Финансы
Lenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рынок акций РФ закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне рисков распространения коронавируса, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости11:46
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