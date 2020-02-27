МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Рынок акций РФ закрыл торги снижением на 3,4-5% на фоне рисков распространения коронавируса, показав сильнейшее падение с апреля 2018 года, когда США ввели санкции против РФ, следует из данных торгов Московской биржи.

с чего всё началось

По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.

Российский рынок обвалился максимально за два года

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