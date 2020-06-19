Экономика
REGNUMРоссийский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае
Москва, 19 июня 2020, 10:58 — REGNUM Количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), зарегистрированных в мае 2020 года, оказалось почти вдвое меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Росреестра.
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
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«Шахтер» досрочно стал чемпионом Украины
LiveSport.ru вчера в 14:38
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
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Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Футбол
«Динамо» сможет сыграть с ЦСКА молодежным составом
Встреча "Динамо" с "Краснодаром" перенесена на 19 июля. 27 июня динамовцам придется выставить против ЦСКА молодежную команду.
Вести.Ru 09:22
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Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
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Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
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Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
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Президент Туркмении не приедет на парад Победы
Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
Газета.Ru 19 июня в 13:55
Технологии
В Minecraft воссоздали Чернобыльскую АЭС
Пользователь Janisko воссоздал в Minecraft Чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме «выживание».
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Расшифрован геном неандертальца, жившего на Алтае
Evo-rus.com 18 июня в 15:11
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ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru вчера в 13:10
Происшествия
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
Общество
Тульская медсестра в купальнике стала лицом бренда спортивной одежды
Медсестра Тульской областной клинической больницы Надежда Жукова, прогремевшая на всю Россию своими фотографиями в защитном костюме и купальнике, стала рекламным лицом отечественного бренда одежды ZASPORT.
Ридус 19 июня в 10:35
Происшествия
Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару
Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
Футбол
Карпин: «Чемпионат России напоминает первенство бани или водокачки»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал известие о том, что матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» перенесен на 19 июля из-за зараженных коронавирусом футболистов в составе бело-голубых.
Sport24.ru 07:43
Технологии
Над Атлантическим океаном замечено гигантское облако пыли
Актуальные Новости 04:32
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Происшествия
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Космос
Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орёл»
Московский Комсомолец вчера в 12:24
Политика
Суд разрешил публикацию мемуаров Болтона после возражений Белого дома
Суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома.
News.ru вчера в 11:04