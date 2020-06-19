Москва, 19 июня 2020, 10:58 — REGNUM Количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), зарегистрированных в мае 2020 года, оказалось почти вдвое меньше, чем годом ранее. Это следует из данных Росреестра.

Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

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