Авто
АвтостатРоссийский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%
Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года российский рынок новых автомобилей тоже показывает рост. За этот период его объем составил 375,6 тыс. единиц – на 16,3% больше, чем в январе – марте 2019-го.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 17:33, Ашберн
Комментарии
Общество
У депутата Мосгордумы Михаила Тимонова подтвердился коронавирус
Тест на наличие новой коронавирусной инфекции у депутата Мосгордумы Михаила Тимонова оказался положительным после повторной проверки.
Технологии
Sony представила контроллер DualSense для PlayStation 5
В блоге PlayStation появилась первая информация и внешний вид контроллера DualSense для PlayStation 5. Разработчики отмечают, что игроки полюбили DualShock 4 и до сих пор это был лучший контроллер для консолей PlayStation.
Здоровье
В Петербурге ввели обязательные тесты на коронавирус для пенсионеров
Во вторник, 7 апреля, в Петербурге началось обязательное лабораторное тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 для отдельных категорий жителей Северной столицы.
Общество
Отменить ЕГЭ в 2020 году предложили в Госдуме
С инициативой отменить проведение единого государственного экзамена (ЕГЭ) в текущем году обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину первый зампред Госдумы по образованию и науке Олег Смолин, сообщает РИА Новости.
Общество
В Брянске число зараженных коронавирусом доходит до 102
В Брянске официально подтверждено 56 случаев заражение коронавирусом.
Общество
Скворцова: В период самоизоляции появляется психологическое выгорание
Globallookpress / Kremlin Pool Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что у людей, которые долгое время находятся в условиях самоизоляции, появляются признаки психологического выгорания личности.
Кино
Новый детективный сериал «Рикошет» стартует на НТВ
Наука
В Google нашли способ самообучения движениям для роботов-собак
Общество
«Аэрофлот» вывезет американцев из Москвы в Нью-Йорк
Авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля выполнит рейс из Москвы в Нью-Йорк, столицу смогут покинуть желающие улететь домой американские граждане.
Футбол
Роналдиньо освободили из парагвайской тюрьмы
Единоборства
Тренер Нурмагомедова оценил поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи
Политика
Путин о коронавирусе: Пик эпидемии еще не пройден
Президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии коронавируса еще не пройден.
Общество
Представитель фитнес-индустрии: 70% компаний отрасли могут исчезнуть
Около 70% компаний фитнес-индустрии может исчезнуть в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, а 600 тысяч работников могут лишиться своих мест, говорится в межотраслевом письме к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое оказалось в распоряжении РИА Новости.
Общество
Британского премьера перевели в интенсивную терапию
В отделение интенсивной терапии госпиталя Святого Томаса переведен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
Киберспорт
Riot Games возобновила выдачу доступа к бета-версии Valorant на Twitch
Разработчики Valorant вернули возможность получить доступ к закрытой бета-версии шутера с помощью просмотра трансляций на Twitch.
Происшествия
МВД выявило подпольный «Банк России», напечатавший 1 млрд рублей
Сотрудники МВД выявили преступную организацию, изготовившую около 1 млрд фальшивых рублей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
«Похитителями» трехлетней петербурженки оказались ее родители
Трехлетняя девочка после посещения с родителями гипермаркета устроила скандал: ребенок требовал, чтобы родители вернулись в магазин и купили ей нечто, что они покупать отказывались.
Автоспорт
Гран-при Канады «Формулы-1» перенесен на неопределенный срок
Организаторы Гран-при Канады чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1" объявили о переносе этапа на неопределенный срок.
Общество
Земляне предстоящей ночью увидят самую большую Луну 2020 года
Луна в ночь с 7 на 8 апреля подойдет максимально близко к Земле и примет фазу полнолуния, что сделает её самой крупной Луной 2020 года для земных наблюдателей, рассказала РИА Новости астроном московского планетария Людмила Кошман.
Экономика
Россиян предупредили о резком росте цен на продукты
Из-за ситуации с коронавирусом и падением курса рубля крупнейшие поставщики продуктов питания в России предупредили о резком повышении закупочных цен — на 5-20 процентов в зависимости от категории товара.
Авто
Продается 19-летний Mercedes-Benz SL600 без пробега за 10 млн рублей
Появившийся в продаже автомобиль комплектуется 6,0-литровой атмосферной силовой установкой V12, совместно с которой функционирует 5-ступенчатая АКПП.
Футбол
Владельцы тульских компаний вошли в мировой рейтинг Forbes
Андрей Мельниченко, владелец 90% акций "Еврохима", занял 95 место в международном рейтинге. Его состояние оценивается в $12,5 млрд.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Общество
В Шереметьево назвали сроки возобновления рейсов за рубеж
Совладелец аэропорта Шереметьево Александр Пономаренко в интервью Forbes озвучил сроки, в которые Россия может восстановить международное авиасообщение.
Киберспорт
RAMZEs извинился за неподобающее поведение в матчмейкинге Dota 2
На неподобающее поведение RAMZEs в матчмейкинге Dota 2 обратили внимание пользователи reddit.
Происшествия
В еще одном регионе России умер первый пациент с коронавирусом
«На Кубани умер заразившийся коронавирусом пациент», — говорится в сообщении.
Шоу-бизнес