Экономика
Lenta.ruРоссийский рынок обвалился максимально за два года
По итогам торгов 27 февраля российский рынок на фоне опасений из-за распространения коронавируса максимально обвалился за последние два года, свидетельствуют данные Московской биржи.
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Российский рынок акций закрыл торги снижением на 3,4-5 процентов на фоне рисков распространения коронавируса, что стало сильнейшим падением с апреля 2018 года, когда США ввели очередные санкции против страны, следует из данных торгов Московской биржи.РИА Новости27 февраля в 11:46
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Коронавирус спровоцировал мощнейший обвал российского рынка акций
Московский Комсомолец27 февраля в 18:27
Российский рынок акций обвалился из-за новостей о дальнейшем распространении коронавируса
Эхо Москвы27 февраля в 14:04
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Советник турецкого президента Месут Хакки заявил, что его страна готова к войне с Российской Федерацией.
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«Бавария» и «Хоффенхайм» прерывали матч из-за оскорбительного баннера
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Интернет
Доля Windows 10 и Google Chrome продолжила расти в феврале 2020 года
Очевидно, что после завершения периода поддержки Windows 7 доля Windows 10 будет неуклонно расти, поскольку всё больше пользователей вынуждены перейти на использование актуальной версии программной платформы.
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Авто
Названы непригодные для перепродажи автомобили
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Тиньков внёс залог в £20 млн по делу о претензиях налоговиков США
Российский бизнесмен Олег Тиньков внес залог в размере £20 млн за разрешение оставаться на свободе во время процесса в лондонском суде по делу о налоговых претензиях со стороны США.
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На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
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С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
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Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.