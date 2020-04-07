Авто

АвтостатАвтостатРоссийский рынок новых легковых автомобилей в марте вырос на 23%

Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 квартала 2020 года российский рынок новых автомобилей тоже показывает рост. За этот период его объем составил 375,6 тыс. единиц – на 16,3% больше, чем в январе – марте 2019-го.
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