уверенном плюсе, свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Мосбиржи по состоянию на 10:04 мск прибавил 1,83% к уровню закрытия предыдущей сессии и составил 2 836,05 пункта. Индекс РТС повысился на 3,5% до уровня 1 345,16.

Происшествия Участники банной вечеринки с сухим льдом в Москве утонули в бассейне Участники вечерники в банном комплексе на юге Москвы погибли, утонув в бассейне из-за потери сознания, после того как двое из них кинули в воду около 30 кг сухого льда.

Общество Названы регионы России с высокой платёжной дисциплиной по кредитам Добавим, что по итогам 2019 года просроченная задолженность населения по банковским кредитам в номинальном выражении практически сохранилась на уровне конца 2018 года, а доля просрочки ощутимо снизилась с 5,1% на 1 января 2019 года до 4,33% на начало текущего года.

Политика Путин заявил о нежелании России ни с кем воевать Россия не собирается ни с кем воевать и создаёт такую ситуацию, чтобы у других не было даже намерения развязать с ней вооружённый конфликт, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью ТАСС.

Космос Зафиксирован самый мощный взрыв во Вселенной Специалисты Международного центра радиоастрономических исследований зафиксировали самый мощный взрыв во Вселенной со времен Большого взрыва.

Экономика Российские банки резко сократили выдачу кредитных карт Выдача кредитных карт в январе 2020 года снизилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общество Иранский чиновник умер от коронавируса Согласно официальной статистике, от коронавируса в Иране скончались более 30 человек, около 400 заразились.

Единоборства Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.

Общество Мишустин поручил учесть в бюджете связанные с коронавирусом риски «При формировании ключевых показателей нужно тщательно проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые — из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса», — цитирует ТАСС Мишустина.