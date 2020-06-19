Экономика

REGNUMREGNUMРоссийский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

В мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс. ДДУ, в мае 2020 года — лишь 35,5 тыс. договоров. Продажи вторичного жилья в мае сократились на 22% относительно показателя прошлого года, таких сделок произошло 182,7 тыс.
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Российский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае

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