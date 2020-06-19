Экономика
REGNUMРоссийский рынок новостроек почти вдвое сократился в мае
В мае 2019 года было зарегистрировано 66,3 тыс. ДДУ, в мае 2020 года — лишь 35,5 тыс. договоров. Продажи вторичного жилья в мае сократились на 22% относительно показателя прошлого года, таких сделок произошло 182,7 тыс.
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Общество
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Происшествия
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Российская газета 21:07
Экономика
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Названы профессии, которые сильнее всего пострадали от сокращений зарплат.
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Общество
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В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
Life.ru 20:18
Происшествия
Россиянка убила 12-летнего сына и замуровала его в бетон
Экспресс газета 12:09
Кино
В новом сериале от Netflix снимется актриса из «Великолепного века»
Турецкая актриса Бурджу Бириджик снимется в новом сериале компании Netflix.
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Происшествия
Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов
В Белоруссии задержали около 300 человек в ходе предвыборных пикетов.
Коммерсантъ 16:59
Происшествия
Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду
Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
Rusvesna.su 06:10
Здоровье
53 новых случая коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Темп прироста за сутки составил 4,3%. Всего в регионе выявлено 1283 случая новой коронавирусной инфекции.
Телепорт 02:38
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru 03:25
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия 06:01
Общество
В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец 08:50
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева пригрозила Ксении Собчак
Вчера Собчак разместила снимок до и после фотошопа, обратившись к подругам, что удивительно, как они не могут узнать её на снимках после ретуши.
Paparazzi.ru 01:31
Общество
В Каспийске прошла генеральная репетиция парада Победы
Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне прошла в субботу на главной площади города Каспийска.
ТАСС 10:37
Армия и оружие
Модернизированную американскую ракету назвали бессильной против российских С-400
Российское издание «Военное обозрение» назвало даже модернизированную американскую ракету бессильной против российских С-400.
Ferra 13:55
Шоу-бизнес
Николай Басков опубликовал фото до и после похудения на 16 килограммов
Николай Басков, исполнитель из РФ, разместил на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на котором можно увидеть, насколько сильно он похудел за последние несколько недель.
Discover24 06:44
Спорт
FIFA 21 выйдет 9 октября, цена FIFA в России – 3499 рублей
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Cyber.sports.ru 18 июня в 19:14
Политика
Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
РБК 10:52
Происшествия
Молния ударила в посетителей московского парка
Молния ударила в посетителей московского парка «Коломенское». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Lenta.ru 11:04
Происшествия
Подозреваемый в убийстве двух коллег полицейских задержан в Коми
Полицейский, подозреваемый в убийстве двух коллег, задержан в Воркуте. Об этом сообщило управление МВД по Республике Коми.
Известия 03:55
Общество
Граждане РФ стали больше уважать медиков во время эпидемии
Москва, 21 июня 2020, 02:40 — REGNUM Почти половина жителей России заявили о возросшем уважении к медицинским работникам, в то же время более 60% медиков испытывают профессиональную гордость.
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Политика
Трамп отрицает свою причастность к увольнению прокурора Бермана
Президент США Дональд Трамп заявил, что не имеет отношения к увольнению прокурора Южного округа Нью-Йорка Джеффри Бермана, который ранее занимался расследованиями против против ряда приближенных к главе государства людей.
Известия 19:02
Футбол
Тренеру ЦСКА стало плохо после разгромного поражения от «Зенита»
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко почувствовал себя плохо после окончания матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита».
Lenta.ru 15:03
Футбол
Футболист «Уфы» сдал положительный тест на коронавирус
Основная команда отправлена на карантин, так как шесть игроков донского клуба заразились коронавирусом.
ODDS.ru 12:44
Политика
Госдеп поддержал предложение МИД Литвы по ядерному оружию РФ
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с тем, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
Москва 24 вчера в 21:49
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ вчера в 13:41